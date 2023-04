Mohamed llevó a más familia al cuerpo técnico de Pumas

CLAVÓ A LA FAMILIA

Ahora ya que arrancó la era del Turco Mohamed en Pumas, vaya sorpresa que nos llevamos con el cuerpo técnico que eligió, no sólo por la cantidad de integrantes sino porque son familiares y amigos.

Primero, están dos de los de siempre, Gustavo Lema, su auxiliar de toda la ida, como el preparador Kenny, ya sin Villalonga, al que había llevado a Rayados en 2019. Pero sigue el recuento, pues resulta que le dio chamba a su cuñado, Julio Hezze, quien trae el nuevo puesto en Pumas de ‘coordinador del cuerpo técnico’. Y luego, los hijos, pues está el chavo de Lema, Matías, como ‘preparador físico asistente y editor de videos’, y el suyo, Shayr Mohamed, quien se desempeña como ‘segundo asistente’, aunque no estará registrado ante Doña Fede. Además están Amoroso, a quien conoció desde Tijuana, como ’analista asistente’ y el preparador de porteros Iván Gaytán. Nada más le faltó el perico.

Yo no creo que llevar a la parientes o amigos cercanos a trabajar contigo al banquillo sea un ‘conflicto de intereses’ o que deba tacharse por ‘nepotismo’, lo han hecho muchos entrenadores, desde el Ojitos Meza o el Maetro Reinoso con sus hijos, hasta casos internacionales como Ancellotti. Bien lo dice Tony: “En el futbol se critica demasiado”.

Pero sí considero que con tan poca experiencia y con tantos integrantes, el Club Universidad debió evitarlo. Sin embargo, es parte de la condición que les dio Mohamed para dirigirlos, y como hoy no hay cabeza en Pumas, pues ¡Que viva la familia!

TRAPITOS AL SOL

Vaya que causó mucha reacción los castigos que Doña Fede aplicó tras el polémico América vs León, y ha habido de todo, desde los inconformes con las sanciones, los que creyeron que fueron correctas (que son los menos) hasta los que aplaudieron que por fin se ajusticie al que navegaba con bandera de inocente, como Larcamón, en quien me centro en la columna de hoy.

Primero, te explico que para la sanción a los técnicos no se midió con la misma vara, pero se decidió unificar castigo para no hacer más ruido. El Tano Ortiz no tiene antecedentes de agresiones o insultos, por eso, a pesar de que ameritaba más juegos, como no hubo un puñetazo claro o algo similar, decidieron dejársela en dos partidos. El problema vino con el entrenador del León.

En la investigación de la Disciplinaria empezaron a salir los trapitos al sol de Larcamón, qué trapitos, eran colchas King Size del argentino, toda una fichita. En la recolección de testimonios se encontraron con que Nico tiene más manchas que un perro dálmata en su historial de cédulas árbitrales, desde este tipo de riñas hasta pedirle a los recoge balones que escondan las pelotas cuando el marcador está a su favor. Una lista de conductas que ameritaban más partidos.

Es más, te cuento que en mi investigación sobre cómo es Larcamón con el resto de entrenadores me encontré con que hay técnicos que no lo soportan, que lo tachan como “un dolor de [email protected]”, y que queda bien representado con la frase que ventiló mi compa Rubén Rodríguez que le tiró a Ortiz antes el juego: “Te saludo porque después terminaremos peleados”. Se quejan de su comportamiento con el rival, que junto a sus auxiliares buscan sacarlos de sus casillas con formas que pasan la competencia leal.

Pues con estos antecedentes, le tocaba mayor castigo, pero para no hacerla de jamón, en Doña Fede decidieron que tuviera el mismo que el Tano y por eso se quedó en dos. Pero ya lo sabes, Larcamón es toda una fichita y a la siguiente ojalá que ya no se repriman para sancionarlo.

SIN SANGRE LE BAJAN

Para acabar con este escándalo, ya viste que finalmente al León sí le tocó multa por los tuits en los que se lanzó con todo contra el Curro Hernández, pero que generalmente no se hacen públicos para no raspar al dueño en turno. Al final, Doña Fede mandó comunicado para evitar que se regara la falsa noticia de que no les había tocado su manazo.

Y de la cantidad de juegos que aplicaron al árbitro, me cuentan que en la Disciplinaria midieron con el nuevo criterio: ya no existe intención, aquello de ‘querer dar’, sino que se castiga sobre la intensidad, es decir, como no fue un puñetazo o cabezazo artero, no le tocó la cantidad máxima de partidos.

NO BUSCAN A SU EX

Por cierto que por ahí se regó el nombre de uno de los refuerzos que buscará el Turco para el verano en Pumas, sobre todo en portería, Hugo González, pero no va por ahí la cosa. Primero, hay que ver qué pasa con Sosa en su rehabilitación, que es cierto que a Mohamed no le encanta, pero es la opción número uno.

Y luego, para traer de fuera está uno de los cancerberos de mejor torneo, que incluso acaba de ser nombrado al Once Ideal de la Liga Meme X: Gil Alcalá, quien ya estuvo el torneo pasado con Pumas, aunque comió banca ante Julio González, pero con el nivel que trae por supuesto que es opción para volver a Cantera si lo requieren.

