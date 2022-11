Jiménez tomó de buena forma su suplencia vs Polonia

CHARLAS REPARADORAS

Finalmente, el Tata y su cuerpo técnico entró en la mayor de las corduras posibles, justo para el debut en Qatar contra la Polonia de mi compa Lewa, y pondrá al delantero centro de mejor momento, es decir, ni Raúl ni El Melli, sino que va con La Bomba Martín de inicio.

Eso sí, me contaron que Martino habló a solas con Jiménez para aclararle por qué había tomado tal decisión, para que el ‘9’ de los Wolves entendiera que es lo mejor para México y que ya llegaría su revancha. El Lobo lo tomó de la mejor manera.

Además, mi oreja tricolor (porque yo sí tengo infiltrados en la Selección, no como otros que lo intentaron y les dieron con la puerta en las narices) me contó que el grupo tuvo una charla para cerrar filas, para comprometerse al mayor esfuerzo y respaldar desde la posición de suplentes a los que elija el Tata como titulares en cada juego.

Por su parte, el cuerpo técnico llamó al plantel a hacer oídos sordos a lo que se dice en medios de comunicación, redes sociales y comentarios de afición en general, que han envuelto al Tri en una nube de escepticismo y críticas. Al menos están en el mismo canal, ojalá que sirva.

NI CHANCE DE PATEAR

Para cerrar con la Selección, a varios les sorprendió que México no reconociera el estadio donde debuta con los polacos, el Lusail, pero no fue porque estaba lejos del lugar de concentración azteca, sino porque resulta que no podían entrenar en la sede mundialista, la nueva regla de Doña FIFA.

Sí asistió un equipo de Doña Fede que tiene que ver con la logística, y una parte del cuerpo técnico, pero resulta que ya para esta Copa ningún equipo puede tener prácticas en las canchas donde se van a jugar los duelos mundialistas. Así que ahí está la explicación.

TODO LO QUE SEA NECESARIO

Pues parece que en la FIFA hubieran hablado con Mikel Arriola sobre cómo mejorar el tiempo efectivo de juego, pues me cuenta mi oreja silbante que para esta Copa nomás les faltó decirle a los árbitros que copiaran a la Liga Meme X para agregar minutos al final de cada mitad.

Ahora existe la instrucción mundialista de añadir todo lo que sea necesario para compensar el tiempo perdido real y no irse ‘a la fácil’ de dar más minutos nomás por darlos, es decir, los que marca el promedio general de casi todas las Ligas del mundo, en las que muchas veces se quedan cortos.

La encomienda es no escatimar sobre lo que se pierda en lesiones, cambios, celebraciones de goles, el uso del VAR y otras circunstancias, para elevar el famoso tiempo efectivo de juego, sin importar cuánto se agregue. Y ya vimos el primer gran ejemplo: en el duelo entre Inglaterra e Irán hubo más de 20 minutos de compensación. El presi de la Liga MX va a regresar encantado de Qatar porque le están haciendo como en nuestro pambol.

MANOTAZO DE DOÑA TELE

Por cierto que en Televisa andan con la espada desenvainada para proteger la exclusividad de sus derechos mundialistas en las plataformas digitales. Es justo, porque el que paga manda en esta cruel actualidad del futbol profesional. Eso sí, no van contra todos, pues ya vimos cómo influencers como la señora del Inge De Luisa pudieron transmitir en vivo la apertura de Qatar 2022 sin que le reclamaran nada.

Pero a los que ya se atoraron fueron a algunos medios. Me contaron que al menos dos de relevancia en nuestro país recibieron manotazo nomás comenzó la Copa de la Vida por subir contenido en sus redes sociales a la ‘Viva México’, les mandaron un ‘cese y desista’, es decir, una advertencia legal para que le bajen de volumen a su pachanga y no vuelvan a publicar cosas de Qatar 2022 que eso sólo lo puede hacer Televisa. Y por supuesto, ya bajaron todo.

Eso sí, no sólo lo digital de TUDN no está haciendo una diferencia brutal como la exclusividad podría esperar, sino que lo del Estadio Azteca no está saliendo del todo bien, pues no hay debate sabroso en el escenario ni se nota que están en la cancha del Coloso. Con Peláez como moderador, la mesa con técnicos Aguirre, Lozano y Larcamón nomás no prenden. Es increíble que para generar conversación, les haya ganado Faitelson y un balonazo a mi querido Joserra.

