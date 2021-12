¿Por qué se rompió la relación entre Solari y Córdova?

SE ROMPIÓ UNA TAZA

Vaya imagen que nos regaló Córdova en la Semi de Ida de la Femenil entre América y Tigres, desganado y con evidente hartazgo por la situación en Coapa.

Aunque la personalidad y forma de trabajar de Solari no tiene ‘devoción’ unánime en el plantel americanista, ya que hay algunos que no comparten su filosofía, en el caso concreto de Córdova fue muy claro desde su retorno de Tokio que algo se rompió entre ellos: nunca tuvo posición fija y eso desesperó a Sebas, que iba de una banda a la otra sin acomodarse por el centro, en el que es su mejor rol.

Me aseguran que Solari se dio cuenta que el ‘10’ estaba inconforme y dejó de ser una de sus piezas clave, por lo que la directiva inició su proceso de salida de inmediato. Córdova sueña con Europa, pero ofertas en México no le faltan, como la que se frenó de Chivas. Por lo pronto, Sebas disfruta vacaciones en Aguascalientes, plaza que conoce a la perfección por su paso con los hidrorayos. ¿Podría terminar allá? Veamos.

A LO ATLAS

Tuve sensaciones encontradas por el título del Atlas: primero porque los errores de los árbitros en todas las series de los Zorros no se pueden meter debajo de la alfombra como si nada, es un hecho que recibieron ayuda, que fue involuntaria, por la ineptitud de nuestra plantilla de árbitros; segundo, ¡qué fregón fue ver a tanto atlista festejar por fin!.

Felicidades a todos los Rojinegros, que salieron hasta de las alcantarillas, pero en especial a mi compadre/sensei de estos menesteres, el grandioso Don David Medrano Félix, quien celebró en la cancha, soltando hasta las de cocodrilo después de que mi Martinoli de oro le dejó narrar el penalti con el que Furch amarró el campeonato de Liga Em Ex.

Don Deivid hasta estuvo en el descorche de la botella de Ballantine’s después de 67 años, que la regalaron para celebrar el día que consiguieran la segunda estrella. Y su hijo, David, quien está en Multimedios, también gritó el título por todo lo alto. Un abrazo enorme a los dos.

Y vaya pelea que se presagiaba en la señal de Televisa y la de Azteca con dos personajes reconocidos por su amor al Atlas: en TUDN estaba el Perro Bermúdez, quien se volvió loco en las gradas del Jalisco, y con los del Ajusco el gran Medrano.

Al final, ganaron otra vez los de Azteca en el canal contra canal por el rating, que me dicen que no fue tan elevado como se maneja en algunas cifras, pero sí volvieron a dejar en la lona a los de Televisa.

REGIO ABURRIMIENTO FEMENIL

Y ya que recordé a la Femenil: Qué predecible se volvió. Y que se entienda bien mi comentario: si le dan el título a Tigres desde antes de arrancar la liga no pasa nada, es más, se vuelve emocionante la Liguilla para ver cuál queda en tercero y cuarto. Anoche se confirmó: América había logrado ganar en la Ida en el Azteca, rompiendo de forma increíble la racha de 40 juegos sin perder de las felinas del Norte. Pero pasó lo de siempre: apretaron el acelerador en el Volcán y golearon para regresar al gran duelo por el título.

Para volver competitiva la Liga Femenil Em Ex hay un gran problema: las autoridades del país ya prohibieron oficialmente el tema del tope salarial en el torneo de mujeres, pues ‘atentaba contra la libre competencia’, el show es que se había acordado porque como sigue siendo un rubro que no le deja ingresos a los clubes, sino pérdidas, no todos tienen la capacidad financiera de pagar los sueldazos que tienen los regios, incluido Rayados. Bombazos de dinero y así es muy fácil ser campeonas. El dato es matón: sólo una Final no tuvo a Tigres o Monterrey en la historia, y sólo dos no tienen a un monarca regiomontano. Vaya dilema.

Me dicen en Doña Fede que el resto de clubes sospecha que fueron precisamente los regios los que dieron el pitazo a la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) para que acabara con el pacto que habían acordado para crear la Liga Femenil en 2016.

En el momento, los equipos acordaron como necesario este tope salarial para que naciera el torneo de mujeres, pues se visualizaron las pérdidas lógicas y se hizo el esfuerzo para no retrasarlo más, para obligar a todos a entrarle y que así al fin tuviéramos un certamen profesional para ellas. Pero ya lo ves, ahora la cartera lo está matando, lo hace aburrido.

SÓLO ES UNA PROBADITA

Me dio gusto ver que la relación entre Pumas y el Sporting de Lisboa, uno de los clubes portugueses expertos en generar talento en Europa, el tercero más importante del futbol lusitano, va viento en popa.

Esta vez mandaron a dos canteranos a los que le tienen mucha confianza para que peguen en Liga MX, Marco García y Alek Álvarez, se van por un par de semanas para experimentar el sistema del Sporting para consolidar talento de Fuerzas Básicas con primer equipo. Es una especie de intercambio para conocer las prácticas profesionales entre dos clubes expertos en formar chavos.

Ahora, esto no quiere decir que se van a quedar en el Viejo Continente, es tal cual un viaje de unas semanas para entrenar y tener la experiencia.

La relación entre el club Universidad y el club lusitano inició hace poco más de año, cuando los encargados de las básicas del Sporting visitaron a la directiva auriazul en la CDMX. Intercambiaron apuntes de trabajo y se espera que en un futuro sigan mandando a más canteranos de Pumas a experimentar esta aventura.

CORAZÓN SALVAJE EN LA FRONTERA

Vaya sorpresa que me llevé cuando vi al Soldado del Amor celebrando con el Embajador de Qatar en nuestro país, y sobre todo que confirme lo que ya había visto meses atrás en el GP de México de la F1: que Mijares tiene una relación con Lupita de la Vega, la hermana de Alejandra, dueña de Bravos, y quien ya mandó a volar a mi examigo Álvaro Navarro, quien llegó a ser presidente del club fronterizo gracias a su excuñada. Las razones del rompimiento están por demás TVNoteras. Y como a mí no me gusta el chisme, ahí te voy.

Resulta que don Álvaro, después de no dar en una en todo lo que la familia de su ex lo puso, desde un lugar en la política juarense, en sus negocios, hasta ser cabeza del equipo incluso ya en Liga MX, terminó poniendo el último clavo de su ataúd por pasarse de cariñoso y hasta ser grabado colándose a la residencia de una de las familias más reconocidas de la ciudad fronteriza, que tienen que ver con el gas.

Fue un caso que ambas familias, me cuenta mi oreja de Juárez, decidieron manejar en privado, para no armar escándalos, pues son de la ‘jai sosai’ y hay que cuidar el prestigio. Así que decidieron ponerlo bajo la alfombra, pero eso sí: Lupita puso de patitas en la calle a Alvarito de inmediato, le pidió el divorcio. Por eso se entiende el cortón que le dieron a Memo Cantú también, quien había sido llevado a Bravos por Navarro.

