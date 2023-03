Ochoa piensa que abucheos del Tri eran de americanistas

RASPAN LOS ‘EX’

Los abucheos a la Selección Mexicana ante Jamaica en el Azteca calaron hondo en elementos como Memo Ochoa y Jorge Sánchez, que los recibieron casi cada toque de balón, y me contaron que regresaron al Viejo Continente con un sinsabor evidente.

Una de mis orejas muy cercana a ambos me explicó que se fueron con la idea de que la rechifla venía del americanismo presente que aún no les perdonan los errores como los de Jorge en aquella Final en 2019 contra Rayados y de Memo en la última Semifinal frente a Toluca; además, que se fueron de Coapa y eso creen que les pasó factura el domingo.

LOS DESTANTEA LA DISCIPLINA

No cabe duda que Tuca llegó a enderezar muchas cosas en Cruz Azul, independientemente del empate de anoche en Querétaro. No creas que todos están contentos y pasándola bien con Ferretti en La Noria. La mayoría sí, a todos niveles, desde la directiva por el orden y resultados, hasta los administrativos que han encontrado en el brasileño a un histórico que no es volado y que es amable.

Me refiero a jugadores, a los que no entienden o les gustan las formas del Tuca para dirigir, pues estaban a costumbrados a campechanearla y ahora trabajan con alta exigencia.

De entrada hay que explicar que quien toma mayor parte del tiempo la batuta, es decir, en la base de las prácticas, es el Inge Moreno, pues es el auxiliar de casa que conoce bien al plantel; me cuentan que Memo Vázquez no interactúa con el grupo, normalmente se queda alejado y da su análisis a Ferretti, pero ya en corto. Joaquín ha sido la piedra angular de la transición entre cuerpos técnicos y seguirá.

Pues cuando Tuca se mete al campo a dar órdenes, con su peculiar estilo, varios se sacan de onda con tanto grito: “¡De segughidad, de segughidad! ¿Pogh qué pagha adelante?”, cuando pensaban que la orden había sido salir jugando. Especialmente los suplentes la pasan mal, no sólo porque casi no los pela, sino porque no entienden qué deben hacer.

Ahora, eso me cuentan desde el grupo de patea balones, yo lo que creo es que Ferretti llegó a imponer una disciplina que hace mucho no se veía en La Noria, quizás desde tiempos de Caixinha. De los últimos, Aguirre era muy mangoneado y el Potro se acercó tanto al jugador que a veces se confundía que era su jefe.

Con el Tuca volvió el orden y el trabajo, porque también hay que decirlo, ahora son de dos horas y medio en promedio los entrenamientos, cosa que en el pasado reciente era una locura, a veces no llegaban a una hora. Si ese es el camino para estos buenos resultados, ¡que sigan así!.

HASTA EL ÚLTIMO

Ya nada más para cerrar, el tema de los refuerzos para el verano queda más que claro que no se definirán sino hasta el cierre del Clausura; ya se lo dijo mi Conejo Pérez a los compas de RÉCORD y el Tuca también en un par de entrevistas.

Los tiempos del despilfarro en la era de los Álvarez quedaron atrás con la nueva directiva y por ahora no van a cambiar, aunque ya no es la austeridad franciscana que le exigió la 4T al equipo por ayudarles a cambiar las cabezas, es cierto que no se quieren alejar de la idea y sólo abrirán cartera si es necesario. Como lo hicieron para convencer a Ferretti. ¿Queda más claro?

De Dinenno y Carioca no hay nada de nada, son posibilidades que salen desde la afición y prensa, y aunque nunca digan nunca en Cruz Azul, la realidad es que hoy no hay negociaciones. Será como canta Emmanuel: “Aaaal finaaaal”.

ENROQUES EN DOÑA TELE

Te cuento que aquello de que Rayados se marcha de Fax Sparts es real, lo que está volando por las nubes de la Sultana del Norte es el pago que Televisa les dará por cambiarse de señal, es más, casi será lo mismo que el canal azul, con lo de Univision será más pero no es ni cerca del doble.

Lo que va a ganar el Monterrey es que al fin tengan la posibilidad de pasar en televisión abierta, pues seguir en FS, y lo peor cuando es en el Premium, es que los ve muy poca gente en el resto del país, y lo que quieren los regios es crecer su comunidad, salir de la burbuja del Norte para conquistar nuevos corazones. Eso sí, tampoco que se hagan muchas ilusiones porque no pasarán tan seguido en el Canal 5 o el Nu9ve, sino por TUDN que sigue siendo cable, o peor, por ViX+, el streaming pagado de los de Chapultepec.

Eso sí, si creías que Fax Spaaaarts iba a quedarse como el chinito nomás mirando cómo se iba un equipo de su señal, pues piénsalo dos veces porque me dicen que van por otros clubes para no perder la fuerza que ya tomaron con al menos seis integrantes de Liga Meme X en su oferta televisiva. ¿Quién te gusta?

COMPLICADO PANORAMA EN MEDIOS

De salida, siguiendo con la situación espinosa que se vive en medios de comunicación deportivos, de esas cosas que no quieres contar, pero ayudan a dar un panorama claro de lo que sucede.

Primero, me enteré que ESPN, por ejemplo, ya no va a renovar los derechos de la Serie A ni Ligue 1 en nuestro país, porque sale más caro el caldo que las albóndigas, no es negocio. Además me contaron que en el Líder Mundial viene un ‘ajuste de personal’, un recorte pues.

Y no es el único, también en TUDN se esperan bajas en los siguientes meses, y en W Deportes en radio ya sucedió. Una verdadera lástima, y mi solidaridad con todos aquellos colegas que por circunstancias de esta industria deben buscar otra fuente de ingresos. Ojalá que ya pare el mal momento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL RESCATÓ EMPATE DE LA CORREGIDORA ANTE QUERÉTARO.