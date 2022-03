Hijo de Adame 'peligra' en Coapa por renuncia de su papá

Quién pende de un hilo en América es el hijo del Lagarto Adame, pues Gilberto sabe que tras su renuncia la semana pasada por la amargura que se llevó al no ser designado interino del primer equipo, su hijo Gil, que juega en la Sub 18, tendrá que pelear al doble por oportunidades. Su continuidad en el club ya no está asegurada. La realidad es cruda para el chavo de 17 años de edad, ya que a pesar de tener ‘buenas’ condiciones futbolísticas, todo indica que deberá empezar a buscar otra institución para pensar en su futuro.

‘DOBLETEA’ DESDE EL BANQUILLO

Y pues, siguiendo con el Nido, ya te conté que la idea es que el Tano Ortiz y su cuerpo técnico sigan por todo el torneo en el banquillo en lo que consiguen entrenador. Me cuentan que Fernando no olvida a la Sub 20 de la Águilas y seguirá enviando a jugadores del primer equipo para que apoyen como ‘refuerzos’ a la escuadra juvenil sin importar, incluso, que el mismo día tengan participación en dos encuentros.

Ya sucedió con Mauro Lainez en Monterrey el pasado fin de semana: fue titular por la mañana en El Barrial con el conjunto que ahora dirige Dieguito Cervantes y ya por la noche, en la derrota de los mayores en el Gigante de Acero, el Tano también le dio minutos entrando de cambio. Esto es totalmente válido y permitido y Ortiz no ‘descuida’ a la 20 mientras cumple el interinato tras la salida de Solari.

Por cierto, ayer me informó mi red de información, que ya sabes que tengo ojos por todos lados, que Solari voló apenas de nuestro país con su familia, salió ayer por la tarde repleto de maletas de la Terminal 2 del Aeropuerto. Buen viaje, Santi.

SÓLO CON MANO DURA

Las soluciones para la violencia me siguen pareciendo que están cortas. Eso sí, los dueños ya pusieron a sus equipos a trabajar en encontrarlas, la mayoría ya reforzó la seguridad, pero todo me suena a muchas palabras huecas.

Escuchando a los clubes y sus propuestas, me queda claro que las barras no van a dejar de existir en nuestro balompié. Como bien apuntaba mi Yorch Vergara hace años: “No es culpa de todos los que la componen, pero tienen ‘malitos’ infiltrados”, lo que es una realidad; ya se han convertido en grupos bien establecidos que no van a desaparecer sólo por cambiar el nombre a ‘grupos de animación’, como sugiere Mikel Arriola.

Lo que deben hacer Doña Fede y la Liga Meme X es controlarlas, y no credencializarla, eso es imposible, sino asignar todos los boletos a un Fan ID como el de FIFA, es decir, que quien compre boleto esté plenamente identificado para poder fincarle responsabilidad si quien lo ocupó hizo desmanes.

Y otra, hay que poner mano dura a los que hagan disturbios en sincronía con las autoridades locales. Por ejemplo, que sólo seis pelados estén ensamblados tras lo de Querétaro y que cuatro se hayan pelado por no tener pruebas es de risa.

Ha habido casos en los que sentaron precedente que sirvió, y te pongo un ejemplo de unas barras que eran peleoneras: las de Tigres y Santos.

A partir de la última gran trifulca en Torreón, en abril 2016, en la que hubo golpes y disturbios en el estadio por parte de la facción felina, como casi siempre que iban a La Laguna, resulta que la policía supo detectar a los rijosos en el momento. Me cuentan que quisieron escaparse poniéndose playeras de Santos que ya tenían preparadas, pero al capturarlos, se les quitaron y vieron que tenían tatuajes de ‘Libres y Lokos’ y escudos del club se San Nico, así que les aplicaron toda la de la ley: al menos a seis barristas los dejaron medio año en el bote en Torreón, escarmiento ejemplar. ¿Sabes cuándo volvieron los desmanes de los Tigres en La Laguna? ‘Never’ de limón.

ACEPTAN LA ‘CUCHILLADA’ EN SU CARA

De los congelados Pumas en Nueva Inglaterra, pues te cuento el colmo de la desfachatez que vivieron la semana pasada con la Comisión de Brizio, que los ha acuchillado hace varios juegos.

Pues resulta que Brizio Carter visitó la Cantera para dar una charla y le aceptó a jugadores y directivos, acompañado por Íñigo Riestra, quien también acudió, que aquella jugada en la que no le marcaron penalti Universidad en la Semifinal anterior contra Atlas, aquella en la que le fracturaron la nariz a Dinenno y terminó chorreando sangre en el Jalisco, ¿pues qué crees? Que Arturo les dijo que ¡sí era penalti! Aquel que habría cambiado la historia. Así como lo lees.

El jefe de los silbantes aceptó a la directiva y jugadores de Universidad que aquel codazo de Santamaría al rostro del Comandante en pleno vuelo, buscando el balón, y que todavía fue revisado en el VAR por Pérez Durán, pero que no lo sancionó como penalti, sí debió marcarse a favor de los felinos. Lo que habría abierto la puerta para que avanzaran los de azul y oro, pues era minuto 86 y ese gol era para mandar a Pumas a la Final. Increíble .Y el grado de desfachatez. En fin. Yo creo que Brizio tenía la consciencia intranquila.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALMEYDA: ‘UN HINCHA DE CHIVAS SE PUEDE SENTAR A LADO DE UNO DE AMÉRICA Y SE RESPETAN’