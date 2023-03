PELIGRA SI NO CAMBIA

Vaya forma de iniciar un proceso, con abucheos a tope con apenas dos juegos. Estoy convencido de que aún es cola del fracaso y decepción que provocó la Selección del Tata en Qatar, el problema es que Cocca no ha hecho cambios de fondo para creer que será distinto. En el panorama hay buenas y malas, no todo está perdido.

Primero las malas: el técnico argentino no detecta aún el problema de las formas y por lo que me contaron al interior del grupo, aunque están contentos con el acercamiento a nivel personal, no ven intención de ir por un estilo atractivo.

Otra es que aunque ha dicho que no le gusta consumir medios, la realidad es que Diego es muy receptivo de lo que se dice de él en Doña Tele y prensa, lo que seguramente le terminará pesando. Ya te contaré detalles después de cómo está pendiente.

Las buenas: Me contaron que Cocca ya empezó a tachar de su gran lista a los que no irán al Final Four de Las Vegas en junio, es decir, tuvieron chance casi todos y será momento de ir cepillando con el argumento del terrible trabajo en estos juegos. La lista ante Los Yunaited en amistoso será de chocolate, después vendrá la buena.

Otra la aporta la Comisión que se armaron los dueños: si no da resultados y si no convence con las formas, Cocca puede no terminar ni el año, pues a diferencia de cuando en Doña Fede ponían a un exfutbolista al mando y terminaba respetando de más al entrenador, con los propietarios al control no les temblará la mano para que el producto más lucrativo no se vaya al precipicio antes del Mundial en casa.

YA SE IBA, YA SE IBA…

Por cierto que leí rumores sobre la posibilidad de que el Inge De Luisa se mantenga en la silla presidencial, pero naranjas, pura ‘fake news’: ningún dueño lo ha planteado y Yon no ha modificado su postura. Es más, el candidato principal va en caballo de hacienda para mayo próximo: La bomba Rodríguez.

Varios colegas se confundieron porque De Luisa asistió al palco de mi amigo Emilio Azcárraga ante Jamaica, pero fue invitación casi de agradecimiento por lo que fue su ciclo, en donde coincidió con otros dueños y directivos de Liga Meme X, de los que ya se fue despidiendo a un mes de la Asamblea en la que se ‘elegirá’ al que sigue.

NI TAN CARO

El arreglo de Mohamed con Pumas fue tan sorpresivo como rápido. El Turco aterrizó en la capirucha, firmó, se dio tiempo de hablar con el grupo de jugadores, fue presentado y se retachó a Miami, para pasar este sábado un cumpleaños a lo grande, con su familia, un reventón que tiene varios meses planeado y que pidió a la directiva que le respetara, a lo que accedió el Inge Silva.

Luego, lo del sueldo. Ya escuché a varios especulando si Universidad soltará millonadas por contratar al timonel multicampeón y aunque va a ganar más que Puente Jr. (cualquiera lo haría), tampoco es una locura. Para que te des una idea: es un entrenador altamente cotizado, internacional, pero para dirigir a Pumas accedió a ganar menos de lo que lo hizo en su último paso por Rayados. ¿Así o más claras sus ganas?

PAGARÁN POR AGRESIÓN

Te cuento que el impacto negativo del paso de Rafita en Pumas no se detiene: por las agresiones que sufrió en el Olímpico el día que lo cepillaron, hay castigo.

Primero tienes que saber en Cantera ya se encargaron de borrar todo lo que tuviera que ver con el Junior, no sólo a sus auxiliares, sino también a su primo Santiago, quien buscó regresar al área de inteligencia deportiva a cargo de Jerry Galindo, pero le dijeron que “mejor no, gracias”. Hasta al coach tiktokero le dieron las gracias, aunque eso sí, aprovechó para tomarse la foto de la despedida con futbolistas promocionando sus libros.

En el club no hubo una lágrima por la marcha de un grupo que no tuvo comunión con los trabajadores de todos niveles; es más, casi hacen fiesta.

Resulta que tras las chelas y otros líquidos en vaso que le arrojaron a Rafita al salir de la cancha, el comisario lo reportó y la Disciplinaria de Doña Fede resolvió aplicarle una buena multa económica a Pumas, además de apercibirlo: si se repite, la sanción será mayor. Pero en Cantera ya aprendieron, sólo técnicos de calidad. ¿O no?

DOÑA TELE SÍ CASTIGA

El que ahora explotó en las pantallas del Líder Mundial es justamente el papá, Rafa Puente Suárez, quien demostró que la crítica no es algo que se acepte con criterio en la familia. No debe ser fácil escuchar tantos calificativos duros y pesados hacia los suyos, pero en este negocio ya se la saben: el que se sube se pasea, está expuesto al juicio público, incluido el de periodistas. Claro, siempre que sea con argumentos, sin insultos, y la situación en Pumas la llegó al extremo.

Después de que el Junior se hizo técnico felino, el Guama se enganchó contra la reportera que cubre al club para ESPN, Adri Maldonado; el insulto de ayer durante el reporte de la llegada de Mohamed, en el que la llamó “estúpida” e “hija de…” en voz baja porque pensó que no se escucharía, pero sí salió al aire, no fue el primer raspón.

En varias ocasiones, cuando se refirió a la periodista crítica de Rafita, aplicó la de “el reporte de la chica esta”, a lo que compañeros lo corregían, “Adriana”. Incluso cuando Maldonado avisó que el Junior estaba en la tablita, Puente aseguró al aire que estaba mal informada.

Es cierto que ESPN se ha caracterizado estos últimos años en montar un circo viral con insultos entre sus colegas, pero también hay que aclarar que el canal ha castigado cuando se cruzaron líneas, como cuando mi compa Alvarito Morales se burló de Pietrasanta por la eliminación de Chivas, lo suspendieron y a punto estuvo de costarle su viaje a Qatar. Por eso, yo creo que en esta también le va a tocar manotazo a Puente padre. Veamos.

