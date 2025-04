Les incomoda Vicente

Se salvó Tigres. Vicente volvió a moverle a la alineación de Cruz Azul y casi le sale a la perfección en la Ida de las Semis de Conca, pues un error en la marca selló el 1-1. Aunque, trae la ventaja del gol de visita. Y aún así, no faltan los que ya lo quieren cepillar.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Me contaron que a los asesores les urge el cambio en el banquillo cementero, pero para ayer, pues no han podido meterle mano a los cambios y, por tanto, escasean sus comisiones. Pero no hay nada definido, ni que sigue ni que se va, eso será hasta que Sánchez termine su participación con La Máquina este semestre. Veamos.

CHIVAS NO VA POR LARCAMÓN

Ya metidos en tema de técnicos, en la Perla Tapatía te contaba que el Jimmy Lozano es el candidato de Javi Mier, avalado también por Manzo, y falta que Amaury le ponga la palomita.

Aunque se soltó el rumor de que Chivas iba por Larcamón, te cuento que es puro humo, por un principio básico que varios desconocen: la relación de la alta esfera del Guadalajara y Necaxa, son casi familias las de los dueños de ambos clubes, por lo que el Rebaño no va a ir a sacarle al entrenador por las malas. Ni lo sueñen. No va por ahí.

¿RAÚL VUELVE A LAS ÁGUILAS?

Te cuento que, aunque en el Nido cayó muy bien el tiempito de descanso entre el fin del torneo y el inicio de Liguilla, para recuperar especialmente delanteros, hay varios americanistas que comenzaron a soñar con el retorno de Raúl Jiménez, ya que acaba su contrato, para reforzar el ataque del Ame.

Como no suena descabellado, empecé a jalar los hilos informativos y vino respuesta desde Inglaterra: me contó una oreja que el Fulham ya habló con Raúl para plantearle la opción de hacer efectiva la cláusula de extender un año más su vínculo, lo que el mexicano ve con muy buenos ojos. Así que cierren ya esa ventana.

La intención de Jiménez es quedarse un año más en la Premier para llegar a tope Mundial, buscando la titularidad, y ya después pensar en retachar a su amado América. Pero por ahora no.

EL ENEMIGO TRAE LEYENDAS DE CRUZ AZUL

De salida, resulta que se armó un amistoso de Leyendas de Cruz Azul para jugarse en el Estadio 10 de Diciembre, el mismo que está abandonado en Ciudad Cooperativa, en Jasso, Tula de Allende, Hidalgo, con jugadores como el Conejo Pérez, Yosgart Gutiérrez y el Chaco Giménez.

Pero resulta que no tiene qué ver con La Máquina, pues el evento lo organiza Germán Diaz, uno de los que se mantienen fieles a Billy Álvarez a muerte, y ya varios de los invitados se dieron cuenta, que es parte del grupo que tienen en las ruinas a Jasso y empezaron a desertar. Habrá que ver cómo acaba esto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VICENTE SÁNCHEZ: "CONTENTO POR SER EL EQUIPO DE LA TEMPORADA"