No se marchó porque arribó una jugosa oferta a Pumas, pues Cruzeiro pagó mucho menos que la cláusula de rescisión. Tampoco se fue por un mejor sueldo, pues era el mejor pagado de Universidad. No fue porque quisieran venderlo, pues fue su agente el que llevó la oferta brasileña a Cantera. Es más, tampoco fue por el proyecto de Larcamón, pues no le garantizó ser titular. Juan Ignacio Dinenno se quiso ir del equipo auriazul por una simple y sencilla razón: para estar más cerca de casa.

Así, hubo mejores ofertas por El Comandante, de clubes mexicanos, de la MLS y hasta de Arabia Saudita, con sus petrodólares invertidos en el futbol, pero todas las desechó el delantero. Hasta que llegó la de Belo Horizonte, ni lo pensó, pues jugando con el Cruzeiro al fin estará más cerca de su natal Rosario, la mitad de tiempo en vuelo que desde la Ciudad de México. Era algo que quería hacer varios torneos. Es más, mi oreja auriazul me dice que en el pasado acercó otras ofertas brasileñas, pero entonces Pumas no dio a torcer el brazo. Hasta ahora.

¿Y por qué acepta Universidad una oferta tan baja? Fueron 2.5 melones de los estadounidenses y la directiva mexicana negoció quedarse con una parte del pase, pero la razón la entendió bien la directiva de Pumas: Dinenno ya no estaba a gusto en Cantera y a la fuerza, ni los zapatos. Como con Mohamed, Juan no sería titular con Lema, ni siquiera con la salida del Toro a Cruz Azul. Ese puesto es para la joyita Piero Quispe. Así que, no tuvieron que pensarle mucho.

¿REGRESA OTRO INCÓMODO A CANTERA?

Contario a lo que cree el aficionado universitario, Dinenno era un futbolista difícil en el vestidor, por su personalidad, malhumorado, quejoso, no le caían bien los juveniles y no hacía grupo con los mexicanos, es más, con algunos de los extranjeros. Por eso no muchos lo extrañarán dentro del equipo. Esto ya te lo había platicado desde tiempos de Nicolás Freire, que era algo similar, dos líderes negativos del vestidor.

Pues bien, es momento de que le recuerde a los auriazules que aquel central paraguayo puede regresar a Pumas, pues resulta que en Grecia ya no lo quieren en el Olympiacos. Freire está a préstamo por un año, pero los griegos están dispuestos a terminar el contrato si Universidad lo recupera, o le encuentra acomodo en otro equipo. Si no es ahora, será en el verano, pero parece que volverán a sufrir con el guaraní en Cantera.

QUÉ TAN CERCA ESTÁ ARTEAGA

En el América están tranquilos con los refuerzos, pues saben que no necesitan moverle mucho a la plantilla para seguir siendo competitivos en busca de La 15. Así que hoy te desmiento uno de los rumores que han tomado más fuerza alrededor de Coapa en las últimas semanas: el de Gerardo Arteaga. El mexicano no tiene gran temporada con el Genk, aunque es cierto que en la última jornada despuntó. Pues si bien las Águilas lo buscaron en el pasado y ahora necesitan un lateral, me cuentan que el club belga no quiere dejar ir tan fácil a Gerardo.

Resulta que el club de Arteaga sabe que el lateral zurdo tiene gran valor para los clubes mexicanos y ya le puso precio: ¡9 millones de billetes europeos! ¿No le pierden? A ese precio, comprar a un defensa para Liga MX es irracional, vaya, ni siquiera Rayados o Tigres se animarían. Por eso, Gerardo no está cerca del América, a menos que el Genk se ponga la del Puebla y le baje a su locura, cosa que me cuentan, parece imposible.

LE GANARÁN CON CAMBINDO

Y para cerrar hoy, nomás contarte lo de Cambindo al Necaxa, que ya viste que al fin se hizo oficial lo del Chicote que te adelanté hace un mes, aunque ayer varios que se dicen periodistas se dieron cuenta. Pues el delantero colombiano, flamante seleccionado nacional, se marcha de Cruz Azul a préstamo a Aguascalientes, pero trae jiribilla para que La Máquina le saque una lana. Resulta que negociaron la cesión por un año con opción a compra sujeta a que Diber cumpla objetivos con los Rayos, en especial en minutos jugados.

Si Cambindo juega lo necesario y medianamente rinde lo que espera Necaxa, el club cementero cobrará automáticamente medio millón de dólares más de lo que gastó en su compra y será otra operación en la que le ganan. Vaya cambio en La Noria.

