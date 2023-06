El Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez, ha dado un contundente mensaje sobre lo que pasa en el interior de la FMF.

La 'Bomba' habló directamente sobre los dueños de los equipos del futbol mexicano y les aclaró que lo que han hecho no es suficiente y que se le ha fallado a la afición.

"Sé de su entusiasmo, de su inversión para que el futbol en México sea posible, pero eso ya no es suficiente. El futbol es más que un negocio, es un patrimonio que también pertenece a la afición y todos le hemos fallado. No solo ahora, si no desde hace mucho tiempo", declaró Rodríguez.

De igual forma, el Comisionado Presidente fue muy claro en decir que es importante recuperar la credibilidad de la afición y que se tiene que trabajar de otra forma para revertir esta situación.

"Necesitamos otra forma de relacionarnos, de ver todos hacia adelante hacia el mismo lado y de preservar lo más sagrado que es la credibilidad de la afición, hoy, enojada y profundamente lastimada por el futbol. Razones les sobran, respuestas les faltan. Hoy los responsables somos todos, los dueños, los ejecutivos, los entrenadores, los jugadores", comentó la 'Bomba'.

Por último, Juan Carlos Rodríguez aseguró a la gente que se trabajara desde la Federación tanto en los escritorios como en la cancha para reperesentar nuevamente a la Selección Mexicana como se merece.

