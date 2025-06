Jovic aún no es libre

Ya les gustó a los clubes de Liga MX traerse jugadores europeos. Y para nada es queja. Ahora se lanza de cabeza Cruz Azul por su bomba veraniega: Luka Jovic, atacante serbio de 27 años y que ya está en contacto con los cementeros. Sin embargo, contario a lo que cuentan algunos, aún no es libre.

El exdelantero del Real Madrid acaba contrato con el AC Milan exactamente el 30 de junio, pero hay una cláusula en la que el conjunto rossoneri puede ejercer la renovación automática por un año. Es decir, aún no es totalmente libre, el club italiano debe dejarlo antes de esa fecha si quiere firmar con otros equipos. Por eso hay tiempo para Cruz Azul.

Eso sí, me dicen que ni Igli Tare, el director deportivo, ni Massimiliano Allegri, el entrenador, tienen planes en renovarlo, y esto ya lo sabe La Máquina gracias a los contactos de Mathías Cardacio, quien regresa a las funciones como Director de Futbol en La Noria una vez que se marche Vicente. Ahora lo que resta es convencer a Jovic. Veamos.

POCA MEMORIA EN AGUASCALIENTES

Lo que son las cosas: cuando buscaba entrenador, Chivas no quiso tocar al técnico del Necaxa porque tenía contrato y por la amistad entre las familias, pero a los Rayos poco les importó la relación con los tapatíos y fueron a Argentina por el que traicionó al Rebaño, el que les vio la cara y es uno de los principales responsables de su crisis. Caray. Qué ironía.

Pues me contaron que Pepe Hanan, la cabeza deportiva de los Rayos, está en Buenos Aires para contactar a Gago como relevo de Nicolás Larcamón. Como ya está libre, Necaxa hará buena caja como para ofrecerle salario mucho más alto que el de su antecesor en Aguascalientes.

Y para los que siguen dudando de que Larcamón se va al Cruz Azul, si no sale, ¿para qué estaría buscando técnico Necaxa?

CHIVAS NO SE APLICA CON CAMBEROS

Pues nomás no renuevan a la joya de Chivas. Mientras Hugo Camberos está con el Tri juvenil en el Maurice Revello (antes Esperanzas de Toulon), su representante, Matías Bunge, se reunió con Javier Mier y la directiva rojiblanca para plantear el panorama: Vegeta (así le pusieron en el club tapatío) acaba contrato en diciembre, por lo que ya puede escuchar ofertas para irse a Europa de a grapa para 2026. En el Guadalajara no lo quieren dejar ir gratis, pero me dicen que tampoco se han puesto las pilas para enamorar al chavo y a su promotor.

Y Huguito está pensando en seguir a Mateo Chávez del otro lado del charco, pues el canterano rojiblanco del AZ también es cliente de Bunge, quien se lo llevó a Países Bajos. Si no se apuran en la Perla, para mí que Camberos por muy agradecido que sea, firma para dejarle unas nueces a Chivas e irse a las Europas a perseguir el sueño.

LIRA CERCA DE RENOVAR... Y EMIGRAR

Quien anda por el estilo, aunque está más centrado y ya hasta lo dijo públicamente, que no se irá gratis, es Erik Lira, que tuvo un temporadón con Cruz Azul y ahora será pilar del Tri del Vasco Aguirre en Copa Oro con miras al Mundial 2026. El mediocampista también acaba contrato este diciembre, pero lleva más avanzada la extensión con la directiva de La Máquina.

Me cuentan que aún no han firmado porque esperan que la agencia que lleva a Lira, SV Sinergia, que también tiene a Johan Vásquez, llegue con dos documentos a las oficinas celestes de Gran Sur: uno de la renovación y otro con la oferta formal de club europeo, para que casi se firmen al mismo tiempo, es decir, que renueve para que salga y deje una buena lana en Cruz Azul. Veamos.

