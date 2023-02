Mejía Barón se iría de Pumas si se va Rafa Puente Jr.

YA SE HARTARON

No hay ultimátum a Rafita Puente en Pumas, pero ya tiene los días contados. Me explico. Universidad está en una de sus peores crisis deportivas y de imagen de las últimas décadas, y la explosión de la afición el sábado tras caer contra Chivas, en la que recriminaron de forma ruda y sonora al entrenador auriazul ya movió las sillas de las oficinas en Cantera.

El único que aún cree que Puente Jr. puede salvar la nave es quien lo llevó: el doc Mejía Barón, quien pidió que al menos le dieran esta semana ante Mazatlán para tomar una decisión. Por eso no pasará nada estos días. Sin embargo, el Inge Silva y sus asesores ya recibieron por parte del Rector la luz verde para irle buscando reemplazo. Ya se hartaron y saben que fue un error apostar por el ‘canterano’.

Con Diego Alonso no han hablado, es su gran apuesta, pero les saldrá carísimo y estoy seguro que no le van a llegar al precio. Con el Jimmy sigue el problema de su cuerpo técnico incómodo y que no quiere cambiar. Con Ferretti, lo mismo, la lana, pues ya ni siquiera le hicieron una contrapropuesta.

No quieren hacer un Cruz Azul, que corrió al Potro sin tener relevo y echó mano del interino, o un Tigres, que cepilló a Cocca sin un remplazo a la altura; Pumas está buscando al reemplazo de Rafita, pero como no tienen nada, todo indica que Puente tiene mucho tiempo para tratar de salvar el hundimiento. Eso sí, si no lo logra y empeora la situación, me cuentan que el entrenador no se irá sólo, sino que arrastrará a su gran defensor, el Doc Mejía Barón. Veamos.

SIN TEMOR A LA ACUSACIÓN

La denuncia anónima por violencia sexual contra el Palermo Ortiz no sacudió en lo más mínimo a la Cantera. Parece que se están acostumbrando. La realidad es que el central ya le dijo a la directiva que no existió tal evento y mientras no aparezca la víctima para ratificar con nombre y cara, no pasará nada más. Por eso jugó contra Chivas y no tendrá ninguna consecuencia.

Hay muchos cabos sueltos para que sea una denuncia que sí afecte a Ortiz: tiene más de un mes que sucedió el supuesto acoso y apenas se hizo la denuncia, que aunque es anónima, tienen 90 días para ratificarla. Incluso la Fiscalía ya comentó al club que es un ‘modus operandi’ muy común para intentar extorsionar a futbolistas, que sucede a menudo. Así que hasta que no aparezca la víctima, en Universidad ya no sudan con éstas.

CUATRO PUESTOS SIN PESO

Carlos López de Silanes ya no está en La Noria desde la semana pasada. Pasó sin pena ni gloria. Ni un año duró y ocupó cuatro cargos distintos. Parece chiste, pero es anécdota. Primero, su gran amigo Ordiales, de quien fuera auxiliar hace casi dos décadas, lo llevó para las Fuerzas Básicas de Cruz Azul.

No pasó ni un mes ahí cuando le pidieron a Velázquez incorporarlo como asistente de Diego Aguirre, pues Ordiales necesitaba una oreja en el vestidor y ya se había peleado con casi todos. Accedieron.

Cuando Jaime se marchó a la Selección Mexicana, recomendó poner a López como su sucesor, y a falta de alguien mejor, lo pusieron ahí, para ser contacto de Ordiales en La Máquina. Pero nunca le dijeron que era temporal, pues seguían buscando al bueno, hasta que decidieron darle la oportunidad al Conejo Pérez, que no tomó posesión hasta después del Mundial. Incluso lo movieron como asesor, pero no duró ni un mes así hasta que ya mejor entendieron que si se ahorraban ese sueldo no perdían nada.

No ayudó en nada al técnico de Cruz Azul, y por lo que me dicen desde La Noria, el Conejo le tiene mucha fe al Inge Moreno, así que si sigue sumando, se queda para terminar el torneo. ¿Cómo ves?

REDUCEN LAS BARRAS

Según los números de la Liga Meme X, con la credencialización de las barras, donde se conocería la identidad de los miembros de grupos de animación, sí se logró reducir el número: de 28 mil individuos que tenían los clubes como porristas el año pasado, bajó ya un 57 por ciento, es decir a 15 mil 890, lo que en teoría significa un paso gigante para ir acabando con estas organizaciones en nuestro pambol profesional.

Hasta la semana pasada, en la credencialización de los barristas (aunque a mi amigo Mikel no le gusta que les digamos así) Pumas es el club de más miembros (dos mil 170), seguido de América (mil 968), Tigres (mil 939) y Atlas (mil 653). Al fondo, Pachuca tiene apenas 134, sólo por encima de Tijuana (121) y Necaxa (77). Querétaro no tiene por aquella sangrienta bronca que desataron en casa. Al menos ya están identificados, ojalá que lleguen a desaparecer. Pero eso está pelao.

NO SUELTA LA FIESTA

Pues no cabe duda que Guadalajara nunca dejará de ser una tierra de tentaciones para el ocio de los futbolistas. Ahora le tocó al mejor jugador de Chivas ser captado echándose unos ‘jarritos’: El Pocho Guzmán se fue al lienzo Los Fernández este domingo, luego de que ganara con el Rebaño a Pumas en CU. ¿Se vale? Pues yo siempre he creído que sí, mientras eso no afecte a su rendimiento. El problema será lo de siempre, si caen en el exceso y afecta a su calendario profesional.

SUSPENSIÓN ABRE CHANCE

En el Ame, el portero Óscar Jiménez sigue en la polémica, y ahora que acumuló su cuarta amarilla ante Xolos, con una más se va a la congeladora por suspensión. Gran parte de las amonestaciones han sido por no reanudar el juego a tiempo en despejes y el Tano Ortiz ya le pidió concentración con los árbitros más exigentes.

Luis Malagón está listo para entrar al quite; en las últimas semanas ha tenido participación en la Sub 20 de las Águilas para no perder ritmo. El técnico prometió sana competencia y hasta ahora ha respetado a Jiménez, pero el inminente castigo abrirá una oportunidad inmejorable para cambiar la titularidad hacia el final del torneo.

