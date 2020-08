Nuevos dirigentes de Cruz Azul condicionan a Ordiales

MÁS CAMBIOS AZULES

Espero que ya haya quedado bien claro: lo de Cruz Azul es una novela larga, que se irá escribiendo capítulo tras capítulo y que no tendrá fin. Cuando se acomoda una cosa, otra ya necesita cambiar de lugar y así.

Hoy te cuento más sobre los cambios que te adelanté en esta columna hace unas semanas, sobre el nuevo consejo que tomará posesión, y no me refiero a aquel que armó rueda de prensa, sino a los verdaderos, los que RÉCORD pudo entrevistar este fin de semana cuando fueron a charlar con Jaime Ordiales.

Te cuento que lo primero que le dejaron claro al director deportivo de La Máquina es que si quiere chambear con la ‘nueva administración’, como ya fue ratificado este lunes, debe dejar ya de mandar mensajes de que él trabaja para Billy Álvarez, pues oficialmente, ya es persona non grata en La Noria.

Los ‘nuevos’ dirigentes ya fueron a marcar territorio. También pidieron que ya nada de aquellas mantas absurdas que pregonaban apoyo al exmandamás celeste y cosas por el estilo. Inicia la nueva era.

Eso sí, me contaron que van a estar cuidando muy de cerca a Ordiales, para evitar que siga chambeando por debajo de la mesa para Billy y compañía. Por eso es que aún están buscando a un presidente que se encargue directamente del equipo.

PASAN DE HERMOSILLO

Es una realidad que este grupo siempre pensó en que Carlos Hermosillo sería la figura ideal para liderar simbólicamente la transición en Cruz Azul, un emblema que la afición respetara mientras el cambio de administración se gestaba detrás. Sin embargo, han recibido malas referencias del exgoleador azul, tanto que me cuentan que ahora ya se lo están pensando, si lo ponen aunque sea como el adorno de todo el pastel o de plano ya mejor no lo contemplan.

Me explica mi oreja celeste que de los presidentes que ya han sondeado para encargarse de La Máquina, ninguno le dio su voto de confianza a Hermosillo para que los acompañe en el inicio de la nueva aventura, y así se complica a tope el retorno del Grandote de Cerro Azul a la institución celeste como dirigente.

LO NECESITAN EN LA CANTERA

Escribiendo sobre ratificados, también este lunes confirmó la directiva de Pumas lo que te había adelantado en estas líneas: Andrés Lillini se queda hasta que acabe el torneo actual, una decisión que fue tomada por Miguel Robles, quien toma cada vez mayor voz de mando en el Club Universidad. Eso le dará chance a Chucho Ramírez y compañía de seguir buscando timonel; saben que no se pueden dar el lujo de no regresar al argentino a Cantera, ya que ha hecho un gran trabajo con los chavos y lo necesitan.

Lo que sí me contó mi oreja auriazul, y se lo paso como tip a la alta plana de los del Pedregal, es que no le causó gracia a mi Toshiro, Israel López, que ni siquiera lo mencionaran en el comunicado que emitieron para confirmar la permanencia de Lillini. Ahí se las dejo, para que no vayan a tener broncas después.

EL AZTECA SE PONE A TONO

Ya que en el Olímpico Universitario están felices por dejar descansar la cancha, que soportó como grande hospedar a tres equipos en el primer tercio del torneo, me cuentan que la gente del Estadio Azteca está como loca trabajando en la iluminación que fue tan criticada.

Le llovió de todo al nuevo alumbrado en el regreso de Cruz Azul, pues se notó que había sectores, como los tiros de esquina, que no estaban bien iluminados. Pues ya están en el proceso de ‘apuntalamiento y redireccionamiento’ según lo que se vio en el juego contra Juárez, para ponerlo a tono para el América.

