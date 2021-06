¿Por qué Tata Martino no convoca a Chicharito?

TATA NO OLVIDA

‘La afición tiene memoria corta’, es una vieja frase que se utiliza mucho en nuestro pambol y sale a colación por todo el ruido que siguen haciendo los goles de Javier Hernández, pues me siguen preguntando increíblemente: ¿Por qué no lo llama el Tata? Pues acá les refresco el recuerdo para ubicarnos todos.

Fue en septiembre de 2019, que quizá recuerdes más porque salieron a la luz algunos videos de seleccionados como Fabián, Ochoa, Moreno y el Chicharo en un brunch en el LAVO de Nueva York, en horario libre según explicaron después.

En aquella gira del Tri también se destapó el escándalo de las modelos-influencers María del Mar Molar y Keyla Caputo, quienes hicieron la misma ruta que la selección y se hospedaron en los mismos hoteles, pues eran invitadas especiales de Fabián y Hernández, como reporté en mi columna entonces, pues me las topé varias veces. Aquello terminó con despidos en Doña Fede.

Ahí fue donde tronó la relación entre Martino y Javier, pues mientras jugadores como Layún buscaron al DT para ofrecerle una explicación y hasta disculpas, el Chicharito se pasó al entrenador por el arco del triunfo, pues nunca lo buscó. Eran otros tiempos, en los que el delantero aún era amo y señor del Tri. Hasta que el Tata le puso el alto. Volvieron a ser convocados la mayoría, menos Hernández.

Más que la indisciplina de aquél momento fue la actitud del ‘9’ la que le cerró las puertas, pues el argentino entendió que Javier no estaba dispuesto con el cuerpo técnico y por tanto para el grupo. La pandemia acentuó el distanciamiento, y hoy, aunque vaya de triplete en triplete en MLS, el Tata no lo llamará. Así de claro.

MANDA REFUERZO PARA HACER LA FINTA

Me cuenta mi oreja tricolor que en Doña Fede decidieron finalmente mandar un ‘refuerzo’ de la Mayor a la Olímpica para el amistoso contra Panamá, para no meterse en más broncas con los organizadores, es decir, los amigos de SUM, que vendieron el juego en Nashville como si fuera del Tri bueno.

Así que de últimas le pidieron empacar a Héctor Moreno para que se lanzara con los chavos a echarse el penúltimo molero antes de la Copa Oro. Nada más para taparle el ojo al macho.

JUGADÓN DE AMBRIZ EN EUROPA

Qué gusto me dio ver la confirmación de Nacho Ambriz como entrenador del Huesca. El entrenador mexicano que alcanzó las notas más sobresalientes de los últimos años, con el gran combo: ganar y gustar. Ahora, te cuento cómo llegó.

De entrada, Ambriz firmó por dos años con opción a otro más sujeto a objetivos, entre los que está el más claro de todos: llevar a la Sociedad Deportiva Huesca al ascenso a La Liga.

Nacho no sólo gana presencia en Europa como entrenador en jefe, sino que en lo financiero le va a ir muy bien, pues no bajó del sueldo que tenía en León, al contrario, los objetivos que acordaron vienen con bonos jugosos. El Huesca es propiedad en gran mayoría de la Fundación Alcoraz, que tiene respaldo financiero de empresarios locales, así que dinero hay. Es más, están en plena obra de su futura ciudad deportiva.

Me cuentan que al club aragonés le llamó la atención que León no hubiera amarrado al mexicano, más después de cómo los hizo jugar y lo que lograron en el Bajío. Tras revisar sus números, ver su estilo y obtener referencias de Ambriz, el Huesca le encargó a su director deprotivo, Rubén García, que lo contratara sí o sí.

LE PONEN CENTRO A MODO

Antes, para que se fijaran en el timonel mexicano, me cuentan que García tuvo un escouteo positivo, con referencias de España, jugadores como Raúl García, veterano mediocampista del Bilbao, quien compartió con Ambriz en Osasuna y Atlético cuando era auxiliar del Vasco; fue ahí donde destacaron su ‘calidad humana e inteligencia’.

Otro personaje que abogó por Nacho fue Pablo Guede, a quien el Huesca buscó para sondearlo para el puesto, pero el timonel argentino sigue pasando aún el trago amargo de la partida reciente de su padre.

