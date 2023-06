Problemas en el paraíso

El cielo celeste comienza a llenarse de nubarrones. Y es que a pesar de que La Máquina es el equipo que más refuerzos ha tenido en esta ventana, ya hay recelo entre la directiva azul y el Tuca Ferretti por los fichajes que pidió y no se hicieron, más los que sí le trajeron que no quería.

De entrada, te adelanto que el Tuca no tomará en cuenta en principio de torneo a los colombianos Castaño ni a Cabildo, pues no los solicitó como refuerzos, no los conoce. Ricardo prefería opciones con las que ha trabajado y logrado títulos, como Dueñas, Aquino o Carioca, y sólo le trajeron a Salcedo. Tampoco pidió a Doria, pero ese no hay cómo decirle que no a su titularidad.

Kevin es una de las joyas colombianas, lo buscaron en Europa, el Ajax, y en Brasil, el Palmeiras, y Diber aunque tiene mayor edad, 27 años, cuenta con gran presencia y fue sondeado en Moscú. Pero son fichajes gestados desde la directiva sin tomar en cuenta a Ferretti, pues en la alta esfera celeste consideran que los que pedía Tuca, además de no tener opción de venta a futuro, traen un porcentaje para el entrenador y eso ya no gustó en la oficina de Velázquez, ni a sus asesores, el cuñado y el abogado, quienes empiezan a dudar de su entrenador.

Veamos cómo puede manejar la situación el Conejo Pérez, quien está en medio y debe atender a los dos, al patrón, a sus chalanes y al técnico.

YA HAY NUEVA ARMADURA

Por cierto, esta es la armadura que estrenará La Máquina, ya con Pirma, como te había adelantado hace meses, luego de que decidieron no firmar con Nike, Adidas,Under Armour de nuevo ni New Era, propuestas jugosas que llegaron al escritorio celeste y prefirieron irse con una mexicana tras la terrible experiencia con la española Joma.

Aunque no la han presentado, ya hay espectaculares de la marca y se filtró este ejemplar:

QUÉ CATEGORÍA DEL PERDEDOR

No quiero dejar de destacar el nivel de Carlos Vela, y no por lo hecho en la cancha contra León en la Final de la Conca, pues está lejos de su mejor versión, sino el de deportista después del juego: tras ser consolado por su familia, El Bombardero se quedó a felicitar a los Panzas Verdes por la conquista, y su equipo fue a recibir la medalla del segundo lugar, una tradición que se perdió en México gracias a Tigres, que precisamente en su anterior Final con Chivas en 2017, se negaron a reconocer a los campeones, hicieron berrinche y Doña Liga optó por dejar una ceremonia con los monarcas.

Eso sí, el Rebaño también se quedó a reconocer a los felinos cuando perdieron la de este torneo. Hay niveles y clases, y hay a los que les falta mucho para ser grandes como mi Carlitos Vela.

SORPRESAS EN EL PALCO

Al que vi con sorpresa en el palco de los pesos pesados de la Final de nuestra Champions Región 4 en Los Angeles fue al Inge Yon de Luisa, pero ya me enteré de que fue como delegado de la Concacaf, pues hubo reunión del consejo de la confederación e invitación al partido. Como representantes de Doña Fede estuvieron Mikel Arriola y Fran Iturbe, el nuevo director de competencias en sustitución de Víctor Guevara, quien emigró hace meses a la Leagues Cup.

Los que no estuvieron fueron los Martínez, pues llegando a Los Angeles, el presidente del León, Jesús Jr., tuvo que tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México por el sensible fallecimiento de su abuela, madre de Jesús padre y Armando, a los que les mando un abrazo lleno de energía desde esta columna.

SIGUE COMO PRESIDENTE

Por cierto que para aclarar los rumores del equipo que está armando La Bomba Rodríguez en Doña Fede, después de que aseguraron que el Presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega, ya estaba puesto para ir a chambear al pambol, les aclaro el panorama: sí hay cambio en la LMB, pero de Presidente del Consejo de dueños, viene otro propietario a la silla, y eso causó confusión, pero no es verdad que le busquen ya relevo a Horacio.

Me contaron que sí hubo un acercamiento entre Rodríguez y De la Vega, pero como te puse desde la semana pasada, Horacio sigue enfocado en la LMB y su fantástico crecimiento y los propietarios de los equipos de la pelota caliente ya saben que no se va. Así que aclarado está.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: POTRO GUTIÉRREZ NIEGA QUE SU DIRECTIVA HAYA INFLUIDO EN LA ELECCIÓN DE JUGADORES