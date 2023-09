Mou viene a...

Aquí estoy de metiche en un día que no me toca, pero bien vale la pena. Ya te adelanté pistas de a dónde viene Don José Mário dos Santos Mourinho Félix, mejor conocido por sus cuates como Mou, pero hoy ya te destapo con qué mandón de la industria mexicana va a chambear. Te avisé que no venía a dirigir, pero el anuncio provocó que se movieran las aguas.

Primero hay que dimensionar el impacto que tuvo el video que el portugués soltó en redes sociales, que en los primeros dos días alcanzó a más de 40 millones de personas alcanzadas, se mantuvo por 19 horas como tendencia, registró más de 100 mil búsquedas en Google y al menos se publicaron 150 notas en prensa, no sólo mexicana sino internacional. Con decirte que opacó al chilladero de Chivas por querer ganarle al Maza en la mesa. Señor bombazo.

Pues el equipo con el que viene a trabajar reconoció este brutal alcance y mostró sensibilidad de su ‘campaña de precalentamiento’. Sobre todo, entendió la frustración de la afición mexicana con su futbol, pues comenzaron a vincular a Mou no sólo con clubes, sino con la Selección Mexicana, por lo que prefirió no dejar crecer la expectativa de que podría dirigir al Tri y prefirió revelar ya su estrategia comercial.

Ojalá que Doña Fede y la Liga Meme X tuvieran esa sensibilidad para entender dónde está el ánimo y frustración de la afición. Y como ya lo van a anunciar, ahora sí te cuento (suenen los redobles en los tambores): el equipo con el que viene Mourinho a chambear en México es ni más ni menos queeeee… ¡SKY! Será vocero para un servicio de Inteligencia Artificial único en las Américas. Así es. Hoy destaparán el anuncio y tendrás más detalles. ¿Te la esperabas? La verdad, nos sorprendieron a todos.