Cuando le cuestionaron quién era la mejor opción de la baraja de Liga MX para tomar al club aragonés, Guede respondió sin chistar: Ambriz. Pablo pasó más de la mitad de su carrera como jugador entre equipos de la Segunda de España, así que hizo muchos contactos y su opinión fue bien valorada. Digamos que le puso el centro a Nacho.

ESTÁN ESTIRANDO DE MÁS LA LIGA

Pumas hace hasta lo último para que Tigres le pague lo que pide por Vigón, si no, no sale. Y eso se volvería un problema al interior de Universidad, primero porque Juan Pablo está entusiasmado con la jugosa oferta de los felinos, y quedarse a un futbolista un año más sabiendo que pudo mejorar tu contrato es una jugada terrible donde sea. Además, si no es ahorita, ya no lo venden.

Además, está el problema económico en Pumas, que aunque no aceptan abiertamente el apretón que traen, es bien sabido desde el interior que el horno no está para bollos. Otro tema de Universidad es que se lo compraron al Atlas en casi cuatro melones verdes, y Tigres les pone 2.5 en la mesa ante los tres que se dejan pedir en Cantera. Y resulta que aún le deben a los Zorros parte de la adquisición que hicieron en 2019. Quieren recuperar la inversión, ganarle y que les alcance para pagarle a los rojinegros. Casi nada.

Y otra: Tigres no está dispuesto a que le vean cara de alcancía, me dicen que ya están sondeando otras opciones por si Pumas no cede. Están estirando la liga y a ver si no se rompe. Ojalá, por el bien de las tres partes, que se haga.

SE ARREGLAN SOBRE LA HORA

Los que se acercan a lograr las renovaciones son los campeones de Liga MX. Y todo indica que se fueron al límite de los plazos de renovación para mandar un claro mensaje, aquél que te puse desde que llegó la nueva directiva a Cruz Azul: en esta administración habrá austeridad y no despilfarro como con los Ávarez. Por eso, tienen que negociar todo lo que les llega a la mesa, no como antes, que hasta inflaban para llevarse su tajada.

Este martes harán oficial a Corona. Me dicen que Aguilar y Martínez van por buen camino. Incluso al que no han ni anunciado, al Quick Mendoza, ya entrena con ellos y no han hecho anuncio oficial. Y que la que más preocupa, la de Rivero, finalmente llegará el último día en que si Tijuana no se baja, La Máquina mandará un mensaje de ‘va, no me ayudaste, pero me lo quedo’, y comprarán al urguayo plurifuncional. Veamos.

A UNO LO GANAN, A OTRO, LO PROMOCIONAN

Pasando a otro campamento de pretemporada, al de las Águilas en gringolandia, me contaron que están muy contentos con Reyes, el lateral zurdo que era codiciado por varios clubes en el mercado de fichajes. Incluso, te puedo decir que justamente Cruz Azul y Tigres llegaron a la recta final con Puebla por Chava, pero como era petición directa de Solari, el América hizo lo necesario para ganárselo a estos dos monstruos. Así que todo marcha bien. Menos para Nico.

Ya te conté que Castillo recibió la oportunidad de hacer la pretemporada porque tiene contrato vigente y su problema de trombosis lo ha ido superando sin recaídas en los últimos meses. Aunque trata de lucirse con Solari, la decisión de no contar con él ya está tomada y le fue ratificada en los Yunaited.

Eso sí, en el club hay la disposición de mostrar su buen aspecto físico en imágenes y videos en redes sociales y le sirve de ‘promoción’ para que algún gallo se anime, peeeeeero ya me dijeron que no tendrá acción en los partidos de preparación. Ni un minuto. No piensan arriesgarlo.

SE QUEDA EL DE CASA COMO ENLACE

Para cerrar con el Ave de las Tempestades, te cuento que Gil Adame, único sobreviviente del ‘extinto’ cuerpo técnico de Herrera, continúa firme con Santi Solari como asistente técnico, con el respaldo de la directiva comandada por Baños y Joacho Balcárcel.

Aunque el entrenador argentino ha querido traer a gente de su confianza, como lo son Santiago Sánchez y Lucas Nardi, Gil no sale del esquema para el próximo torneo y seguirá siendo un enlace más con el grupo, apoyo táctico y, ya en los partidos, tomar apuntes desde la tribuna. Que duerma tranquilo.

