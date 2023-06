Ivar Sisniega sobre el despido de Cocca: 'Buscamos lo mejor para la selección y la afición'

El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, señaló que la decisión de que Diego Cocca no continue al mando de la Selección Mexicana se debe a que buscan lo mejor tanto para el equipo como para los aficionados.

"La verdad no tengo mucho más que agregar al mensaje que dio Juan Carlos (Rodríguez). Buscamos lo mejor para la selección, buscamos lo mejor para la afición. Que no les quede duda que Diego Cocca es un gran técnico, simplemente fueron circunstancias en las que nos encontramos en estos momentos las que nos llevaron a tomar esta decisión (despedirlo)", explicó.

Ahora con la Copa Oro por delante, Sisniega puntualizó que Jaime Lozano tomará las riendas en este torneo, para posteriormente trabajar de la mano de los jugadores para formar un nuevo proyecto.

"Esperamos mejores resultados. Vamos a enfrentar un compromiso como la Copa Oro con Jaime Lozano, es un técnico interino, que viene a trabajar con el equipo. Vamos a estar trabajando mucho con los jugadores para estar armando el nuevo proyecto; vamos a dejar que la dinámica avance y a partir de ahí armar un nuevo proyecto para lo que se viene enfrente".

Respecto a elegir a Jaime Lozano como el relevo del argentino, Sisniega declaró que se debe a su buena relación con varios jugadores y que le den proyección para tomar un proceso en un futuro.

"Jaime Lozano tiene, además de una buena relación con muchos de los jugadores, es un técnico joven, es un técnico que pudiera ser parte de un proceso en un futuro, no necesariamente que él lo encabece, pero le vemos potencial para eso y creemos que él es la persona idónea para tomar este compromiso tan a corto plazo".

Finalmente, Ivar pidió no "crucificar" a Diego Cocca: "No me quiero meter ahorita en esos detalles (respecto a qué le faltó a Diego Cocca para continuar). Les pido respeten esa parte, simplemente démosle otra oportunidad. Buscamos algo que sea mejor para la selección, para los jugadores y vamos a dejar que el proceso avance".

