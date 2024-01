Pasaron de Arteaga al Chicote

Todos se fueron con la finta de que fue broma del Día de los Inocentes, pero esta semana será presentado oficialmente el Chicote Calderón como refuerzo del América. Los que andan que truenan son los Rayos de Aguascalientes, porque tenían ya un trato con el lateral y su repre, pero las Águilas los rebasaron por la derecha.

Es cierto que América estaba por Gerardo Arteaga para la banda zurda, pero desde Bélgica nunca vieron al club de Coapa como la mejor opción, primero les pusieron precio de 9 melones de los europeos, lo que era imposible. Después, Rayados se metió en la puja y le puso la opción que está por convencer al Genk: 6 millones de los del Viejo Continente y dejarle 10 por ciento de la carta para una futura transferencia.

El Campeón no se quedó dormido y al buscar opciones, encontró la del Chicote libre. Era demasiado atractiva como para no tomarla. Además, se protegieron renovando a Luis Fuentes por un torneo más y Chava Reyes no pinta para salir, así que el costado izquierdo estará bien resguardado. Les guste o no les guste a los americanistas más impulsivos.

EUROPA YA QUIERE AL DE PUMAS

Al que no le están poniendo tanta atención como refuerzo en esta ventana de transferencias es al peruano, Piero Quispe, pero anótalo de una vez: será la revelación del 2024 y no durará mucho en Pumas para irse a Europa. Al tiempo.

Luego de que la directiva auriazul amarró su traspaso y lo presentó oficialmente, varios de los clubes del Viejo Continente que seguían al goleador de Universitario se dieron cuenta del fichaje, y uno importante llamó a Cantera para adelantarse a que lo tomen en cuenta para una futura venta: el Inter de Milan, pues saben que Piero se pulirá en México para dar el gran brinco. Veamos.

LA CLAVE POR EL MEMOMANDANTE

Otro delantero por el que supieron negociar los universitarios fue por 'El Memomandante', el goleador mexicano del torneo pasado, por quien pagaron apenas 2.5 millones de dolarucos, contrario a las cifras voladas que la prensa tapatía aseguraba que pagaría Chivas; llegué a leer que el Puebla iba por 7 mdd. Nada qué ver.

Te puedo contar que quien fue clave en la negociación para hacerse de los servicios de Memo Martínez fue el exdirector deportivo de La Franja y que ahora es el cerebro detrás de la fachada que es el Doc Mejía Barón: Lalo Saracho, quien habló con el delantero y lo convenció de que era lo mejor mudarse a Cantera.

¿Y Chivas? Sigue siendo un problema que en este tipo de casos tenga a una directiva sin tanta experiencia y contactos en México, encabezada por Fernando Hierro, además de que Gago no estaba tan convencido de Martínez, por lo que ya no insistieron como Pumas.

FRANQUICIA AMARRADA A LA CIUDAD

Ya metido con temas de La Franja, te cuento que a pesar de que varios especularon sobre la compra de la franquicia de la Angelópolis por parte del Atlante, el club poblano recién firmó un acuerdo para quedarse mucho tiempo en el Cuauhtémoc.

La directiva camotera firmó al cierre del año pasado una extensión del comodato de uso del Estadio de la capital por 25 años más, así que no se ve cómo puedan comprar al conjunto camotero para sacarlo de la chula Puebla de los Ángeles. Hay mucha Franja para rato.

