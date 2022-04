Hugo Sánchez aún es opción de Ordiales para ser DT de Cruz Azul

REVANCHA EN LA NORIA

El peruano se va, se va y… Juan Reynoso tiene las horas contadas en Cruz Azul a menos que logre un milagro; la realidad es que los altos mandos cementeros le van a cobrar la factura de aquél berrinche que hizo a principios del torneo por la salida de la directiva que encabezaba Álvaro Dávila.

No habrá renovación de contrato, que culmina este diciembre. A pesar de que el timonel hizo Campeón a La Máquina, la actual directiva, cuyo jefe deportivo es Jaime Ordiales, no quiere que el peruano continúe, no hay química entre ellos, y están buscando a técnicos de su confianza. Incluso, podría revivir aquello de llamar a Hugo Sánchez, como lo pensó antes de que le quitaran el control.

Es más, Reynoso tampoco se ayudó al ser el único que no estuvo de acuerdo en cortar a Joaquín Velázquez, su auxiliar, por el proceso legal que llevaba en contra y del que ya fue liberado. Lo defendió y creyó en su inocencia. Así que estamos viendo los últimos partidos del peruano… A menos que logre un milagro.

OTRO GRINGO AL TRI

Qué gusto me dará ver a las caras nuevas en el Tri para el molerísimo contra Guatemala, que ya sabes que es compromiso de SUM, inservible para lo deportivo, sólo para ingresar lana, pero que le servirá a varios futbolistas de la Liga Meme X para ilusionarse con que el Tata los vea.

Sin duda el que me alegra más de que sea llamado es mi Palermo Ortiz de oro, que ya te había avisado hace unas semanas que estaba en la mira, cuando muchos pensaban que Martino en CU veía a Mozo, y que hoy se hará realidad su llamado, a sus 29 añotes.

Para redondear el tema de la lista, te cuento que en la portería va el Tex Tex Acevedo, pero no estará Malagón porque Necaxa no lo presta, por el partido contra Chivas, así que me contó mi oreja tricolor que llamarán al arquero de la MLS, David Ochoa, del Real Salt Lake, quien participó con Estados Unidos en el preolímpico, pero que ha entrenado ya con México para tratar de conquistar al Tata. Así que tendrá una nueva chance. Veamos qué trae en la mochila.

MUDANZA EN LA EXPANSIÓN

Vienen varios movimientos en la Expansión Em Ex para el siguiente torneo, que arranca la tercera semana de junio; ayer ya se destapó uno de los primeros con el anuncio de los Orlegis de Alejandro Irarragorri de cerrar a la Jaiba en Tampico. Y serán más, hoy te cuento de un par de entrada.

Los aún dueños de la Jaiba analizaron qué hacer con la franquicia: vender o volverla filial de Santos o Atlas para foguear talento, opción que tan buenos resultados le ha dado a Chivas con el Tapatío, a Pumas con Tabasco y al Monterrey con los Raya2, es más, me dijeron que Tigres ya preguntó si puede activar la suya. Pero llegó pronto la respuesta.

Resulta que no tardó en convencerlos un comprador: Armando Lomelí, empresario dueño de ‘Clase Azul’, el tequila más caro del mundo, cuya botella se ha llegado a colocar hasta en 30 mil dolarucos y se exporta al mercado europeo, donde tiene gran aceptación. Es propietario de los Mazorqueros de Ciudad Guzmán, de Segunda, al que mantiene no por negocio, sino más por labor social.

Pues rápido se ganó la confianza de Alejandro Irarragorri, cuando le mostró el proyecto que tenía, llevar la franquicia a La Paz, Baja California Sur, con el apoyo del Gobierno. Incluso me cuentan que el jefe de Orlegi está ya en la ciudad cerrando el acuerdo del traspaso.

¿Y cuánto cuesta una franquicia así? Me explican que va de 60 a 80 millones de pesos, pues una ‘regular’, sin la subvención de Doña Fede, es decir, sin los 20 millones del águila que les dan cada año hasta 2026, anda en 50 MDP. Así que es cuestión para que sea oficial.

¿NUEVO EQUIPO DEL CUAU?

Otro de los movimientos que ya se cocinan es el de llevar a un equipo a Zacatepec, al estadio del gobierno de Morelos, es decir, a los terruños de Cuauhtémoc Blanco. Me contaron que el adelantado para hacer la mudanza es Coyotes de Tlaxcala.

Resulta que la familia Torres, metida en el negocio de las colchas, ya está en pláticas para mover al equipo al remodelado Coruco Díaz, casa del que fuera uno de los clubes más importantes de nuestro país. Veamos.

NO LO MUEVE LA TRAICIÓN

Por cierto, ya metido con el Gober, me cuentan que está tranquilo ante los nuevos golpes bajos que recibió, ahora de dos de sus excolaboradores que presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Enrique Paredes y Gerardo Becerra, que aluden a enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad de declaraciones.

El Temo asegura en corto que no tiene cola que le pisen, sabe que nunca faltan los que intentan patear el pesebre y traicionan, que a cambio de un beneficio económico se prestan a intereses de enemigos políticos, sobre todo de Graco Ramírez, quien no renuncia a tratar de afectarlo.

Su mandato concluye en 2023 y me aseguran que no quita del renglón en otro de sus grandes sueños: el de ser Presidente …del América, cosa que podría buscar una vez culminado su gobierno. ¿Te gustaría?

EL NUEVO ‘OL ESTAR’

Y de cierre, te cuento que mañana se anuncia el nuevo Juego de Estrellas de la MLS, que por segundo año consecutivo se mantiene con la dinámica de involucrar a la Liga MX. Esta vez se celebrará en Minnesota, el próximo 10 de agosto, con las activaciones previas tradicionales, como los concursos de talento y el show que arman los vecinos gringos.

