Mejía Barón se irá de Pumas si sale Lillini

Antes, para no quedarme con la opinión del Tri: Esta película ya la vi. Martino ya perdió la calma ante los cuestionamientos de prensa y afición, pero no pasará nada, no se va a marchar a pesar del ruido que se ha levantado entre afición y algunos ‘especialistas’ que lo ven fuera de Qatar.

El Tata seguirá el proceso al Mundial de noviembre con un poco de turbulencia en el avión tricolor, donde a lo único que aspira esta Selección Mexicana es a apelar a su esencia histórica que le hace superar la Fase de Grupos con un chispazo en uno de los partidos clave y nos regresamos en Octavos de Final. Cada cuatro años es lo mismo y seguirá siendo lo mismo. Es la realidad mexicana y no pasará nada hasta que llegue el distinto, sea un jugador, técnico o directivo, no sólo que sea talentoso, sino que entienda las circunstancias de nuestro futbol y que le dé prioridad a lo deportivo sobre el negocio. Pero es una utopía. Feliz Mundial, México.

LILLINI, A CONSULTA

Ahora sí, con el futuro del técnico de Pumas, que va a consulta. Y no es que se someterá a un ejercicio democrático social como los que realiza mi ‘Cabecita de algodón’, sino que depende del diagnóstico del Doctor, que no tarda.

En Universidad todo mundo se lavó las manos, desde el Rector, que después que ‘ordenó’ salir campeones y luego respaldó a la directiva cuando la cosa ya iba mal, no se ha vuelto a pronunciar. Hasta el Inge Silva ya se hizo a un lado con la decisión y así le dejaron todo el peso al Doc Mejía Barón.

El vice deportivo sabe del aporte de Lillini al club, pero tiene un argumento clave para tomar la resolución: después de renovarlo con aumento, se trajo lo que pidió, a Del Prete, que no funcionó; a Huerta, que juega para lucirse; a Aldrete, que se ha dedicado a subir su ‘handicap’ de golf, incluso se mantuvo al Chispa. De todos, sólo hay uno como rezaba aquel anuncio de detergentes: Salvio se salva. Y a medias. Con este razonamiento, el timonel argentino tendría que salir.

Pero Mejía Barón tiene un problema: para salir a respaldar a Lillini se la pasó advirtiendo en Cantera que si el técnico se iba, se marchaba con él. Y como es el Doc de duro en sus convicciones, muchos dudan que se atreva a cepillarlo y que siga como si nada en Cantera.

Lo que es una realidad es que la directiva pidió tener la solución antes del juego contra Ciudad Juárez de mañana, que da el cerrojazo al fracaso más sonoro de Universidad en los últimos años, pero me dicen que será después. Nadie sabe lo que pasará con el técnico, sólo el Doc.

A RENOVAR LAS SILLAS

Otro hecho que sucederá en torno al Club Universidad es que ya se va a renovar el Patronato que debería controlar los destinos de Pumas y que ha fallado para sacarlo del hoyo.

El Rector Graue y el Inge Silva son la cabeza, pero fuera de Ramón Neme, quien administra a Pumas Tabasco, ninguno se metió de lleno a aportar para el equipo, ni Represas de Almeida, Héctor Slim, Héctor Grisi o Lombana, y están por cumplir su ciclo como asesores.

En las siguientes semanas saldrán varios y se nombrarán nuevos a decisión de Graue, a quien le quedarán sólo dos torneos más al mando, para dar paso a una nueva cabeza de la Universidad y del equipo, que esperemos que tenga más idea y corazón para devolverlos al lugar glorioso al que pertenecen.

NO SALE PARA ALVES

Y traigo varios temas de Dani Alves, pero por hoy sólo te escribo para aclarar algo que recién un buen amigo me comentó: “Con que vaya al Mundial le toca pago a Pumas y eso aminora el desembolso”. Pero no tanto.

La FIFA reparte a cada club por jugador que tiene seleccionado en la Copa un pago por día y no importa si juega, con estar convocado basta; en Rusia fue de ocho mil 530 dólares y para Qatar se incrementará.

La cuenta empieza dos semanas antes de la inauguración hasta un día después que el futbolista queda eliminado; son 29 días sólo de Mundial hasta la Final. Así, el máximo que puede aspirar son 43 y el mínimo son 25; un club con futbolista en Qatar puede tener al menos 213 mil dolarucos. Si Alves llega a la Final con Brasil, representa 367 mil de los billetes gringos, lo que sólo alcanza para tres juegos de lo devengado Universidad al amazónico.

Y es peor aún, pues Pumas verá repartida esta lana, ya que se tiene que dividir entre los clubes en los que estuvo el futbolista los dos años antes del Mundial, en este caso, al Barcelona y al Sao Paulo les toca también. En los estatutos financieros no aparece el gasto por Dani Alves, cuyo salario sólo conocen a cabalidad el Inge Silva y el Rector Graue, así como de dónde sale. El Mundial ayudará, pero poco.

A RECUPERARSE SIN DOÑA TELE

Y de salida, le mando mucha energía a André Marín por los momentos complejos de salud que está pasando. Nunca ha sido santo de mi devoción, pero no se le desea a nadie lo que está pasando. Ni siquiera en redes se justifican los insultos al comunicador.

La realidad es que André se va unas semanas de la pantalla para volver a rehabilitación, pues aunque sigue siendo el conductor que mueve la aguja en ‘La Última Palabra’, no por nada es el mejor pagado de Fax Sparts junto a mi Raúl Orvañanos, ya era evidente su deterioro físico y desde la alta plana del canal vino la orden. Espero que Marín pueda volver con la fuerza que le ha caracterizado en su carrera en los medios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ REACCIONÓ LA PRENSA ARGENTINA A LA DERROTA DEL TRI CON COLOMBIA.