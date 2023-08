El universo camina para mantener al América con el mejor plantel de nuestro futbol. Te adelanto que lo de Araujo al AEK avanzó mucho esta semana y está por cerrarse, me cuentan que la siguiente ya podría viajar el central mexicano para firmar y hacer oficial su retorno al Viejo Continente, ahora bajo el mando de Almeyda en el club de Atenas. Están en las últimas cifras, pero me adelantan que a Néstor lo van a colocar en dos melones de billetes verdes, una cifra que no se esperaba por un defensa que ha quedado a deber en el Nido. Y este avance abre la puerta, ahora sí, a lo que sigue, al reemplazo en la central de las Águilas, es decir, a revisar con el Espanyol la opción por César Montes.

¿Cuál es el problema? El costo del mexicano, pues los catalanes le pusieron en la etiqueta de venta precio de ¡10 millones de dolarucos! Una locura por un zaguero. Sin embargo, mis antenas de vinil captaron el alto interés del América, por lo que buscarán negociar con los españoles para bajarle al menos unos tres melones. Mínimo. Y así, con lo que ingresa por Araujo, la diferencia es una cantidad más entendible por la que se haría entonces el esfuerzo para traer al mejor central nacional de la actualidad. Sería la mejor plantilla de nuestro pambol sin dudarlo.

LE GUSTA LA OPORTUNIDAD

¿Qué piensa Montes? Pues a sus 26 años quiere seguir su carrera en Europa, pero América siempre será seductor, sobre todo porque a diferencia de los clubes regios, el Nido sí es una plataforma real para volver al Viejo Continente en uno o dos años, pues es un equipo exportador por excelencia. Basta ver el caso de Araujo, al que a sus casi 32 le están dando todas las facilidades para cruzar el charco de nuevo. Del tema sueldo aún ni se habla, pero te puedo adelantar que el Cachorro ganará más que lo que percibe en Barcelona, eso sí, me imagino que será menos de lo que le pagaba Rayados, pero se mantiene en el radar de Selección y con la puerta abierta para volar de nuevo a Europa. Veamos.

NO ME AYUDES, COMPADRE

Y para cerrar el 'Noti Águila', a quien le acaban de complicar la existencia en el Nido es a Brian Rodríguez, y ni más ni menos que su promotor, por abrir de más la boca. El uruguayo no ha tenido los minutos que pretende (para mí no se los ha ganado aún) y ahora salió Edgardo Lasalvia, su repre, a despotricar contra el cuerpo técnico del Ave y a insinuar que tiene oportunidad de salir al extranjero.

Claro que esto no cayó bien en Coapa, ni a la directiva ni al entrenador Jardine, quien es un tipo derecho y directo, y habría sido mejor que el jugador lo hablara con él, que mandar a su agente a hablar en la prensa, a amenazar con que no están a gusto y que aún pueden volar en la ventana de transferencias.

Es cierto que ha habido sondeos por el charrúa, pero ninguno atractivo. Es más, te cuento acá entre nos que llegó una oferta de Brasil por Rodríguez, pero por un monto y condiciones de risa: Santos lo quería a préstamo con opción a una muy buena compra si cumplía con cierta cantidad de minutos, cosa que para el nivel que trae Brian y del plantel paulista, era casi imposible. Esa también se desechó.

Lasalvia fue el mismo que le generó el entorno negativo a Brian en el LAFC, a donde llegó también con cartel de joya, pero la presión externa de su promotor terminó por agotar la paciencia en el club angelino. Que sepa que por ahí no va en América, o que le pregunten a Roger Martínez cómo le fue por estar en las mismas, ¿o no te acuerdas cuántas veces lo colocó su representante en Boca Juniors para presionar en el Nido? Para convencer es con trabajo y aprovechando las oportunidades que tenga, no mandando amenazas públicas.

LA PAUSA NO SE ALTERA

Después del ridículo de los mexicanos que quedaron eliminados en la Leagues Cup, entre ellos las Chivas de Pauno, que ya te contaré cómo andan echando chispas en la Perla con su técnico, surgió el rumor de que se podían adelantar partidos de Liga Meme X para que no pierdan ritmo casi dos semanas parados, pero me contó mi oreja de Toluca que 'naranjas', nada de nada, no es posible.

Resulta que para armar este torneo oficial, etiqueta que recibe gracias al aval de Concacaf, que incluso califica al campeón a Octavos de la Concachampions y al segundo y tercero a Dieciseisavos, Liga MX y MLS acordaron parar al mismo tiempo sus respectivos torneos locales, así que no se puede adelantar la mexicana para reanudar antes que la gringa. Lo mismo pasa con los eliminados del otro lado de la frontera. Así, de una vez, vamos descartando esta opción. Por maletas, se quedan sin duelos oficiales y tendrán que buscarse unos amistosos. Por chafas.

BUENOS NÚMEROS, PERO...

Y para cerrar, me adelantan que a Apple TV le ha ido re bien con la LC, pues no sólo superó expectativas de patrocinadores en los Yunaited, sino también en nuestro país. Aún no hay cifras para compartir, pero pronto te platicaré de qué alcance estamos hablando. Ya se sabe que el debut de Messi ante La Máquina la reventó y suena lógico, y eso que también se transmitió en señal abierta en EU.

Te cuento que en cifras de la señal que no era Apple TV, el partido más visto fue el Pumas-DC United, que pasó por TUDN y Univision y generó 952 mil espectadores. Bajo comparado con Liga MX, pero no estuvo nada mal. Eso sí, en el vecino del norte sigue lejos de lo que el 'soccer' puede generar en Doña Tele abierta y para ejemplo lo de la Selección gringa femenil, que en el Mundial contra Países Bajos tuvo como audiencia 6.43 melones de espectadores. Es un fenómeno el fut de mujeres, en especial su representativo nacional, que tiene un apoyo mediático impresionante y se ve difícil que nuestra Liga Meme X le pueda competir en mercado.

