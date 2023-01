Jesús Molina aceptó ganar como juvenil en Pumas

FIRMA DESESPERADO

Uno de los afectados por el poco movimiento fue Chuy Molina, quien ya firmó con Pumas, pero lo hizo a la desesperada. Con tal de quedarse, Molina aceptó bajo salario. Aunque Jesús Molina se salió con la suya y finalmente se quedó en Pumas, me cuentan que el salario que le ofrecieron no es para presumir en lo más mínimo y estará ganando a la par de un jugador que apenas está haciendo sus pininos en el conjunto universitario. Chuy no tiene representante y directamente negoció con la directiva su contrato; a pesar de que trató de estirar hasta el último, el 'temor' a la inactividad a sus casi 34 años pesó más y finalmente aceptó lo poco que le ofrecieron los auriazules. Ahora deberá pelear por su continuidad y un mejor convenio en los próximos seis meses con las oportunidades que le otorguen dentro de la cancha. El técnico Rafa Puente Jr. dio el aval para su permanencia después del periodo de prueba en Pumas Tabasco y lo ve como una pieza de experiencia que puede sumar a su escuadra.

¿LISTOS? NO TODOS

Y me refiero a las dos acepciones del concepto: ni todos están preparados ni todos son abusados, de cara al arranque de un nuevo torneo de Liga Meme X.

Quizás no te diste cuenta, pero no todos los clubes están al 100 por ciento con el tema del Fan ID en los estadios de nuestro pambol para iniciar con la Jornada 1. Resulta que algunos se equivocaron y pensaron que era obligatorio a la de ya, no entendieron que el registro ya empezó, pero aún no se debe implementar a raja tabla. Ni porque tuvieron juntas y juntas para explicarles.

Así que, estimado lector, si vas al estadio este fin de semana y no tienes aún tu registro de Fan ID que no te impidan la entrada estos clubes que no cacharon la indicación. Ya veremos cómo nos va y seguiré informando.

MERCADO TRISTÓN

Cómo se han quejado representantes del poco movimiento que ha habido en esta atípica ventana de transferencias en nuestro país, afectada por el Mundial y con poca lana. Es cierto que en invierno no hay tantos fichajes, pero este se parece más a la época de pandemia.

Aún hay tiempo para que se aceleren las ventas y préstamos, pues hay que recordar que todo enero está abierto el mercado, incluso para jugadores que ya disputaron un partido con otro club en Liga MX, una de las adecuaciones del reglamento.

