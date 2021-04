Otro directivo exAmérica, cerca de llegar a Tigres

Mis Francos queridos. Ya llegué como cada jueves para apapacharlos con información que ningún otro se atreve a soltar, pero yo sí. Y esta vez me arranco con una perlita de Ricardo Ferretti. Así mero, como lo leen, del Tuca... ¡caghajo!.

Ahí les voy. Resulta que el técnico hizo este miércoles una conferencia para confirmar lo que en este diario se les había adelantado, que no seguirá en Tigres para la próxima temporada... ¡peroooo resulta que él, decidió qué medios entraron a su despedida oficial del equipo de la UANL! y ni prueba Covid-19 les pidió.

Si, así como están ahorita ustedes me quedé yo cuando me lo contaron: boquiabierto. Tuca, y el jefe de prensa de Tigres, Alejandro Garza, hicieron de las suyas, y diseñaron una conferencia 'a modo', con la prensa amiga del estratega brasileño, ya que solo acudieron los periodistas de Multimedios, TUDN, Televisa Monterrey, El Norte, Horizonte y TV Azteca Monterrey. Por supuestooooo, no hubo preguntas incómodas, ¡Qué raro!

¿Pues que no se supone que a una conferencia de prensa deben acceder todos los medios interesados y no los que selecciones a conveniencia?. Y más cuando utilizaron instalaciones oficiales como fue el Volcán Universitario. Si el Tuca lo hubiera hecho en el jardín de su casa, pues adelante, que invite a quien quiera, pero fue en la mera casa de los Tigres.

Ufff, no termina esta novela del fin de la era exitosa del Tuca Ferretti con el conjunto felino, prometo seguir teniendo a mis orejotas regias bien atentas para contarles más detalles.

Y SEGUIRÁN LOS CAMBIOS

Siguiendo con Tigres y los cambios que se están dando en la estructura felina con esta renovación que buscan, hay una buena lista de nombres en los escritorios de los altos mandos para ver qué puesto podría ocupar quién.

Y resulta que uno de esos nombres es el de Mario Hernández Lash, quien ocuparía el lugar que tiene el buen Toño Sancho, quien partiría junto con el Tuca, pues recordemos que son como padre e hijo.

Es cierto que no está nada definido y son rumores, pero no me extrañaría nada que Lash se convirtiera en directivo tigre estando ahí Mauricio Culebro, ya que ambos trabajaron en América, la cosa es que diiicen, diiicen que Hernández Lash le anda entrando a eso de la representación de jugadores, y es justo lo que en Zuazua no agrada del todo.

Mi Toño ha de estar mordiéndose las uñas, aunque seguro no es el único que pende de un hilo.

NO RENOVÓ POR LA LANA

Por cierto, que me siguen preguntando por el futuro de Nacho Ambriz y hay que dejarlo claro: el técnico Campeón no tiró la renovación por tener otra oferta (ni de Ti-ge-res ni de nadie), pues aunque muchos lo han sondeado aún no se arregla con otro equipo.

En realidad la negociación con los Martínez se fue al piso porque Ambriz y su repre pedían un aumentazazazazo de sueldo, algo fuera de la posibilidad de un club como el León durante la crisis económica derivada de la pandemia. Nacho no bajó las pretensiones y el club esmeralda se quedó corto en lo que pedía. Así de fácil. Y de triste, pues parecía el bueno para forjar una dinastía en el Bajío

RENOVACIÓN DE SAMBU, EN VEREMOS

Y cambiando de rumbo y yéndonos hacia Toluca, resulta que mi buen Rubens Sambueza está ligado con los Diablos Rojos hasta este final del torneo y, aunque los choriceros siguen con aspiraciones en el Repechaje y lo más seguro es que disputen esa instancia, aún no hay pláticas concretas para que el volante argentino renueve y está abierto a cualquier posibilidad.

La idea de retirarse en América es más que complicada, por no decir que casi imposible, pero sus números en rendimiento siguen siendo brillantes. Me cuentan que él tiene un discurso claro: 'Hablaré con la gente de Toluca para ver mi situación, es tiempo de esperar y concentrarse en calificar'.

CÓRDOVA, CON CALMA...NO COMO ANTES

América disputó este miércoles los Cuartos de Final de Ida de la Concachampions ante Portland en el Providence Park Stadium, y una vez más Sebastián Córdova no estuvo presente por las molestias que presenta en la espalda, tras el último duelo que pudo ser parte de la oncena titular de las Águilas ante Olimpia de Honduras el pasado 14 de abril, donde recibió un pisotón en la espalda.

Aunque en primera instancia el volante azulcrema no pensó que era una causa mayor, al querer trabajar de manera normal en Coapa y hacer ejercicios de gimnasio sintió molestias al paso de los días, y el cuerpo técnico, comandado por Santiago Solari, ha puesto calma en su evolución para que se recupere totalmente.

Esa ha sido una constante del estratega argentino y su grupo de trabajo de no adelantar recuperaciones, y tras la aceptación del canterano de que no se sentía al 100 al querer reiniciar su 'normalidad' y presentar nuevamente molestias, decidieron llevarlo sin precipitaciones y no ha podido participar en los últimos encuentros, incluyendo el del pasado fin de semana contra Toluca donde volvió a resentirse en cierta medida en los días previos.

Se nota que los tiempos en Coapa han cambiado y sino pregúntenle a mi amigo Benedetti, a quien faltando varias semanas para su recuperación me lo mandaban al ruedo y pues así a varios por la urgencia de tener equipo completo.

LA AYUDA NO LLEGA POR EL AMÉRICA

Otra que hay que aclarar: la Concacaf no puso el VAR en los Cuartos de la Champions región 4 por lo que pasó con el América y el Olimpia, no va por ahí.

En realidad, la asistencia de video al árbitro comienza en la fase gracias a que ya están sólo equipos con capacidad de montar el VAR, es decir, cómo quedan puros de MLS y Liga MX se puede armar, antes no. Ni pensar que en República Dominicana, Nicaragua o Haití había este chance. Ya que quedaron los realmente profesionales del área, ahora sí. Así de fácil, no hay que inventar.

