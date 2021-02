Lalo Herrera estuvo cerca de volver a Pumas

SE BUSCA MEJOR SHOW

Vaya que está ocupada Doña Liga en este inicio de año, y no sólo por el terrible tema del control sanitario y de las medidas que debe ajustar, sino qué hay un nuevo problema que ya está atacando: la falta de espectáculo en nuestro futbol, reflejada especialmente en la baja cuota de goles de este Guard1anes 2021, que aunque ya ha mejorado, sigue siendo precaria.

Te cuento que una de las decisiones que ha tomado la Liga MX es hacer una consulta entre los directores deportivos de los 18 clubes a fin de que manden propuestas para mejorar el show. Es un tema que preocupa además a patrocinadores y a las televisoras, y que ahora ocupa.

SE FUERON LOS SALVADORES DEL MIRREY

Para finiquitar por hoy los temas de pantalón largo, te cuento la última del Mirrey favorito de nuestro pambol, José Luis Higuera. Confío que ya te enteraste leyendo la columna de mí padawan Luis Castillo del terrible error que cometió el Atlético Morelia bajo el mando del exasesor de Jorge Vergara, pues incumplió el reglamento al registrar a más jugadores que superan la edad que los que permite la Liga de Expansión MX. Un oso, pero de esos sabrosos. Ridículo.

Pues el Mirrey Higuera se las está dando con los dueños de que ‘aquí mis chicharrones truenan’ y ya les aseguró que va a arreglar el lío en el que metió a los michoacanos. Pero mi engañabobos favorito tiene un problema: ya no está Bonilla y ahora sí se va a topar con pared, pues el reglamento es clarísimo, cometió una infracción y ya no tiene amigos para que lo salven. En próximos días vendrá el castigo, que será un auténtico quitarrisas.

PREFIRIERON PANAMEÑO SOBRE LALO HERRERA

Ahora sí, temas de mayor interés. Te cuento una de mis compas de Pumas, que siguen sufriendo la venta de Charlie porque nomás no encuentran el gol. Y sufren porque quieren.

Resulta que en cantera estaban contentos por la posibilidad de contratar a un delantero con camino recorrido y buenos momentos en Ciudad Universitaria, el mexicano más productivo que han tenido frente al marco en la década: Lalo Herrera. Pero, oh sorpresa.

El Grande estaba más que dispuesto, incluso sacrificando salario y además llegaba gratis. Todo estaba pintado. Sin embargo, la directiva de Pumas le terminó diciendo que finalmente no gracias, porque “no había dinero”.

Pues resulta que al poquito tiempo, ¡zaz! Apareció el panameño Gabriel Torres, quien gana más de lo que iba a ganar Herrera. ¿Pues no que no había dinero?

No quiero pensar que fue otra cosa, pues el menos culpable es el jugador panameño, pero estoy seguro que la directiva de Universidad sabe bien porqué terminaron contratando a este veterano recomendado.

SE ENTRETIENE VENDIENDO AUTOS

Los días pasan y Paul Aguilar sigue sin conseguir equipo. Ahora su única posibilidad sigue siendo la MLS, ya que las ofertas de Puebla, León y Mazatlán las desechó porque pretende ganar más de lo que se le planteó.

Como se había dicho, la idea del retiro es una posibilidad, y por lo pronto, pasa parte de su 'ociosidad' en la venta de carros.

Me cuentan que ese es uno de sus pasatiempos favoritos y últimamente se le ha visto mucho en los famosos 'yonques' de zonas fronterizas como Ciudad Juárez donde se pueden comprar autos americanos que se les mete 'manita de gato' y se les logra obener una muy buena ganancia. Así que Paul salió listo para el negocio y sus tiempos libres los está aprovechando a la perfección.

EL GOLEADOR ANDA BAJONEADO

Siguiendo por Coapa, te cuento que desde la llegada de Santi Solari a la dirección técnica del América, los minutos de Fede Viñas con el equipo se han visto disminuidos y en los últimos dos partidos sólo acumuló ocho entrando de cambio.

Esta situación ha 'bajoneado' al delantero uruguayo, quién venía haciendo bien las cosas dentro del equipo bajo el mando del Piojo, pero desde que tuvo Covid-19 y hubo cambio de técnico la 'suerte' le cambió y en este torneo ni siquiera ha logrado marcar.

El charrúa tiene el sueño de jugar en Europa y quiere ganarse la confianza de Solari para tomar nuevamente un camino ascendente. Por supuesto todos los futbolistas desean jugar y su situación actual no deja de causarle cierta molestia. Así que a revertir el vuelo con actitud...

MI DIEGUITO YA DIO NEGATIVO

Las buenas noticias llegaron a la familia Lainez y después de que Diego atravesó días difíciles por haber dado positivo de Covid-19, todo quedó atrás, y en la última prueba que se realizó este lunes ya dio negativo y podrá regresar a los entrenamientos.

El jugador mexicano venía atravesando su primer buen momento de regularidad con el Betis y el técnico Manuel Pellegrini lo había metido como titular en los últimos seis encuentros entre Liga y Copa del Rey; para su mala fortuna, la enfermedad le cortó esta continuidad y confianza que comenzaba a ganarse. Ahora a retomar el paso.

LA HISTORIA MÁS BIZARRA CON DESNUDO

Jamás en mi extensa carrera en los medios de comunicación me tocó una historia como la que se vivió en Costa Rica con un representante de jugadores mexicanos. Esta historia ni inventada. De verdad que no deja de sorprenderme lo que sucede en nuestro planeta pambolero.

Después de ver el video y fotos de Santiago Arbide, agente de varios jugadores, entre ellos Alfredo Talavera, por supuesto que busqué la explicación. Los hechos: después de que el auto en el que viajaba junto a otros dos acompañantes se saliera de la carretera, el representante salió y comenzó a caminar sobre el centro de la autopista, al tiempo que empezó a quitarse la ropa. Terminó desnudo y corriendo como si fuera Forrest Gump de costa a costa sin parar, hasta que llegó la policía.

Ya su socio asegura en las páginas de RÉCORD que fue producto de un choque, pero a mí me contaron otra cosa los periodistas ticos, que la primera explicación tenía que ver con drogas, y que ya después no apareció en el reporte policiaco.

Será el sereno, pero esto es un caso inaudito y que no sólo ha manchado su imagen, sino que está a punto de acabar su carrera, pues el mejor representante no sólo es aquél que te ayuda, sino el que no se pone en el reflector, y menos con esta clase de escándalos.

TIGRES GENERA MÁS AUDIENCIA QUE EL SUPER BOWL

El dato duro de la audiencia en el Super Bowl por televisión abierta fueron cerca de cinco millones menos, una cifra que preocupa. Lo que sí tengo que comentarte es que el duelo de Tigres ante Palmeiras en Fox Sports tuvo buenos números para un canal de señal restringida, pues rebasó los 600 mil espectadores. Como parámetro, esa cifra es mayor a la del mismo canal de ESPN en el Super Bowl, que casi llegaron a 350 mil aficionados en su señal.

Lo que ha sido una pena es lo que sucedió en Fox Sports en el análisis final del triunfo de Brady, donde después de contrastar puntos de vista, Emilio León terminó insultando a José Pablo Coello al aire, demostrando el poco carácter que tiene para poder debatir en televisión. Aún no hay reacción interna al tema, pero me dicen que le puede salir caro el chiste. Ya te aviso cómo queda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FECHA, HORARIO Y CANALES PARA EL BAYERN MUNICH VS TIGRES.