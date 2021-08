Gonzalo Pineda rechazó ir a Tokio; apostó por MLS y le salió

PREFIRIÓ COSECHA EN MLS QUE EN OLÍMPICOS

Ahora que el Gonzo Pineda por fin tendrá la oportunidad de dirigir a un equipo en la MLS con el Atlanta United, me contaron que el exjugador de Pumas estuvo muy cerca también de ser olímpico en Tokio.

Resulta que cuando Jimmy Lozano estaba armando el equipo para buscar la clasificación y por tanto la medalla, buscó a su excompañero en Universidad y le ofreció ser su auxilar; sin embargo, Pineda agradeció el gesto pero explicó que prefería seguir sembrando en la MLS como asistente en Seattle, pues veía cerca la oportunidad de cosechar pronto. Y no se equivocó.

En el invierno pasado ya lo había buscado el DC United, pero Pineda prefirió esperar. La semana pasada, con el permiso del Sounders, Atlanta empezó a entablar negociaciones, le gustó el proyecto al Gonzo y este miércoles firmaron ya el acuerdo. Éxito, paisano.

SIN ULTIMÁTUM EN CANTERA

No cabe duda que el torneo será larguísimo para Pumas, ahora sin Vásquez y como ya te adelanté, sin un refuerzo a la altura del olímpico, a pesar de que Lillini lance la petición a través de la prensa.

Pues precisamente me cuentan que el que anda muy nervioso es el timonel argentino, por su continuidad al mando del equipo ante los malos resultados, y en especial porque hay una campaña en algunos medios de comunicación como TUDN, para que vuelva Toshiro López al banquillo, o que incluso busquen al medallista sin medalla Jimmy Lozano.

Sin embargo, desde estas líneas te puedo confirmar que el plan de la directiva que encabeza Polo Silva es apostar por un proyecto a largo plazo con Lillini al frente, a pesar del tsunami de malos resultados. Es decir, no hay ultimátum al entrenador argentino ni hay búsqueda de su reemplazo, aunque saben que debe mejorar el equipo, hoy tiene apoyo para tratar de enderezar el rumbo.

RESPIRA EL AZTECA; CU SE RESISTE

Luego de que la Secretaría de Salud federal anunciara el regreso de la CDMX al semáforo rojo al menos hasta el 22 de agosto, el gobierno de la capital encabezado por la doctora Sheinbaum no quiere regresar por los datos que tienen, pero tampoco se animaron a frenar las actividades económicas, así que no hay por qué cerrar los estadios.

Esto lo aprovechará muy bien el Estadio Azteca, que ya se alistaba nuevamente a frenar el acceso de la afición durante las próximas dos semanas, pero al tener permiso, seguirá con 25 por ciento de aforo, incluyendo el duelo de Conca contra Philadelphia de este jueves. Eso sí, las medidas sanitarias continuarán al pie de la letra como las han aplicado hasta ahora.

Los que no cambiarán hasta que el semáforo esté más verde que guacamaya de Colima son los Pumas, que están alineados al gobierno como nunca en los últimos años y a pesar de seguir perdiendo en taquilla, aún no abrirán.

SE ASOMA EL INCÓMODO EN VERACRUZ

Escribiendo de estadios, te cuento que el que reapareció en escena es el non grato exdueño de los Tiburones Rojos, mi querido Fidel Kuri, quien estuvo en el Luis ‘Pirata’ Fuente para reclamarlo de regreso. Me dice que recorrió las instalaciones con su abogado, en busca de que el gobierno de Veracruz ya se lo regrese después del pleito legal que les acaba de ganar. Eso sí, en Doña Fede no lo pueden ver ni en pintura y la plaza sigue con adeudos. A ver qué más hace el ex diputado cordobés.

NO GUSTA COMO VICEPRESIDENTA

Vaya problemas que tiene la nueva era de Tigres en la cancha, y ahora me cuentan que siguen en la parte directiva. Desde el torneo pasado te adelanté que el Inge Rodríguez iba a dejar la silla presidencial en el verano para que la ocupara Mauricio Culebro y sucedió como te escribí. También te expliqué que el brazo derecho del examericanista sería Carlos Valenzuela, el encargado de lo comercial, y ahí va. Luego que, por increíble que aún parezca y en contra de las ideas de la alta plana en Cemex, el nuevo presi decidió que Toño Sancho se quedara para lo deportivo, a pesar de que tenía oferta para salir con Miguel Garza y Tuca a Ciudad Juárez. Y ahí sigue.

Ahora te platico de un dilema que tienen en las oficinas de Sinergia, pues Mau Doehner quiere que la encargada de marketing del club, Karla Garza, eleve su puesto a vicepresidenta, para que Culebro tenga a tres apoyándolo en la directiva.

El problema es que desde su posición, me cuentan que Karla ha hecho un par que ya metieron en aprietos a los felinos, la última es una queja que ya está en el escritorio de Liga MX de que ha permitido la entrada de muchas personas, especialmente en juegos de la Femenil, sin cumplir el protocolo sanitario, además de que no es de carácter fácil y en las oficinas de San Nicolás genera tensión. Veamos.

SACAN CANAS VERDES EN DOÑA FEDE

En plena lucha y campaña para tratar de erradicar el grito prohibido en los estadios que tanto dolor de cabeza da a Doña Fede, a Guardado y Dieguito Lainez se les pasó el ‘dato’ para pedirle al Betis que hiciera paro al no usar la palabra ‘puto’ en el video que subió en redes, a propósito de los festejos del ‘10’ del Tri olímpico tras la medalla de Bronce.

Incluso, El Principito se prestó a ponerle voz con la palabrota incluida, y las críticas no se hicieron esperar. Como referentes de nuestro futbol fallaron para ayudar a poner el ejemplo en la cruzada contra el grito prohibido. Incluso me contaron que en FMF, el primero en hacer la rabieta fue el inge De Luisa y que ya se los hizo saber a los jugadores. En cuanto al Betis, simplemente les valió sombrilla y ahí sigue el tuit. Por buscar ser graciosos con la afición, ya prendieron a los directivos mexicanos.

