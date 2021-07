Polémica de Irapuato cambió nombre en Liga MX

¡QUÉ IDEOTA!

Gran idea, pues. Eso de ponerle al torneo que está por comenzar ‘Grita México’. Más el ‘BBVA’. Y además lo de ‘A21’. Seguro que con esto ya se acaba el grito prohibido por FIFA, ¿no?

Pues sólo te cuento que este tema sale por aquello que empezó el Irapuato en su berrinche por entrar a la de a fuerza en la Expansión Em Ex, que promovió entre algunos aficionados la idea de gritar para que castiguen a nuestro futbol, y eso puso muy nerviosas a Doña Fede y Doña Liga. Así que al menos ya tuvo un efecto poderoso.

Además, te puedo asegurar que cuando se lo comunicaron a los clubes de Liga MX no hubo uno que dijera: ‘¡Tremenda idea!’. Ninguno. Es más, varios me confesaron que la ven tan inútil que no se van a subir al tren, que seguirán con las estrategias propias porque no creen que esta dinámica ayude. Normalmente aplaudo lo que hace Mikel en nuestros torneos, pero en esta sí se la voló al aceptarlo. ‘Grita México’. Válgame.

NO LLEGÓ GRATIS AL INFIERNO

Mis Diablos, especialmente los tuiteros, estaban esperando la columna, me suelto a contarte más del caso de los fichajes en Toluca y le doy rienda al caso de Óscar Vanegas.

De entrada y que quede bien claro: el defensa colombiano no llegó gratis a la capital mundial del chorizo como me refutaron algunos. Es más, el caso tiene mucho más de fondo. Cualquiera que pueda, que le pregunte a la directiva escarlata y lo va a confirmar.

La historia está compleja y traerá nuevos problemas al Toluca; mis compas del RÉCORD van a publicar algo más mañana, pero yo me adelanto en algunos detalles.

Resulta que Vanegas tenía contrato con el Patriotas Boyacá de su país, pero junto a su agente, un pelado desconocido aquí y en Colombia, que más bien es un asistente y prestanombres de una cadena que llega hasta Uriel Pérez, se la hicieron cansada y le pidieron que los dejara cumplir ‘el sueño europeo’, pues tenían una oferta para jugar en Finlandia, pero necesitaban que les regalara su pase para emigrar. El presidente del club, César Guzmán, confió, aceptó y lo dejó libre. Sin embargo, luego de darle el papel de libertad, no pasó ni un día para que fuera anunciado por Toluca. Ya te imaginarás el coraje colombiano.

Pues para cerrar esta operación, me contaron que el jugador y su ‘representante’ solicitaron el pago de una especie de comisión a los Diablos por lograr que costara menos, y dicho pago fue saldado a dos cuentas: 500 mil dólares a Sportimaging LLC ubicada en Miami, y otro de 550 mil dólares a Finanleads LLC de Nueva York, ambas relacionadas a Pérez. Así de claro.

¿Esto lo saben Suinaga y compañía? Hoy no lo sé. Dos de mis orejas infernales me aseguran que el club no sabe quien está detrás de la operación, que el jugador les indicó dónde depositar y así lo hicieron.

Y de una vez te adelanto: el Patriotas no se va a quedar de brazos cruzados, pues se sienten engañados y traicionados, así que buscarán cómo resarcir el daño, pues les pidieron la mano y les agarraron el pie. Con eso cierro hoy lo del Chorizo Power, pero habrá más.

¿VANDALISMO EN EL CUAUHTÉMOC?

Se soltó el rumor de que habían vandalizado el estadio del Puebla, pero nada qué ver. Te cuento qué paso: hay un palcohabiente que tenía más de tres años sin ir a su palco, así, lo dejó a la buena de Dios, sin cuidados, no fue ni para echarle un lente. Como era lógico, cuando al fin lo visitó lo encontró sucio, con la puerta trabada, sus butacas maltratadas y por ahí se creó el chisme.

¿Cómo adquirió volumen? Resulta que hay otro par de ‘dueños’ de palcos en el Cuauhtémoc que como no han podido entrar al estadio porque no han llevado los papeles completos que le piden a todos, pues están enojados y se agarran de cualquier cosa para hacer ruido. Pero les aseguro que no hay nada de nada de vandalismo, mis enfranjados.

LA ‘10’ FUE PARA EL TALENTOSO

Ya sólo por no dejar, qué gusto me dio ver que finalmente le dieron la ‘10’ a mi Sebas Córdova en el Ame como te adelante en estas líneas. Se lo merece y estoy convencido que la lucirá. Al tiempo.

SE PONE BRAVO GRACIAS A LOS ‘YONKES’

Ya te había contado que uno de los pasatiempos favoritos de Paul Aguilar es la compra, remodelación y venta de de carros, especialmente de los famosos ‘yonkes’ de zonas fronterizas, donde adquieres piezas nuevas y lo rearmas; pues este año se le vio mucho por Ciudad Juárez, donde compraba autos gringos, les metía una manita de gato y así los vendía para tener una lana extra.

Pues resulta que en estos andares por la tierra del inolvidable Juan Gabriel, el examericanista tuvo contacto fortuito con gente de Bravos y con el mismo técnico, Ricardo Ferretti, que supo que el sinaloense andaba mucho por estos rumbos y concertó una reunión en el restaurante frente al hotel de concentración. La posibilidad de sumarse al plantel salió a flote y no pasó mucho más para que Paul se animara a ponerle pausa a su corto retiro, tras su salida amarga de las Águilas a finales del 2020 después de casi 10 años. Así tendrá la oportunidad de ponerle fin a su carrera con mejor cara.

DEMANDARÍAN A LA TV QUE LOS TOME

Para cerrar, también había prometido poner la postura de Fox Sparts en el caso contra Santos. Es muy claro: Disney no va a soltarle el pleito legal que se realizará en Los Ángeles a Grupo Lauman, los compradores del canal deportivo. Me cuentan que si bien les va, en septiembre ya tomarán cargo, pero que la empresa del Ratón Miguelito va con todo con el club de Torreón.

Es más, me aseguran que si alguna otra televisora toma a Santos, los demandarán a ellos también. Y es que el argumento de los gringos es que no han incumplido el contrato como asegura Santos, que pagaron como debían y que la venta sí la podían hacer sin el permiso de los laguneros.

