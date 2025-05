Piden permiso a sus estrellas

El único que no sabía que Demichelis se iba este torneo del Monterrey era el propio Martín, que no supo leer que no sólo el plantel se le volteó, sino que la directiva encabezada por Filizola y 'FlorenTato' Noriega ya estaban manoseando a los candidatos mientras el argentino creía luchar por su vida. Eso sí, después de que lo despacharon el domingo por la mañana, ‘Micho’ se fue, como lo que es, un caballero sin hacer aspavientos ni mucho menos.

Ya sin técnico, me contaron que la directiva de Rayados se reunió con los líderes del plantel, como Canales, Moreno, Ramos y Oliver, para enseñarles todas las opciones que les quedaron luego que Lopetegui los dejara colgados, y así los jugadores le darán luz verde al Tato y compañía para ir por el nuevo entrenador.

Ayer se volvieron a reunir con Domenec Torrent, también candidato a Chivas, uno de los aprobados por el plantel, pero nada cerrado. La baraja es amplia y hay de todo, sin un perfil definido: desde internacionales como Almeyda o Xavi, los clásicos argentinos como Milito, Crespo o Eduardo Domínguez, hasta del mercado local como Ambriz, Siboldi y hasta el Toto Berizzo, a quien dejaron pasar por traer a Demichelis. Decía mi tía, de chile, de dulce y de manteca, sin un proyecto definido. Lo único que importa es que el plantel lo apruebe.

NI EL MEJOR SALVÓ A GIGNAC

Y pues, del otro lado de la Sultana, cómo extrañó Tigres la contundencia del histórico Gignac ante Necaxa. Hasta Nahuel tuvo que aportar en ataque. Por lo que me cuentan, lo seguirán extrañando, pues no estará este torneo ni para una posible Final. El francés ya lleva más dos meses con la molestia y todo apunta que será más. El problema está en la pierna derecha, la operada, un gran dolor debajo de la pantorrilla derecha, por el talón de Aquiles.

Me cuentan que es un suplico constante e intenso, al grado que Gignac decidió recurrir a ayuda externa. André-Pierre visitó al mejor que hay en México para rehabilitación, el jefe del área en Selección Mexicana, el eterno Carlos Henrique Peçanha, coordinador de fisioterapia en FMF, con cuatro Mundiales y larga lista de futbolistas recuperados. El multimundialista aplicó un tratamiento de plasma rico en plaquetas y ayudó, pero poco. Vaya vía crucis del francés, ojalá que acabe pronto.

¿ARRIESGARON EN LA MÁQUINA?

Ya metido en cuestiones de lesionados, mi Franky, qué lástima lo de Andrés Montaño, cuando por fin había encontrado el resurgimiento en Concacaf y Liguilla vino la lesión. Hasta hoy se le harán los estudios para saber qué tiene, pero se espera que sea grave, cuestión de ligamentos, lo que lo podría alejar de las canchas lo que resta del año. Así.

Pues no me voy a adelantar, pero hay molestia en La Noria, pues con el golpe en León en la Ida en la misma rodilla, no se veía la razón de arriesgarlo en la Vuelta, y menos con la serie relativamente controlada. Es más, me dijeron que el futbolista incluso sugirió aguantarlo; sin embargo, esa la tengo que confirmar mejor y ya te cuento lo que salga. ¡Fuerza, Chapo!

ECHAN RAYOS Y HABRÁ AUDIOS

Ya de cierre, tremenda polémica la que desató la decisión del Gato Ortiz en el gol de Tigres para empatar la serie y así avanzar a Semis. Primero marcó anotación, luego el asistente le corrigió la plana, y después el VAR le enseñó tres momentos de la jugada en desorden y en el que podía marcar falta por los tachones de Ibáñez sobre el portero Unsain, se la pasaron sin tiempo. Un caos.

Pues al final, aunque Larcamón dijo que no hablaría para no ser multado, metió raspón; luego en redes, el dueño, Santiago Tinajero hijo, sí acusó injusticia en redes sociales, aunque me dicen que se harán de la vista gorda con la acostumbrada sanción económica de la ley mordaza de Doña Fede.

Me contaron también que Necaxa reclamó a la Comisión de Árbitros el trabajo de Ortiz y compañía, y que la presión sirvió para que los audios donde explican el procedimiento para marcar el gol del pase felino sean expuestos hoy en redes. Los esperamos con ansias.

