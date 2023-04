Ni con Cocca ni con el grito; no pasa nada

NO PASA NADA

Fuera cual fuera el resultado del Clásico más molero de la Concacaf en Arizona, Cocca no iba a moverse del Tri. El empate era lo más lógico. Eso sí, se nota que la Liga MX sigue siendo mejor que la MLS, pues su representativo lució muy poco.

Y también retumbó el grito prohibido en las gradas del State Farm, y tampoco pasará nada. Levantó más ruido la regla de la US Soccer contra la discriminación en las tribunas de sus estadios, que implica suspensión de dos años para actuar su territorio, pero hay que ponerlo bien claro: es contra los organizadores del cotejo, que en este caso fue la propia Federación de EU.

La regla también involucra a los equipos, pero sólo si no cooperan. Es decir, la Selección Mexicana juega tantos moleros en el país gringo que ya se la sabe y ayudó para el partido de anoche con todo lo posible para que los paisanos entiendan que no deben lanzar el polémico grito. Y con esa simple acción ya se salvaron.

Hay que entender también de dónde vienen los mensajes que buscan confundir: Primero, la US Soccer rompió con SUM para este ciclo mundialista, por lo que ya no serán tan flexibles como antes; y luego, la FMF dejó de trabajar con un grupo de abogados para estos juegos y también están filtrando que México puede ser afectado cómo repercusión. Pero no pasa nada.

QUIERE EXPLOTAR

Como te avisé hace semanas, la renovación del Tano con América va hasta después de ver cómo le va en Liguilla, ayer ya lo confirmó mi Santi Baños en El Nido. Y aunque le hagan mucho al misterio, sin una Final al menos, el patrón no va a aguantar. Pero Ortiz está brillando de alegría y lo de la negociación no le quita el sueño, menos ahora que se convirtió por primera vez en papá. ¡Felicidades!

El Tano ve por la tercia perfecta de Clásicos ante Pumas y me contaron que está visualizando repetir el once con el que abrió en sus dos recientes victorias. La gran duda es la evolución de Henry Martín por la fatiga muscular que acarrea y por lo que no viajó con el Tri al molero en Phoenix. Pero tanto el entrenador como La Bomba están confiados en que el viernes tengan luz verde para que el goleador del torneo esté ante Universidad y siga aumentando su sensacional paso de goleo.

SIN LUGAR PARA EL EX

Por cierto que en la columna pasada te comenté que los auxiliares de Rafita Puente ya habían encontrado acomodo, pero sólo Rotllán en Tigres, pues desde El Nido me aclararon que Rodrigo Méndez ya fue a visitarlos, pero por ahora le explicaron que no tienen espacio para el exasistente del Junior. La Sub 13 de Coapa está bien dirigida por El Cuervo Rojas, aquel defensa chileno que brilló con Las Águilas, llegó para este torneo y no piensan moverlo. Aclarado está.

NO ES COPIA

Y ya de salida, varios aficionados de mis Ti-gue-res reventaron en redes al ver el nuevo uniforme alternativo del equipo de San Nico, pues aseguraron que era una copia del jersey de equipos de la MLS, pero acá estoy para que no anden de ruidosos: es parte de la colección de adidas ‘One Planet’, que viste con el mismo diseño a varios clubes. No es fusil, sino parte de la campaña.

PROMESAS A LOS DE ABAJO

De la reunión de trabajo de Expansión previa a la gran asamblea de dueños de finales de mayo que va a cambiar el panorama, básicamente no hubo los cambios que varios clubes pedían, pero hay ‘buenas intenciones’, de esas que pavimentan el camino al infierno.

De los puntos positivos es que Mikel Arriola prometió llevar a la mesa de Liga MX en esta asamblea la posibilidad de que no sean cuatro forzosamente los que deban estar certificados para que exista ascenso, si no que con tres o dos se pueda.

El contexto es que de los clubes que metieron papeles para certificarse, es muy probable que tengamos tres este año: Leones Negros continúa y se suman Atlante y Mineros. No hay más.

Además, Arriola les aseguró que aquella propuesta que ya se ventiló de cambiar esta Liga a un torneo Sub 23 con más equipos, ‘está puro rumor’. Eso les dijo el Presi. También que no cambia el contrato de TV colectivo, pues algunos pedían negociar por su parte, porque firmaron por cinco años y se aguantan.

HAY INDESEADOS

Ahora, lo negativo de la reunión. Primero, los ausentes, como Mérida, que no mando un solo representante y son de los más quejosos.

Y luego lo de Zermeño, quien es dueño asociado del Durango, y fue electo como su presidente, pues quería participar ya en la junta, pero me lo mandaron a freír espárragos. Me cuentan que no le van a permitir el ingreso a asuntos de la Liga y Doña Fede.

Además, siguen los Hanan, Pepe y su hijo que es promotor y directivo, asegurando a su círculo cercano que son los nuevos dueños del Celaya, pues el representante Ronald Baroni los está utilizando como prestanombres, pero también me contaron que los van a batear.