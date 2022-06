Patrocinadores pidieron chance para Chicharito en el Tri

LO EXIGEN POR IMAGEN

Ya que acabó el vía crucis del Tri en estos juegos de preparación, aunque estén disfrazados de Nations League, hay varias conclusiones, y de las que más me llamaron la atención fue la reacción de algunos patrocinadores oficiales.

Hubo quien hizo una petición muy clara y directa: que le den chance al Chicharito de poder regresar al Tri, porque a esta selección le faltan figuras que tengan magnetismo con la tribuna y sería algo bueno para las marcas que respaldan a la Selección. Y por eso entiendo ahora que la dirección de selecciones y Martino hayan aceptado al menos abrir la puerta del diálogo.

Pero de una vez que quede bien claro: no hay posibilidad de que Hernández vuelva con el Tata al timón, es más, por el grupo de jugadores que hoy mantienen una unidad que no existía con el '14' en sus días de privilegio con los verdes.

A GANARLO A LOS GRINGOS

Todo está puesto para que hoy sea un día histórico para el pambol mexicano, cuando Doña FIFA anuncie que nuestro templo futbolero se convierte en tres veces mundialista, único inmueble en lograrlo. El Estadio Azteca ha hecho todo lo necesario para mantener su plaza en la sede mexicana para el 2026, incluso ante el asedio de los gringos que querían ganar más terreno para esta Copa del Mundo.

Se elegirán 23 ciudades para hospedar el torneo, de 41 candidatas, con 43 estadios; Canadá puso tres y nuestro país igual, con Monterrey y Guadalajara. El Coloso de Santa Úrsula no sólo compite por el proyectazo que ya le presentaron al comité inspeccionador y a Infantino, que incluye centro comercial y hotel, sino que es uno de los tres que alcanzan la capacidad para 80 mil aficionados, junto al de Dallas, Nueva Jersey y el Rose Bowl de Los Angeles, por eso pinta para ganar también la chance de tener uno de los juegos de inauguración del certamen. Así que pongamos 'changuitos' para que el diablo no meta la mano a favor de los vecinos del norte y tengamos fiesta mundialista por tercera ocasión en nuestro legendario Estadio Azteca.

SE AFERRAN A EUROPA

Sin duda que mi Dieguito Lainez confirmó que es uno de los que deben estar en la lista de Martino para Qatar, y para poder seguir en ritmo, me contaron que sigue pensando en quedarse en Europa.

Aunque su representante insistió y filtró el supuesto interés del América, a ‘Factor’ ahora lo están promoviendo para encontrar un equipo en España y salir del Betis, porque con el Inge Pellegrini simplemente no va a ver la suya. La lista de últimos clubes que ya preguntaron es larga: Mallorca, Espanyol, Elche y hasta el AEK y Bayer Leverkusen.

Mientras, su hermano Mauro en México sigue esperando que la directiva del América le ofrezca una buena alternativa para salir a préstamo y tener la actividad deseada, ya que no cuenta con la confianza del Tano Ortiz. Por ahora Bravos ha levantado la mano de manera seria, pero sin concretarse nada.

NO A EQUIPO CHICO

Tras la pretemporada del América, hay otros dos que permanecen en vilo en cuanto a su futuro: Federico Viñas y Santiago Naveda, quienes aún tienen contrato vigente, pero la directiva desea encontrarles acomodo y liberar la plaza de extranjero, en el caso del sudamericano, para la llegada de otro artillero.

El entorno de Fede volvió a dejar claro que no les interesa jugar en un equipo mexicano donde no tenga crecimiento en lo deportivo, es decir, quiere un protagonista que pueda pelear títulos; tampoco desea regresar a Uruguay. El sueño sigue siendo Europa. Y para quien piense que podría entrar en un intercambio con Tigres, les aseguro que en la Sultana no les interesa el ariete a pesar de que el Piojo ya lo dirigió en las Águilas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO ASEGURÓ QUE NO HAY NOVEDADES SOBRE LA REUNIÓN CON EL TATA.