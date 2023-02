¿Por qué renunció Yon De Luisa a la FMF?

LO HARTARON

Al Ingeniero le llenaron la canasta esta semana y por eso se va. Son muchas, le doy salida a todas las relevantes. Primero hay que entender que aunque era parte del Comité de Dueños para la Selección Mexicana, en realidad le quitó poder de decisión en el producto más rentable de Doña Fede, y luego que designaran a Ares de Parga sobre Ordiales, también afectó su área de influencia. Prácticamente lo relegaron a ver todo lo demás, que en realidad es lo de menos. No estaba a gusto.

Sucedieron las cosas que a continuación te relato y el Inge decidió mejor marcharse, o mejor dicho, ya no presentarse a ser reelecto para la presidencia de la FMF; lo comunicó a los dueños de Liga MX en una carta donde expuso algunos problemas que observaba en nuestro futbol y su decisión con etiqueta de irrevocable.

De una vez te adelanto: no hay candidatos. Aunque muchos ponen a Mikel Arriola como un sucesor natural, la realidad es que el presidente de la Liga Meme X trae muchos proyectos en manos que son importantes para los dueños y no creo que quieran destapar un hoyo para tapar otro. De Luisa seguirá hasta mayo, así que hay algo de tiempo.

RASPA A SUS EX

En la carta, De Luisa le mandó un reclamo a Televisa, pues aunque no tenía una relación amigable luego de que salió mal de la empresa, la llevaba tranquila porque es uno de los jugadores relevantes de este show. Pues raspó de forma velada al encargado del comité de futbol que le responde a Azcárraga, a Juacho Balcárcel, con quien no comulga.

Me cuentan que el Inge estaba muy sacado de onda, porque en TUDN, donde nunca fueron críticos con el sistema, se sirvieron con la cuchara grande para atacarlo después del fracaso de Qatar, incluso en los noticieros de info general. No le gustó.

LE RECLAMA PRESIÓN

Otra cosa que le colmó el plato es que durante la ceremonia de entrega de los diplomas de graduados como directores técnicos del lunes (entre los que estuvo mi compadre Álvarito Morales, así que ahora sí, tiemblen los banquillos), hizo un comentario que le reclamó un dueño.

De Luisa dijo que necesitaban más técnicos bien preparados para ayudar al objetivo del 2026, que es “quedar entre las mejores ocho federaciones”, es decir, ya puso la vara alta, llegar a Cuartos de Final al menos. Me contaron que quien no se quedó con las ganas de quejarse fue ni más ni menos que Alejandro Irarragorri, quien le recriminó que no le meta presión ‘innecesaria’ al proceso. Una más a la canasta.

LA FEMENIL LO COLMÓ

Y la última relevante es que se reunió con Mikel Arriola para escuchar una propuesta, que ya estaba cabildeada con los dueños, de que la responsabilidad absoluta del futbol femenil de nuestro país pasara a la Liga MX, es decir, que los propietarios pudieran decidir qué hacer con esta categoría, pues hay muchos que ya no quieren seguir teniendo equipos como lo obliga Doña Fede. Es decir, quitarle más poder a De Luisa.

Esta reunión del martes pasado fue lo que hizo que el Ingeniero lo consultara con la almohada y que ayer avisara que se iba. ¿Será lo mejor? Sólo el tiempo lo dirá, lo que es un hecho es que ahora le queda un paquete pesadísimo al Comité de Dueños para lograr un Mundial trascendente.

¡HAZLE LA BARBA!

Hablando de Cruz Azul, la primera decisión buena que han tomado en La Noria fue la contratación del Tuca Ferretti, que llegó tumbando caña, lo más importante es que le puso bien claro a Víctor Velázquez, el jefe de la cementera, que las grandes decisiones en cuestiones deportivas serán del brasileño, como el armado del plantel en el verano. Es decir, el Bigotón será quien palomee las bajas y las altas en La Máquina.

Si hay alguien que pueda mantener las garras de Velázquez y sus secuaces reservadas para los otros negocios de la Cooperativa y lejos de La Máquina, es justamente el Tuca. Mi único consejo, Ricardo: deja que el patrón se tome la foto y ríndele pleitesía en público, porque si no, ni siendo Campeón te la va a perdonar.

Ah, casi se me olvida lo del taxi: la directiva no se lo ofreció ni Ferretti negó un servicio, que es de lo más natural para un fichaje en todo el mundo. Excepto en Cruz Azul, claro, que no tiene cuidado para mejorar su deteriorada imagen. Pero checa la respuesta del Tuca: “En esas cosas ni me fijo, no tengo problema”. Qué categoría.

SIN CÓLERA EN DOÑA TELE

Y para terminar, que ya fue mucho, nomás te cuento de lo que escribió Miguel Arizpe, sobre que no estar en el Liverpool-Real Madrid “hizo estallar en cólera” a Marion Reimers, que se quejó, utilizó de nuevo el tema de género y que recriminó que “ella tiene que estar en los mejores juegos”. Y pues no lo hubiera dudado, pero esta vez no. Voy por partes.

Primero, estoy absolutamente de acuerdo con el columnista en que TNT nos hizo un favor de no programarla en el partido, yo tampoco disfruto cuando la Reimers está en la transmisión, cosa que no sucede con Majo, a quién admiro y sigo preguntándome por qué carambas no la ha convencido una televisora abierta (aunque ya te conté que Televisa casi se la lleva). No es cuestión de género, como muchas veces acusa Marion cuando se le critica, sino de calidad. Pero esta vez no fue cómo lo contó el periodista de Multimedios.

Primero, el rol de juegos de la cadena está establecido desde enero pasado y los narradores y analistas no se veían en el foro desde noviembre, hasta el lunes antepasado previo al arranque de Octavos. Es decir, Reimers sabía ya hace mucho que no iba a estar en ese partido, así que si hubo queja, nadie la pudo haber presenciado.

Y la otra, lo que te escribí desde el año pasado. Marion sigue siendo la protagonista del canal hasta la Final, pues sólo ella y su fiel escudero, Ricardo Murguía, son los únicos seguros para estar en la transmisión de Estambul. Ojalá que en TNT revisen la repercusión positiva de no meterla hasta en la sopa y puedan darle juego al talento que tienen alrededor, porque somos muchos a los que el estilo de la Reimers no nos cae. Eso sí, esta vez no hubo berrinche como se dijo, no hay que cargarle de más a la tan criticada analista.

