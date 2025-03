Inversión de Banorte, una bocanada de aire fresco para Azcárraga

Mis queridos Francolievers, espero que no se hayan perdido mi columna de ayer, donde les conté por qué bajaron la cuenta de Mi Selección en Instagram. Pero para seguir con el chisme —perdón, la información—, hablemos del nuevo Estadio Banorte, que todos conocemos como la futura casa del América.

Seguramente ya vieron en RÉCORD casi todos los detalles, pero quiero recalcar que la millonaria inversión en el proyecto ha sido una bocanada de aire fresco para Emilio Azcárraga y Félix Aguirre, director del inmueble. Gracias a ello, podrán contratar más de 600 personas para agilizar las remodelaciones, pues ahora sí sienten que el tiempo se les viene encima y necesitan más hombres en el proyecto. La gran incógnita es si lograrán terminarlo antes de que acabe el 2025 o si su estreno se postergará hasta 2026, previo al Mundial.

BRILLARON POR SU AUSENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Hablando de la Selección Mexicana y el Mundial, la semana pasada estuve en la presentación de la nueva playera, y debo admitir que me sorprendió no ver a nadie del equipo nacional. No esperaba jugadores, porque entre sus compromisos con clubes y marcas, no siempre pueden asistir (aunque Henry Martín y Jorge Sánchez sí estuvieron en un evento de una marca de celulares y relojes). Pero al menos imaginé que Mikel Arriola o Duilio Davino estarían presentes, ya que la marca de las tres rayas es uno de los patrocinios más importantes del Tri.

Sin embargo, ni sus luces. El único representante fue José Romano, quien maneja el área comercial. Me pareció extraño, sobre todo porque en presentaciones anteriores hasta Juan Carlos Rodríguez 'La Bomba' se hacía presente. ¿Desinterés o simple casualidad?

EL TRATO VIP DE SERGIO RAMOS EN MONTERREY

Nadie esperaba que Sergio Ramos tuviera el mismo trato que cualquier otro jugador en México, pero debo confesar que me sorprendí al preguntar por su día a día en Rayados. Si bien se ha adaptado bien con sus compañeros, su integración con el equipo de trabajo es otra historia.

Ramos llegó con su propio staff, incluyendo preparador físico y masajista, y el único rol de los utileros del club es dejar su uniforme en su lugar. Todo lo demás lo maneja de manera individual.

El impacto de su llegada ha sido tan grande, que el jugador ya no puede salir de su casa sin ser asediado por los aficionados. Pero el problema no solo es para él: el propio equipo, que no estaba acostumbrado a ese nivel de atención mediática, comienza a hartarse de la situación. Parece que, incluso para una estrella mundial como él, el precio de la fama en México es más alto de lo esperado.

RAYADOS, LA PIEDRITA EN EL ZAPATO DE PUMAS

Ayer, la Comisión Disciplinaria confirmó la multa a Pumas por sus quejas sobre los errores arbitrales en el partido contra Monterrey. Según RÉCORD, la sanción ascendió a 1.2 millones de pesos, con una advertencia clara: si lo vuelven a hacer, la sanción será aún más severa.

Lo curioso es que en Pumas pagaron la multa con gusto, porque ya traían atravesados a Rayados desde el torneo pasado. ¿La razón? El perdón a Sergio Canales, que le permitió jugar los Cuartos de Final cuando tenía un castigo pendiente. En ese mismo partido, los universitarios sintieron que el arbitraje los perjudicó, lo que contribuyó a su eliminación.

Por eso, cuando los errores del domingo pasado volvieron a aparecer, no dudaron en alzar la voz. Dentro del club, se han convencido de que no serán "clientes" de nadie, y mucho menos de los regios.

Mis Francolievers, me despido con varios temitas en el tintero, pero ya será en la próxima columna cuando los destape. Hasta la próxima.

