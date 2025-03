La FMF en problemas: Instagram baja la cuenta de Mi Selección Nacional

Ustedes saben bien que mi columna sale martes y jueves con puntualidad religiosa, perooooo esta vez no pude aguantarme para contarles esta joyita que me dejó sorprendido.

Ayer, la cuenta de Mi Selección Nacional desapareció de Instagram, así como lo leen. Por más que la busqué, simplemente no aparece. Evidentemente, en la Federación Mexicana de Futbol les dio un mini infarto, especialmente a Édgar Martínez, quien, aunque ya no tiene el control editorial, sigue manejando el área de redes sociales por temas comerciales.

Al notar la caída de la cuenta, de inmediato se comunicaron con su contacto en META, pero hasta ahora no han recibido una respuesta clara. Ni siquiera les han explicado qué regla violaron para que la cuenta fuera sancionada. Me cuentan que META está probando nuevas herramientas de regulación basadas en inteligencia artificial, y al parecer, todavía no están 100% afinadas.

En México, la cuenta de mi selección no es la único afectada, GQ también pasó por lo mismo cuando subió una foto de Bad Bunny en calzoncillos promocionando una campaña de Calvin Klein. Ahora solo queda esperar cuánto tiempo tardarán en recuperar la cuenta, que, dicho sea de paso, es clave para las campañas comerciales de la FMF.

¿QUÉ PASO CON FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ?

Aprovechando que hoy escribo fuera de mi horario habitual, quiero mandar un abrazo sincero y cariñoso a mi amigo Francisco Javier González, a quien esta mañana volví a escuchar en radio después de mucho tiempo.

Resulta que Francisco estuvo delicado de salud tras someterse a una cirugía “sencilla” de hernia, que lamentablemente se complicó. Un problema en los pulmones, provocado por la acumulación de agua, derivó en complicaciones que prolongaron su ausencia de los micrófonos.

Afortunadamente, ya se encuentra en plena recuperación y, poco a poco, vuelve a su rutina. Pronto lo tendremos al cien, compartiendo su vasto conocimiento y sus grandes historias como siempre lo ha hecho.

¡Un fuerte abrazo, Francisco! Qué gusto escucharte de vuelta.