¿Por qué Fox Sports pasó en Premium el León vs América?

PLEITAZO DE TV

Se van a poner buenas las trompadas directivas en Doña Tele, por el pleito que ya se desató entre Marca Claro y Fox Sports tras la transmisión del León-América.

Del lado del medio de Carlos Slim, están enchiladísimos porque aseguran que mis compas de Fax Sparts se pasaron de vivos sin razón alguna, pues nunca había sucedido este tema de cortarles la señal en YouTube en plena transmisión. Eso sí, aunque Elías Ayub aseguró que van a levantar un tema legal, en realidad me dicen que es nomás para mostrar músculo y que ya le bajen en las oficinas de Periférico Sur.

Del lado del canal de Grupo Lauman, hay una molestia interna notable por la decisión de la cabeza de Fox, es decir, de Carlos Martínez, quien está empecinado en posicionar a la señal Premium, que es la de paga, a como dé lugar, pues ni por la F1 trae buenos números, incluso me dicen que son más bajos que ViX+ y que eso está terrible.

Pues me cuentan que para esta ocasión, la mayor parte del grupo que toma decisiones en el canal azul advirtió la malísima idea de pasar el partido entre León y América en la app de paga, pues Marca Claro lo pasaría de forma gratuita, desde Miami, donde vive arraigado Martínez vino la orden de ‘va porque va’ por el Premium. Y después vino lo que ya vimos.

Fox Sports asegura que en el contrato se establece que si ellos pasan el juego de León o Pachuca en señal de paga, Claro no puede pasarlo gratis. Y me cuentan que también tiene qué ver con el pleito que traen con Dish desde hace un rato por su relación con Telmex. Un relajo para expertos.

Lo que es un hecho es que quien queda entre las patas de los caballos es Grupo Pachuca, que ahora deberá ser parte de la solución de un pleitazo del que apenas vemos la punta del iceberg entre dos de sus grandes socios.

FICHAJES PARA PELEAR

Y ya para no dejar, te cuento otro de Doña Tele. Pues la mayoría de las televisoras ya tienen todo planchado para la cobertura de Qatar, y está a todo lo que da la maquinaria comercial para vender a patrocinadores el Mundial de finales de año, aunque el Tri no tenga mucha esperanza por parte de la afición mexicana.

Entre la oferta que tiene TUDN, que es la televisora que le ha invertido más para tratar de ganar al fin la batalla del rating en transmisiones, están los talentos tradicionales de la señal de Chapultepec, pero me llamaron poderosamente la atención en especial dos que van a contratar para el torneo de noviembre y diciembre, ambos técnicos en activo que le saben bien al tema y tienen química con la afición.

El primero, uno que ya ha estado ligado a espacios de Televisa, y que su pasado con selección lo hace una adición de lujo, pues no ha tenido empacho en criticar al Tata Martino y seguramente también se irá de boca en la transmisión en Qatar: Miguel Herrera ya acordó su participación en los juegos del Tri en el Mundial 2022.

Y el otro, una joya, que además de conocer al futbol mexicano, y en especial la idiosincrasia de nuestros jugadores, ya fue Campeón y se moverá desde Grecia para estar en los partidos de Argentina durante la Copa del Mundo: ni más ni menos que don Matías Jesús Almeyda estará también con TUDN. Ahí están, poniendo toda la carne al asador para darle batalla al doctor García y Martinoli. ¿Será al fin la buena?

PACIENCIA …SIN EXAGERAR

Pues escribiendo sobre técnicos, y con la tendencia en redes del ‘Fuera Tano’, te cuento cómo va el tema en América. La idea principal de la directiva encabezada por Santiago Baños es mantener paciencia con Ortiz, es decir, no hay búsqueda hoy de un relevo para el banquillo águila.

Sin embargo, ayer me dijeron algo que te puede dar claridad: “Acuérdate que con Solari hubo paciencia, pero sin exagerar”, es decir, aunque confían en el Tano, seguramente en los siguientes días, sobre todo si no hay resultados positivos, comenzaremos a escuchar ya sobre un cambio. Es decir, no se van a dormir en sus laureles, como no lo hicieron en el pasado y les funcionó. Aún no pasa, pues, no hay cambio, pero no se puede descartar con pérdida de puntos. La directiva no está para tentarse el corazón.

ES UNA GOLONDRINA

Qué extraño fue ver al comunicador que expuso un caso del agente de Matosas aparecer ayer en La Mañanera. Amir Ibrahim, periodista de El Quintana Roo, salió ayer con aires de libertador a pedir una investigación en el futbol mexicano porque hace unos años le cayó de rebote las mañas de un promotor que no pudieron ser comprobadas. No se necesita pedir investigación, sino apuntar a donde está realmente el problema. Ya basta de periodismo iluso.

Resulta que el comunicador tuvo acceso a correos y capturas de pantalla de conversaciones de Whatsapp de un promotor en especial, Fernando Pavón, un personaje sin peso relevante en nuestro futbol, y todo porque la exmujer del agente, cuyo nombre omitiré para no revictimizar, pues ella acusa ser víctima de abuso de este personaje, le filtró toda esta información justo porque atravesaban una separación compleja.

Ha sido una guerra cruel entre esta expareja, con una hija de por medio, y la señora, me dicen, ha llevado la peor parte por el abuso de Pavón. Claro que este promotor salió a asegurar en varios medios amigos que era inocente y que era una campaña en su contra, pues no existe prueba alguna suficiente como para que la justicia lo haga pagar. Hay que chambearle más para que realmente el tema sea relevante.

Eso de que unos pantallazos de un agente merezcan que el presidente de nuestra nación levante una investigación contra el futbol mexicano es mucho delirio de grandeza; mejor que apunten a, por ejemplo, lo que sucede en el futbol femenil y la peligrosa dinámica de poder que ha puesto en desventaja a varias chicas, o qué tal con algunos promotores en Fuerzas Básicas que se pasan con los chavos; que trasparenten salarios de futbolistas; que ayuden a acabar la multipropiedad. En fin. Una golondrina no hace verano. No gastemos la oportunidad de estar frente a mi cabecita de algodón en cosas que no aportan. Seamos serios.

