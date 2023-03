Los más veteranos serán cepillados

CEPILLA A VETERANOS

La que se da hoy es la primera lista de Diego Cocca al mando de la Selección Azteca, lo que significa la primera prueba para la polémica en torno al entrenador con sus ‘nuevos’ seleccionados.

Primero pensé que el argentino no tendría bronca, que recibiría pocas críticas, porque me explicaron que viene una lista bastante extensa para los juegos en Surinam y el del Azteca contra Jamaica, pues Diego quiere tener el mayor espectro de seleccionables desde el inicio. Pero, después, caí en la cuenta de que no todos estarán contentos.

Resulta que esta primera convocatoria tiene un gran denominador: le bajaron notablemente a la edad de nuestra Selección. ¿Recuerdas cuál fue el segundo equipo más betabel de los 32 que asistieron a Qatar? Pues no más, aquellos veteranos que se sentían intocables poco a poco empezarán a ver que no están ya para el Tri.

El primero es Guardado, al que ya no llamaron. A Funes Mori ya se le acabó el veinte, porque viene el momento de Santi Giménez. Herrera y Ochoa aún se colaron, pero me dicen que son de los que están en la tablita. Te darás cuenta desde este primer llamado cómo van cambiando las cosas.

EL PRINCIPAL CANDIDATO

Mientras Cocca enfrenta su primer escrutinio público por sus elegidos, en Doña Fede siguen sin humo blanco para el relevo del Inge de Luisa. Aparecen nuevos nombres, promocionados por algunos dueños o interesados en que su compadre llegue a la silla. Al momento sólo hay uno que le llena el ojo a los que realmente influyen en la decisión, que ya sabemos que están sentados detrás de las dos televisoras más grandes del país. Te cuento.

Primero, te platico que hay casi unanimidad entre los propietarios del balón para que Mikel Arriola no se mueva de donde está, pues creen que está con un gran trabajo en la Liga MX y no quieren que se caigan los proyectos que trae, pues comprobó que es capaz de alcanzar los mejores resultados.

Otra que también me contaron, es que no ven cómo alguien del equipo que hoy labora en las oficinas de Toluca se mueva para arriba. Riestra seguirá siendo el segundo al mando; Palma, el del dinero, o Romano, en la parte comercial. No es tiempo para crecerlos aún.

Así que el que tiene hasta ahora el liderato de la carrera para sentarse en la silla como presidente de Doña Fede es ni más ni menos que Juan Carlos Rodríguez, mejor conocido como 'La Bomba', creador del concepto que hoy es un éxito en TUDN desde Univisión y que hace poco salió de Televisa. El único problema: lo tienen que convencer, pues ya estaba enfocado en sus nuevos negocios. Veamos.

NO SEGUIRÁ A SU AMIGO

Ya metidos en temas de cambios en Doña Fede, te cuento que Jaime Ordiales por ahora no piensa marcharse como director deportivo de Selecciones, a pesar de que fue Yon de Luisa el que lo llevó a ese puesto.

Lo que espera el directivo es revisar cómo está el margen de maniobra durante esta primera semana con la convocatoria y si ve que puede trabajar como lo tenía proyectado, seguirá, pero si siente que le comienzan a cortar el camino para desarrollar sus planes, no dudará en decir adiós. Veamos, me parece que con Ares de Parga hará una mancuerna efectiva, cada uno en su rubro, en lo meramente deportivo uno, y el otro en la coordinación.

RELEVO EN COMUNICACIÓN

Y para cerrar los cambios, esta semana ya se despidió la directora de comunicación de Doña Fede, Betty Ramos, de sus ahora ex colegas de Toluca, y ya fue presentado el personaje que llega a su posición: José Luis Ruiz, un periodista ligado a política, columnista, y que recién se había encargado del área en el Comité Olímpico Mexicano, justo con la gran chamba por ahora de las acreditaciones para París 2024.

Me cuentan que llega con la bendición de Mikel Arriola, un viejo conocido, y que causó muy buena impresión ya en sus primeros días.

PROTESTA MUY EXTRAÑA

No cabe duda que al ‘puma más flaco se le cargan más las pulgas’, y si no pregúntenle a los del Pedregal, que ahora con la acusación anónima contra el Palermo Ortiz, hubo un evento inusual afuera de Cantera.

Pues aunque aún no sale la víctima a ratificar la acusación al central de la UNAM, ya están agitando las aguas en la calle. Resulta que ayer a mediodía, mientras los reporteros de la fuente cubrían el entrenamiento, arriba se reunieron periodistas de información general avisados de que algo iba a pasar, y pues aparecieron una decena de mujeres vestidas con playeras de Pumas y con pancartas que acusaban a Ortiz; se tomaron las fotos y en menos de 10 minutos desaparecieron.

Muy extraño, como si alguien estuviera empecinado en seguir raspando al Palermo y al Club. El problema es que si no dan la cara ante las autoridades para ratificar la denuncia, nada pasará. El mejor ejemplo es lo de Dani Alves. Así de claro.

RETRASAN LA REVISIÓN

Te había avisado que el mentado Fan ID ya iba a ser obligatorio en esta Jornada 10 para Liga MX, pero afortunadamente en el torneo detectaron lo mismo que yo: no están listos aún los estadios para implementarlo a chaleco, así que decidieron postergarlo para la Fecha 14, que es en la primera semana de abril próximo.

Está claro que hay inmuebles, como el de Gallos, que jamás han experimentado el acceso revisando si los fans están registrados, así que le ganan unos cuantos partidos para ver si se logra implementar ya de forma obligatoria en el cierre del torneo regular. ¿O lo veremos hasta Liguilla? No me sorprendería.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RETRASAN MUDANZA