Jaime Ordiales y Ceppelini, con pleito cantado en Cruz Azul

DÁVILA COMPONE LO DE ORDIALES

Me sorprendió escuchar a Reynoso hablando tan bien de Álvaro Dávila en La Máquina y haciendo énfasis en el buen trato del nuevo presi celeste, que mejor me puse a preguntar a qué se debía y me topé con una respuesta recurrente entre mis orejas pitufas: no hay buena química en general con Jaime Ordiales, algo que me costó creer, pero que confirmé con varios casos.

Me explico con uno muy claro: el caso Pablo Ceppelini. Entiendo que muchos celestes no se acuerden que está con La Máquina, pero créanlo, juega en Cruz Azul… bueno, mejor escrito, está en el equipo. Quizá lo recuerdes más porque hace unos meses fue sancionado por la directiva luego de que revelé por acá la fiesta que armó junto a Alan Mozo, el 'pachangas' de los Pumas.

Resulta que el uruguayo está en el club cementero más borrado que pizarrón de primaria rural, y no por su incapacidad futbolística, sino que Ceppelini tiene sus maletas en la puerta a petición expresa de Ordiales.

Así es, un pajarito azul, y no es el de la red social, me contó con lujo de detalle la enorme bronca que traen el Director Deportivo y el jugador desde hace meses. Ya han protagonizado ya varios altercados, el más fuerte se dio en Estados Unidos, previo al partido de Concachampions contra mi Cracklitos Vela.

Ceppelini alzó la voz al ver que Ordiales movía los hilos del equipo, pues había designado a su compadre Armando González como el técnico interino, algo que no fue bien visto al interior. Palabras más palabras menos, y te ahorro el extenso vocabulario que se escuchó en la alegata, Jaimito terminó sentenciando al charrúa, asegurándole que ya mejor se fuera buscando chamba por otro lado.

Y hay más, no sólo de Oridales con el uruguayo, sino con más jugadores en La Máquina que no soportan al director deportivo, incluso algunos que se quejaron amargamente y ya mejor salieron de La Noria.

Por eso ahora entiendo las palabras de Reynoso, quién destacó que al fin llegó alguien como Dávila: “tuvo un trato muy bueno, directo, se ha puesto a disposición, y eso es un gran paso, porque los chicos reclaman un poco esa parte, tener la cercanía y el apoyo”. ¿Así o más claro?

DILEMA EN EL NIDO

Está por cerrarse la ventana de fichajes y entre los casos más ardientes está cómo quedará finalmente la plantilla del América. Las salidas de los extranjeros se ponen cada vez más calientes, pues aunque Sergio Díaz y Andrés Ibargüen tienen ofertas avanzadas sobre la mesa, aún no cierran, y la otra es la permanencia de Roger Martínez, que volvió a anotar, pero en el Nido ya no lo quieren ni ver.

Ya sabes que Solari no le tiene confianza al paraguayo después de la experiencia de ambos con el Real Madrid Castilla y por Ibargüen es cuestión de que se terminen de poner de acuerdo con su sueldo con el Minnesota United, incluso con qué porcentaje de su pase se pueden quedar las Águilas. Por quién no hay nada es por el otro colombiano y es al que más les interesa cepillar, porque es el del sueldo más alto y peor actitud al interior. Vaya tensión, no quiero ver qué pasará si no le encuentran acomodo, el novelón que se va armar con Roger en el Nido.

El otro caso, que aunque parece resuelto, aún tiene más capítulos, es el de Nico Castillo, pues el chileno insiste en ser uno de los once extranjeros no formados en México que registre el club en el torneo.

Aunque la recuperación del ariete andino va por buen camino, y que cuenta a todo mundo que se siente bien físicamente, Santi Baños ya explicó que no lo ve este torneo, y le explicó a Nico que no tenga prisa por volver a jugar, que primero se recupere por completo.

MOZO DOBLA LAS MANOS POR CASTIGO

Por cierto, hablando de Alan Mozo y para cerrar el caso, ayer ya te escribía que el hecho de que saliera a ofrecer una disculpa pública hará que le bajen al castigo en Liga MX, pues la Disciplinaria así lo tiene por política.

Y me contaron que también lo hará el club. Ya te contaba en la columna anterior que la directiva auriazul contemplaba pedirle que saliera a disculparse, pero no pueden hacerlo tan evidente porque no va con las políticas de la UNAM. Pues me contaron que después de los comentarios de los patrocinadores y el manchón que le dio al escudo de los Pumas, finalmente sí le sugirieron a Alan que lo hiciera y Mozo accedió, y aunque se la pasó justificando su salida a echar los alcoholes, el chiste es que reconoció el error y eso le ayudará a que la sanción interna también sea menor.

A PARAR Y DESPUÉS SE CANCELA

De salida, ya mis amigos de la Segunda y TDP salieron a decir que aquello que les conté de que se iban a detener los campeonatos por lo que cuesta seguir jugando y haciendo las puebas por Covid no es tan así …aunque sí es así. Primero van a parar, como ya lo dejaron ver en el boletín que mandaron, y después será inminente que anuncien que no se termina el torneo. Ojalá que me equivoque, pero te puedo asegurar que es la opción que ya manejan la mayoría de los equipos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO BAÑOS QUIERE VER MÁS AL ROGER MARTÍNEZ QUE JUGÓ VS JUÁREZ.