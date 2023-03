Polo Silva convenció a Mejía Barón de seguir

SIGUE A REGAÑADIENTES

Siguen los movimientos en el lodazal que está hecho el presente del Club Universidad. Más movimientos sin ser oficiales, por eso está tu Franco de confianza para contarte qué pasa.

En cuanto acabó el juego contra Pachuca muchos sabían que se iban de Universidad, excepto Rafita Puente, quien se prendió tras enterarse que se marchaba. Las cabezas de Pumas reconocían que tenían que vaciar las oficinas de Cantera.

El Inge Silva reconoció que su papel como cabeza del Club Universidad, si así lo decidiá el Rector, podía llegar a su fin. Pero el momento de la UNAM no está para regar gasolina en medio del incendio, así que lo más conveniente es mantenerlo.

Mejía Barón estaba destrozado por la crisis del equipo. Pensó que una gran solución era irse. Me contaron que hasta sacó algunas de sus cosas de su oficina en el club. Cuando Silva presentó a Alpízar con el equipo como el encargado de los entrenamientos ni siquiera se asomó, sino hasta después, cuando platicó con el Inge en una encerrona de más de una hora en su oficina para definir su futuro. El Presidente convenció al Doc de seguir, pero para mí que en el verano ahora sí se va de verdad. Se mantiene su peso histórico como valioso para salir a dar la cara en los momentos de crisis, pero la cabeza de Mejía Barón no está a tope.

Lo de Raúl Alpizar fue decisión fue automática, primero porque el Capi Ramírez terminó acordando con el Doc que no iba a tomar al primer equipo, después porque Humberto González no quería quemarse por unas fechas y prefiere espera su gran oportunidad como timonel. Y después de haberlo salvado del escándalo que le armaron en las básicas, Raúl tiene una ‘deuda moral’ con el club, así que accedió sin chistar, es más, sin cobrar extra como se acostumbra, y sabiendo que luego seguirá como director de Fuerzas Básicas, donde ha dado resultados positivos, en cuanto llegue el técnico bueno.

El objetivo es muy claro: Diego Alonso como el timonel bueno para Pumas, y la directiva está con todo para cerrar la negociación. La opción B es Ariel Holan y ambos están ya en pláticas. Por eso pinta mejor el futuro en Universidad, después de reconocer el terrible error con Puente. Venga, Doc, ánimo, a mejorar el presente de Universidad.

LEVANTÓ LA PELOTA CALIENTE

Ahora sí, los números de Doña Tele después de los Clásicos que vivió México estos días nos dan claridad de cómo están los intereses de nuestra afición.

Primero el de beisbol: la espectacular y dramática Semifinal ante Japón, en la que nos terminó por conquistar mi amigo Randy Arozarena y el equipo de Benji Gil a pesar de la derrota, hizo que 1.9 millones de personas en promedio siguieran todo el partido por la Doña Tele, por la señal de Imagen TV. Además, en línea al menos 2.2 melones de usuarios le dieron clic a la página de la transmisión, lo que provocó múltiples fallas, pero al final es un numerazo.

La televisora aseguró que este fue el programa más visto en México el lunes, pero en realidad le ganaron en Las Estrellas ‘Como dice el Diablo’ con 2.4 millones de televidentes, después ‘Perdona nuestros pecados’ (2.4) y luego ‘La Rosa de Guadalupe’ (2.8), que pasaron durante el partido contra los nipones.

Para dimensionar lo que significó a nivel mundial, en Japón 97.4 por ciento de los televisores sintonizaron la Final contra Estados Unidos. Locura. A esperar tres años para volver a vibrar con este certamen ligamayoresco.

DE CLÁSICOS A CLÁSICOS

Ahora, la comparación con el futbol: el Clásico de Clásicos del sábado, que se transmitió en abierta en Televisa y Azteca, además de señales restringidas de TUDN y Afizzionados, y hasta en streaming en Vix+, generó que lo vieran ¡14.8 millones de personas! Les dije que iba a ser una cifra tremenda. Esto compara claramente que aunque se encendió de nuevo el ánimo por el beis, el fut sigue dominando por mucho.

Para terminar el debate sobre lo que significa el Clásico Regio en comparación con el Nacional, sirvan las cifras de la transmisión desde El Volcán, que de nuevo se mandó por señal restringida, pero que alcanzó los 1.1 millones de seguidores en Doña Tele. Lejos de ser el partido más interesante. ¿Así o más claro?

SE CALIENTAN EN DOÑA TV

Para cerrar, ahora que David Faitelson estrena programa en Televisa junto a André Marín y Beto Lati, conducido por Denise Maerker, me contaron un evento que recién sucedió con el reconocido periodista en los pasillos del Líder Mundial, que están que arden.

Hay dos personajes que no se pueden ver ni en pintura en ESPN: Faitelson y Paco Gabriel, pues tuvieron un altercado hace dos semanas a raíz de los tuits que se han estado mandando, con el Potro Gabriel incluido, quien ha insultado hasta el cansancio a David.

Quien ya no se aguantó fue Paco, pues al ver a Faitelson en una de las salas del canal fue a encararlo y exigirle que no se metiera con la familia en los posteos de redes sociales, es decir, el hermano sí se lleva, pero el exfutbolista ya no se aguantó. Les faltó poco para llegar a las manos. Por eso en ESPN decidieron no programarlos juntos en un rato, ni en Picante, donde gusta tanto el circo.

