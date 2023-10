Cruz Azul está sumido en su peor crisis y nada cambiará hasta el fin del torneo: no van a calificar, la afición seguirá sumida en la depresión y se marchará el Inge Moreno con más pena que gloria. Pero lo positivo es que desde ahora están trabajando en la transformación para el siguiente certamen. Algo es algo.

Se soltó la posibilidad de que Diego Cocca estuviera negociando ya con Cruz Azul, se la adjudican a Jaime Ordiales, asesor directo de Víctor Velázquez, pues le ayuda con consejos y temas que se le atoran a la actual directiva, encabezada por el Conejo Pérez. Pero le voy a romper la ilusión de una vez a la Nación Celeste: en la lista de candidatos a entrenador en La Noria, no figura el ex entrenador de la Selección Mexicana. Así me lo contó mi oreja pitufa.

Aunque el de Cocca es un perfil interesante, con lo que necesita La Máquina, personalidad para manejar al grupo y capacidad ganadora, antes hay cuatro nombres para tomar al equipo en diciembre, una vez que ya le den las gracias a Moreno. El caso es que desde la alta cúpula de la Cooperativa no quieren sólo un cambio de nombre en el timón, sino que están perfilando un nuevo proyecto para sacar a La Máquina del fango en el que se metió, lo que quiere decir que también aplica a los refuerzos: aunque hay una lista de necesidades (portería, central, diez y nueve) y más candidatos que los de Morena a para Presidencia, no se va a definir nada hasta que desde Gran Sur elijan el camino a seguir. Aún hay mucho más por contar de Cruz Azul, atentos que se está trabajando.

¿DE CHIVAS AL AMÉRICA?

Ya metidos con el Ave de las Tempestades, me sigo bateando los rumores alrededor de Coapa, que es el objetivo favorito de mucho tuitero sin nada más qué hacer que especular y mentir sobre el América. ¿Viste lo del estadio de la Ciudad de los Deportes? Sólo porque lo pintaron de amarillo para grabar un comercial ya aseguraban que estaban alistando la nueva casa. Ridículos.

Pues ahí te voy con los rumores de fichajes. Ya tiré el de Camilo, ahora me sigo por la Perla para escribirte del caso Alexis Vega: no es opción para el Ame. Eso de que su representante, Alex López, tiene gran relación con la directiva emplumada no es secreto, basta ver a los futbolistas que tiene en el Nido, pura figura, pero el ‘10’ de Chivas no es opción para las Águilas, descartado por dos razones de peso: su impagable salario, de 2.5 melones gringos al año, y que es propenso a las lesiones.

Además, me cuentan desde Verde Valle que Chivas no quiere perderle para venderlo este invierno, y quizás por ahí lo metan a jugar sobre el final para que no pierda tanto valor. Así que no lo anoten en Coapa. Eso sí, ¿te gusta para los regios? Será opción de Tigres, donde López ya colocó a otros petardos de alto costo.

NO HUBO REGAÑO AL TURCO

Se cumplió el castigo a Toño Mohamed por portar la camisa con la imagen de La Virgen de Guadalupe y le cayeron 51 mil pesitos de multa, aplicada a la cuenta corriente del Club Universidad y que le deberían descontar después al entrenador argentino.

Pues me contaron que aquello de que salió a la conferencia después de la derrota ante Rayados con camisa distinta no fue por no portar la del mensaje religioso que está prohibido, no hubo mensaje del club o de la Universidad tras el partido, sino que Tony acostumbra cambiarse para hablar frente a los reporteros tras los juegos y hasta en entrenamientos. Así que la moda sugestiva del Turco no fue para tanto al interior del equipo auriazul, sirvió más para el comentario en redes y para que Doña Fede se metiera unas monedas para sus chicles.

NO RESPETAN SUS CANCHAS

Y para cerrar, vaya ligereza con la que ya se maltratan las canchas de la Liga Meme X, ahora con el caso de Chivas, que con la mano en la cintura pone un concierto que le da en la torre al terreno y cambia de estadio para jugar ante Tigres, ahora en el Jalisco.

Pasó con equipos como Gallos, que juega en casa de gobierno y tiene que aguantarse a los eventos que le ponen encima, así como los que juegan compartido, como Atlas, que tiene que tragarse que la administración le ponga concierto y debe apechugar con la multa. Y peor aún, pasa con los que son propietarios, como Rayados, que aplica la misma de Chivas y renta su cancha a pesar de tener competencia encima. El negocio encima de lo deportivo. Todos los casos en un mismo torneo, ¿y el castigo ejemplar? Bien gracias, multita económica de Liga Meme X, que no logra hacerse respetar.

Ojalá que desde Doña Fede se den cuenta de que antes de pensar en ir a cobrar dólares con los vecinos del norte, pongan orden en casa y ya hagan que los equipos respeten sus canchas por una competencia de calidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL ESTÁ EN PLÁTICAS CON DIEGO COCCA DE CARA AL SIGUIENTE TORNEO