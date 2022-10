¿Por qué contrató Chivas a Fernando Hierro?

EUROPEIZADO

La opción de tener a Fernando Hierro en Guadalajara ya estaba encaminada desde que la familia Vergara le dio las gracias a Richie Peláez. Resulta que el alto Comité del Rebaño se asesoró con una empresa española para encontrar a quién lleve las riendas deportivas y que ahora encuentre al técnico que quiere el flamante directivo rojiblanco.

¿Por qué Hierro? Entre las características esenciales están la implementación de metodología europea, porque sabe cómo controlar a vestidores con egos complicados, conoce de desarrollo en fuerzas básicas y porque tiene el respeto del medio, así como del Consejo de la empresa. El español será presentado oficialmente en Guanatos hasta este viernes, y ahí podrá responder las primeras preguntas de la prensa mexicana.

Ahora, entre las muchas opciones que han sonado para el banquillo, vayan descartando a Lopetegui, por ejemplo, pues aunque tiene un perfil de calidad para venir a Liga Meme X, el entrenador tiene un tache porque ‘ya lo chupó el Diablo’, es decir, está tocado por Higuera, quien fue su principal promotor para que viniera a Chivas en el pasado y hoy no quieren nada que huela al Mirrey de Michoacán.

La opción de Hugo Sánchez, amigo de Hierro, estuvo en la mesa, pero me dicen que no agradó a la alta plana del Guadalajara, por estar obsoleto. La búsqueda está con todo y no hay muchas opciones, pero el proyecto de transformación requiere a un técnico con capacidad para trabajar con jóvenes, con experiencia europea y conocimiento del futbol mexicano. No está fácil.

SIGUEN DORMIDOS

Y mientras el Chiverío está con todo para generar su transformación, los que están bien dormidos son los Pumas, que nomás no se acercan a firmar a su entrenador. Ya te conté lo que le ofrecían en lana al Tuca Ferretti, además que el brasileño les recordó que él no desarrolla juveniles, que fue una de las peticiones que le hicieron. Como que no vieron futbol en la última década, ¿no?

Pues el tiempo pasa y me cuentan que en Cantera nadie sabe qué va a pasar, el Doc ya puso a su candidato, pero no avanzan en la negociación, nadie ha buscado al Jimmy, en las juveniles creen que les van a dar chance, pero la realidad es que no hay prisa con esta directiva. Como si no tuvieran que rescatar del hoyo al Club Universidad. Por cierto, ¿ya vieron el desastre de la Femenil? Otro ridículo. Pero acá no pasa nada.

SÓLO UN MILAGRO LO SALVA

Un equipo que aspira a ser grande y que se puso manos a la obra tras el nuevo fracaso sin título es el Ti-gue-re del Norte, que hoy tiene reunión, de los Mauricios, Dohener y Culebro, con el Piojo Herrera, para ver si logra defenderse como sólo él sabe, repartiendo culpas a los demás, y hace el milagro de mantenerse en el banquillo de San Nicolás.

Me contaron que las palabras de Miguel tras la eliminación en Pachuca cayeron muy mal, especialmente lo del cambio generacional, cosa de la que él era parte esencial. Ya lo dije: sólo un milagro lo salvará.

SE LO PELEAN

Del futbol de estufa, te cuento que lo de Isra Reyes no está cerrado, aunque las Águilas han sido insistentes desde hace un año en contratar al central del Puebla. Me cuentan que su representante, Matías Bunge, es quien está filtrando que ya se hizo el trato con América, pero aún no.

En la pasada ventana, La Franja le avisó a la directiva de los emplumados que iban a esperar hasta que el defensor se colara en la lista mundialista y entonces ya podían negociar abiertamente. Pero como no lo logró, hoy está a la venta al mejor postor. Y hay varios. América no es el único que queda con el dinero en la mano para llevárselo, sino que Tigres está empujando fuerte y con más plata. ¿Quién lo ganará?

CONFIRMÓ INVITADO DE LUJO

Por cierto, ya repasando la actualidad del Ave de las Tempestades, me contaron que están preparando echar la casa por la ventana para la posible Final en la que disputarán La 14 y ya hay invitados de lujo.

Uno de los que ya tiene asiento reservado junto al dueño del equipo y otras personalidades es el deportista mexicano del año, y no estoy escribiendo sobre el Canelo, sino del que verdaderamente ha puesto con su desempeño el nombre de nuestro país por todo lo alto del firmamento internacional de alta categoría: don Sergio Michel Pérez Mendoza, mi Checo de Oro, que correrá por la mañana en el GP de México, con altas chances de repetir podio, y ya confirmó que por la noche estará en el Azteca para atestiguar el vuelo de sus queridas Águilas. Ya sólo falta que el equipo del Tano Ortiz cumpla y alcance la Final. Pero, ¿alguien lo duda?

SE RESERVA DOÑA TELE

Y ya de salida, me llamó la atención que a la gira del adiós de los Mundiales del Perro Bermúdez, en la que ha invitado a muchos personajes relevantes en su carrera, en Televisa no le han hecho tanto ruido como dicta el retorno de estos amigos del veterano cronista a los micrófonos de Chapultepec. Pero ya me contaron por qué.

Resulta que en la televisora están guardando todo el contenido sabrosón para poder armar un documental con él detrás de cámaras y todo lo que se vivió para armar los partidos con estos comunicadores, para pasarlos por ViX, que sea parte del contenido que están armando para la señal en streaming de TUDN. Así que seguirán los invitados, pero no veremos mucho para que se reserve.

