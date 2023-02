¿Por qué despidieron al Potro Gutiérrez de Cruz Azul?

LO MATÓ EL RECLAMO

Si la culpa no es del Potro. Dirigió una semana más de a gratis, su destino estaba sellado desde el lunes antepasado como te lo escribí. Sólo le ganaron días a la decisión, pues querían tener ya al relevo listo, pero como todo es un caos en Cruz Azul, no tienen nada. O mejor dicho, tienen demasiado y no saben por cuál.

Lo que me cuentan que condenó al Potro hace semanas fueron las quejas por los refuerzos, el único que sí le reclamó a Velázquez lo mal armado del equipo. No importaba ya si sacaba el resultado en Toluca, estaba sentenciado por andar tirándole a las escopetas.

Ya te enumeré la lista de personajes que se meten en las decisiones del equipo, pero sólo hay un único responsable de decidir sí o no al final, el Inge Velázquez, la raíz del problema, quien quiere el reflector que le da el tercer equipo más grande de nuestro país para sí mismo y prefiere no poner a otro presidente de verdad que le ayude a llevar el timón del barco. No vaya a ser que le quite escenario. Tiene demasiado con la Cooperativa y el fango en el que está hundida, mucho, pero no suelta al equipo. Le gusta el protagonismo.

LOS ZOPILOTES NO GANAN

Pues de todos los nombres que ya escuchaste, de todos hay opción, acá el chiste es investigar de dónde viene, quién lo empuja, y lo interesante al final será cuál le habla más bonito al oído a Velázquez para que lo elija. Hay una frase recurrente en el grupo que rodea al mandamás cementero: “El que le hable al último es al que hace caso”.

La mayoría se fue a ofrecer: Ferretti ya contactó al Conejo; Palencia ya está en México para meter presión, y el Jimmy ha estado insistiendo para colarse. Incluso Mohamed, desde Europa, ya dijo que encantado de volver. Pero el que va ganando, sobre todo porque no fue a ofrecerse, sino que lo buscaron, es el Chepo de la Torre.

El único seguro que está en casa y apunta a ir como interino ante Puebla, es el Inge Moreno, el eterno. Es más, en una de esas si le va bien, lo siguen dejando.

Al que pongan, no va a resolver el lío cementero. Lo único que ayudará es poner a alguien que sí le sepa dirigir al club, pero mientras Velázquez siga con sed de protagonismo, eso no pasará. Lo lamento profundamente por la Nación Azul, que sigue, y seguirá, fiel a su querida Máquina, aunque siga secuestrada.

REGAÑO A LOS DE ATRÁS

A pesar del invicto, la defensa del Ame luce como la línea más frágil, con críticas sobre Lara, Araujo y Cáceres, que siguen sin poder demostrar solidez. En portería, hay fe en Jiménez a pesar de momentos titubeantes tras seis jornadas; sin embargo, como exzaguero central, el Tano ha duplicado el trabajo en retaguardia.

El timonel está centrado en atacar los errores y mejorar los recorridos para que no les ganen tanto las espaldas. La comunicación es otra de las cosas que ha fallado y no quiere regalar más oportunidades.

Me cuentan que con Lara le insiste mucho en su ubicación, el famoso 'timming' y no regalarse ni dejar botar el balón en zona de peligro, como ya le sucedió. Los ensayos de aplicación en táctica fija también han subido su dosis con todo el plantel. Veamos si funciona.

QUE NO SEA UN EXTRAÑO

Me contaron del caso que mejor ilustra eso de que los Dueños y Doña Fede quieren que el seleccionador nacional esté más cerca de los equipos, de los futbolistas y los entrenadores: el de Jesús Gallardo, quien fue uno de los infaltables de Martino en su ciclo, pero que el Tata no se enteró de lo mal que la pasó por un lapso importante.

¿Recuerdas cuando se cuestionó al técnico de México alinear sí o sí a Gallardo, cuando era banca en Rayados? Pues resulta que Martino poco sabía del problema personal que atravesaba Chucho con su familia, por eso en el Monterrey sabían que no debían presionar, porque tenía la cabeza en otro lado y le dieron su espacio para recuperarse, al no ser estelar.

Pero el Tata nunca se enteró, porque jamás tuvo comunicación ni con Vucetich ni el propio jugador. Y lo seguía poniendo, cuando todos veíamos que el lateral no estaba en su momento. Fue una necedad que se pudo solucionar con algo de comunicación. Así que, para eso quieren tanta charla.

En el Azteca ya vimos a Cocca, y no sólo va a ver el partido, eso se puede desde la televisión, sino que asiste para poder charlar con el cuerpo técnico y futbolistas, incluso con los directivos, para tener sensibilidad de lo que sucede en nuestro futbol y no ser un extraño como el Tata.

NO HABRÁ EQUIPO

Por mucho ruido que se esté haciendo de la remodelación del Estadio Pirata Fuente en mi hermoso Puerto de Veracruz, la realidad es que no hay forma de que vuelva a jugar ahí una franquicia que dependa de torneos de Doña Fede, es así de simple.

Y no importa quién sea el dueño, si mi exdiputado federal favorito, Fidel Kuri, quien por cierto ya está en libertad de volver a sus tierras por Córdoba, luego de que logró quitar el brazalete electrónico que le impedía salir de Huixquilucan mientras continúa el juicio en su contra por fraude a TV Azteca. Hace unas semanas, el empresario promovió un recurso de amparo para recuperar el estadio jarocho, que hoy está en resguardo del Estado.

Incluso, el Gober de Veracruz, ya le dio raspón público a Fidel al decir “que los fregó” y que ya no pueden utilizar el nombre del equipo, pero a Cuitláhuac García le faltó ser más específico, pues ni con otro nombre pueden volver. En realidad, la plaza es la que no se puede utilizar en Liga Meme X o Expansión, o cualquier torneo que esté avalado por FIFA. Bueno, en realidad sí hay una forma: que Kuri pague todo el adeudo millonario que generó a partir no sólo de su falta de pago, sino de las controversias y quejas que se derivaron a partir de sus decisiones. Cosa que tú y yo sabemos que no va a pasar. Pero mientras, sigamos con la novela de cómo es que regresará el balompié al hermoso puerto.