Pues aunque la gente del Coloso de Santa-Úrsule (léase con la voz del Perro Bermúdez en mente) asegura que estará todo listo, me dice mi oreja del Nido que hasta el miércoles estarán tranquilos cuando les garanticen que sí se jugará en el Azteca el duelo ante Monterrey por la Jornada 6. Yo creo que no habrá problema.

FUGA DE TALENTO EN EL NIDO

Ya que este fin de semana se confirmó que la cabeza del área de reclutamiento y desarrollo de talento de las Águilas, Carlos Aviña, emigrará a Europa, me preocupa que la directiva no tenga recursos para traer o desarrollar talento para cubrir esa plaza. Tras la salida de Yon de Luisa, poco a poco se han ido personajes importantes en la estructura de las Águilas, desde Mauricio Culebro, Carlos Valenzuela, Mauricio Lanz y ahora Carlitos, por nombrar sólo a algunos.

En el América han ido reemplazando a estas ausencias con gente que trabajaba en el equipo, así que saben cómo se opera, pero no existe quién busque desarrollar y arropar a este talento, falta una figura sólida y con experiencia sobre la cual gire la preparación del personal. Ojalá que no les pegue pronto, y que a mi amigo Juacho Balcárcel lleguen respuestas que se necesitarán en el Nido.

Por cierto, Aviña emigró al conocidísimo Cercle Brugge de la Primera División de Bélgica, pero no creas que ese es su objetivo, sino que lo que busca el exdirectivo del América es poder entrar al grupo dueño del equipo, que controla al Mónaco de la Liga Francesa, al que aspira con buena chamba como director deportivo en el equipo de Brujas. ¡Éxito!

SAMPAOLI SUEÑA CON UN TIGRE

Desde hace un par de meses RÉCORD te puso en estas páginas que existía interés de Jorge Sampaoli por el delantero chileno de los Ti-gue-res, Edu Vargas, pues este fin de semana me confirmaron mis contactos sudamericanos que la oferta sigue en pie.

Los felinos del norte deben vender al jugador antes de diciembre, ya que se les podría ir gratis, porque finaliza su contrato. Y te pongo una más por la que puedo asegurar que se va a marchar Edu, por aquella infalible ley matrimonial, por aquello que donde manda capitán no gobierna marinero: Resulta que el andino está condicionado al entero deseo de su esposa, Daniela Colett, de origen brasileño, quien ya hasta se adelantó a Belo Horizonte a buscar casa nueva, para que todo esté listo en el fichaje de Vargas con el Atlético Mineiro de Sampaoli en los próximos meses. Así que todo a su tiempo, pero ya adelanté lo que sucederá.

EXPANSIÓN CRUZA DEDOS CON DOÑA TELE

Ya de cierre, te cuento que este martes inicia la Liga de Expansión, y ayer se juntaron todas las Doñas Teles, como les dice mi compa El Fantasma, para afinar los últimos detalles.

De la FMF estuvo el nuevo mandamás del circuito, Miguel Ángel Diez, junto al eficaz multiusos Víctor Guevara, que se las sabe de todas, todas, y Memo Allegret, encargado de la parte comercial y de negociar los derechos de transmisión. Por parte de las televisoras se conectaron Beto Sosa (TUDN), Nico Romay (Claro Sports), Ernesto López (Fox Sports), Miguel García (Univisión), Ruben Arrueguín (Megacable) y hasta Benjamín Hinojosa, de AyM Sports, que ahora resulta que también va a tener señal del renovado circuito de plata.

El mensaje fue claro: que salga todo con el mejor nivel posible para que se muestre desde el inicio una Liga de Expansión prometedora. Hay muchos clubes que están terminando de armar sus proyectos cuando ya inicia el torneo, pero la idea de la industria en general es apoyar al naciente torneo para que sea realmente la respuesta que se busca en una división de futuro ascenso. Recuerden que sigue en juego la fusión con la MLS en unos años, y que este campeonato sea sólido es un punto vital para lograrlo.

