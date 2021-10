La fiesta de Alexis 2.0, versión actualizada

Como siempre, la verdad tiene muchas caras. Y como no me gusta publicar cosas a medias y si tengo un error, es mi chamba corregirlo, ahí te va la versión actualizada de la fiesta de Alexis Vega que ayer destapé en mi columna.

¿Hubo pachanga? Así es, el domingo por la noche con más jugadores del Rebaño. No pongo los nombres para no raspar más y que no se me enojen. ¿Fue la boda por el civil? Ahí fallé: resulta que fue apenas la pedida de matrimonio. Era ‘sorprais’. ¿Terminaron dañados por la pachanga? ¿Pos tú qué crees?

¿Lo sabía el cuerpo técnico? Como te expliqué, Molina le avisó a Marcelito Michel y recorrieron el entrenamiento, así que estaba advertido el técnico. El lunes fue regenerativo, así que a pesar de que no estuvo al parejo con el equipo, finalmente Alexis sí asistió a las instalaciones, pero a seguir con su rehabilitación.

Ahora, el gran cambio: tocando base con el club y con gente cercana al jugador, me aseguran que el hecho de llevarlo a Tijuana (nomás de paseo porque no fue ni a la banca) es para que a pesar de estar lesionado los acompañe como dicta la política del grupo, no como reprimenda por la pachanga del domingo. Lo hicieron por ejemplo con el Cone Brizuela, que se hecho un mes fuera y así viajó con el equipo a los amistosos a Estados Unidos.

Obviamente mi compadre Vega anda que echa lumbre porque publiqué que no fue a la frontera para que no siguiera con la fiesta en tierras tapatías, pues avisó al club lo que pasaría. Así que acá pongo la versión del Rebaño y de la gente del futbolista: no hubo tal ruptura al código interno. Y en lo que estoy seguro que todos vamos a estar en la misma es que Alexis se recupere bien, y que ojalá esté listo ya contra Cruz Azul, porque Chivas necesita de su talento para despertar a la ofensiva. Espero que así sea.

