La relación entre el plantel de Pumas y Gustavo Lema estaba rota

¿Cómo están, queridos Francolievers?

¿Cómo les cayó la salida de Gustavo Lema, quien se convirtió en el primer técnico cesado del torneo? Como siempre, en esta columna la información no deja de fluir y llega a mis oídos por todas partes —en el buen sentido, claro—, así que vámonos directo a lo que hay que contar...

¿LE TENDIERON LA CAMA?

Tras el desastroso partido entre Pumas y Xolos, donde los universitarios ya perdían desde el minuto tres, empecé a escuchar en más de una conversación futbolera la clásica frase: "le tendieron la cama al entrenador". Sinceramente, no creo que los jugadores del Pedregal se hayan puesto de acuerdo para perder de esa manera, pero lo que sí es evidente es que la relación con Gustavo Lema estaba rota desde la derrota ante América. A partir de ahí, el equipo dejó de entender qué pretendía el técnico argentino.

Haciendo algunas llamadas para conocer el ambiente dentro del equipo, me encontré con que había varios jugadores molestos, entre ellos Alex Padilla, quien no podía entender por qué lo trajeron de Europa para ser suplente de Pablo Lara, un joven de 19 años. Por supuesto, Padilla no estaba conforme con su falta de minutos en Liga, y justo cuando recibió la oportunidad contra América y Xolos, terminó siendo señalado por comerse dos goles. Esto no hizo más que alimentar las sospechas sobre una posible ‘tendida de cama’ a Lema.

Sin embargo, el problema iba más allá de un solo jugador. Varios futbolistas ya no entendían qué quería Lema dentro de la cancha, y esa desconexión terminó por estallar con la humillante derrota ante Xolos, que selló el destino del técnico argentino.

EL 'GATO' TAMPOCO PITARÁ EN LA LIGA MX

Después del tremendo "oso" de Marco Antonio 'Gato' Ortíz, al pedirle la playera a Messi tras un partido, todos supimos de la sanción de seis meses que la Concacaf le impuso. Sin embargo, aún quedaba la duda sobre su situación en la Liga MX. Pues bien, les comparto que el "Gato" no pitará en las próximas jornadas, pero no por castigo, sino porque asistirá a un congreso en Buenos Aires como uno de los tres árbitros mexicanos candidatos para el Mundial. Un evento que, cabe recordar, ya estaba programado.

Podríamos decir que en México no pasa nada ante este tipo de errores, perooooo... me cuentan que a Ortíz su chistecito le puede salir muy caro. Aunque era el candidato número uno para representar a México en el Mundial, la cúpula arbitral, influenciada por Concacaf, ya no lo tiene tan claro. No quieren que un incidente similar ocurra en un evento donde los ojos del mundo estarán atentos.

Desde la Comisión de Árbitros le dieron un regaño monumental, como si fuera un novato, y le dejaron claro que su lugar como el principal candidato está en riesgo. La sanción de seis meses en Concacaf no es un asunto menor y ahora su futuro pende de un hilo.

LOS PROTOCOLOS BRILLAN POR SU AUSENCIA EN LA LIGA MX

El famoso grito homofóbico que el futbol mexicano intentó erradicar no ha muerto, pero lo que sí parece haber desaparecido es el protocolo para frenarlo.

Durante el partido entre América y León, al que asistí y disfruté muchísimo —sobre todo por el nivel de James Rodríguez y el gran juego de ambos equipos—, me sorprendió la reacción del público. Cada vez que Óscar Jiménez, exarquero azulcrema, despejaba el balón, la afición le dedicaba el grito en al menos tres ocasiones.

El árbitro del partido, Arturo Ramos Palazuelos, o se hizo el sordo o simplemente decidió ignorarlo. No solicitó el aviso por sonido local y mucho menos detuvo el juego cuando el grito se repitió. Así que me di a la tarea de investigar qué había pasado y, sorprendentemente, el hecho también pasó desapercibido en las oficinas de Mikel Arriola. Nadie en la Federación Mexicana de Futbol tomó cartas en el asunto, ni siquiera se le llamó la atención a Ramos Palazuelos desde la Comisión de Árbitros. A poco más de un año del Mundial, donde México será anfitrión, parece que la campaña contra el grito ha muerto y la afición ha decidido seguir con esta conducta reprobable. Así las cosas en una Liga donde parece que nada pasa... porque simplemente nadie hace nada.

CH14 PODRÍA SER JUGADOR LIBRE, ¿QUIÉN SE APUNTA?

Les traigo un aviso parroquial, para que luego no digan que no se los advertí. Javier ‘Chicharito’ Hernández termina contrato en diciembre, Chivas aún no lo ha renovado y, a partir de julio, el delantero podría negociar libremente con cualquier equipo interesado. ¿Quién se anima?

El mexicano, que no ha tenido la participación esperada con su querido Rebaño, ya ha explorado con la directiva la posibilidad de finalizar su contrato en diciembre sin llegar a una renovación. Y no porque él no quiera, sino porque dentro del club se han dado cuenta de que su aporte en la cancha no ha sido el esperado. Es cierto que Hernández ha sido un éxito comercial: sus camisetas se venden como pan caliente y su presencia atrae a la afición al estadio. Peeero, en términos futbolísticos, su impacto ha sido mínimo. Por eso, todo apunta a que Chivas no le renovará, lo que lo dejaría como agente libre muy pronto. Eso sí, si algún club quiere ficharlo, debe estar listo para pagar un sueldo nada modesto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OFICIAL: GUSTAVO LEMA DEJA DE SER ENTRENADOR DE PUMAS