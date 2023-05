Ídolo costoso

Parece pronto para que esté tan encendido el futbol de estufa, pero como les gusta el humo de esta época, pues hay que salir a aclarar varios rumores. Me arranco con el Ame, al que ya le salieron varias novias por sus jugadores y también están colocando refuerzos como el idolatrado Raúl Jiménez.

Primero lo que más preocupa al americanismo: que el Benfica venga por Diego Valdés. De entrada, revisen las notas, como no se quieren comprometer, escriben “hay interés”, nunca que están negociando. Y es que eso sucede con el chileno: no hay oferta en el Nido del equipo portugués, vaya, ni una llamadita como para preguntar el precio. Eso de que interesa suena más a que algún representante quiere mover ficha.

Otra, aseguraron que el hermano menor de Gio se marcha a Tigres, pero la realidad es que desde San Nico tampoco lo han contactado, pues con sus 33 añotes no encaja en el perfil de los felinos, a los que les urge hacerse menos ‘viejos’.

El que sí se va es Roger Martínez, aunque hubo una cuenta fake que publicó esta semana que las Águilas lo habían renovado. Pero todo lo contrario, les urge acabar la costosísima beca que le dieron al colombiano estos años para poder librarse de su estratosférico salario.

Otro que está condenado con la renovación automática que ya le pusieron al Tano Ortiz es mi Jürgen, cepillado por problemas al interior, aunque en el Nido quieran taparlo. La realidad es que, como sigue el argentino, el destino de Damm no está con las Águilas.

SERÍA UN MILAGRO MILLONARIO

Y por último, es cierto que en América buscan un ‘9’ que compita con Henry para mantener su alto nivel, como ya te había adelantado, pero no hay negociación para que regrese Raúl.

También es cierto que Jiménez está cansado ya por no ser tomado en cuenta por Lopetegui en los Wolves, le está pasando factura no haberse operado previo al Mundial de Qatar como le recomendaron los médicos ingleses y no se ve cómo vaya a cambiar su futuro en Europa. Está desesperado y me dicen que hasta deprimido.

Sin embargo, no todo está perdido, pues aún tiene cartel en el Viejo Continente, de Turquía lo han buscado, incluso en un futbol tan recóndito como China y uno vecino como la MLS. Y en el Nido siempre hay puertas abiertas. Pero Raúl carga con un gran inconveniente, además de su estado físico actual: tiene contrato vigente con los Wolves, por lo que sólo saldría con una ‘milagrosa’ cesión, y su salario es altísimo, pasa de los 4.5 melones europeos al año, una cifra que al menos en México no se le paga ni a Gignac. Ojalá que logre acomodarse.

SE MARCHA DEJANDO LANA

Para la silla de Doña Fede sigue avanzando 'La Bomba' Rodríguez, quien dio pasos gigantes las semana pasada al sentarse con Televisa y Azteca a negociar el proyecto y con su bendición, la decisión ya es de bajada. Recuerda que la Asamblea es el próximo 22 mayo.

Así que el Inge De Luisa se marcha de Doña Fede con un dato que a los dueños les retuerce, y no por el mal trabajo, al contrario, porque se va un valor importante, pues justamente el equipo que aún dirige Yon se aplicó en lo que más le gusta a los patrones, el ingreso de billetes. Resulta que para el ciclo al 2026, no ha pasado ni un cuarto del periodo de cuatro años y ¡hoy ya tienen vendido 92 por ciento del presupuesto comercial para el Mundial! Como lo lees. Una chulada para las arcas.

Eso sí, me aseguran que ningún directivo clave se marcha de Doña Fede con De Luisa: sigue el encargado comercial, Pepe Romano, puesto por Televisa, así como el de finanzas, Luis Palma, de TV Azteca, y el propio Secretario General, Íñigo Riestra, quien tiene más de una década chambeando en la FMF. A los únicos ‘directores’ que llevó el Inge en su gestión, ya se bajaron del barco: primero Mau Culebro, ahora en Tigres, y Betty Ramos, que era la encargada de comunicación.

QUIEREN VERLES LA CARA, DE NUEVO

Y de salida, lo que está en la mesa de Doña Fede para la Expansión Em Ex, entre otras cosas, es la aprobación de cambio de dueños del Celaya, pues Marcos Achar ya aceptó a mi padawan Luis Castillo que le deja el equipo oficialmente a la familia Hanan, que en realidad son prestanombres del representante Ronald Baroni, incluso Pepe Jr. es promotor de su agencia, y responden a la inversión de expolíticos poblanos, algo bien sabido en la Angelópolis.

Pepe Hanan ha sido un agresor constante de La Franja, en especial de Manuel Jiménez, a quien acusa de ser prestanombres de Ricardo Salinas Pliego, otro dueño al que también ha insultado sin reparo desde su tribuna mediática en la Angelópolis. ¿Qué ironía, no? Por eso suena complejo que la Asamblea acepte el cambio este verano.

Si no lo aprueban, el certificado de propiedad deberá seguir a nombre de Achar aunque el club sea administrado, como en los últimos años, por Baroni o ahora por los Hanan.

En realidad esto del título de propiedad es puro maquillaje para que la Liga Meme X se lave las manos. Eso sí, avisados están de que ahí está otro representante operando como patrón en nuestro futbol, como sucedió con Greg Taylor y el trágico Querétaro, cosa que aunque está prohibida por FIFA, ya sabemos que Doña Fede se la pasa por el arco del triunfo.

