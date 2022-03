Puebla 'enamora' a Larcamón para mantenerlo en La Franja

ENAMORAN A LARCAMÓN

Mis Francos, ¡qué bonito es el amor!, ¿A poco no?. Claro que sí, y más cuando se trata de una historia de amor puro, como la que se tienen Puebla y el técnico de moda en la Liga MX, Nicolás Larcamón.

Y es que resulta que la directiva camotera ya habló con él para hacerle una oferta formal y plantearle la intención que tienen de renovarle el contrato. Y parece una oferta difícil de rechazar, ya que le pusieron sobre la mesa la posibilidad de elegir todo lo que considere que necesita dentro del club.

Más allá de la obvia mejoría económica y un contrato a largo plazo con ese jugoso aumento salarial que se ha ganado a pulso el estratega argentino, las condiciones que impuso para seguir al frente de La Franja fueron tres: que ya no le desmantelen el plantel al término de cada torneo, que le mantengan a los jugadores clave y no tenga que reorganizar de nuevo al plantel, además de que ajusten cosas puntuales de las instalaciones porque él quiere hacer un proyecto en Puebla, y por último, el ya mencionado contrato que le dé una garantía en términos de economía y de duración.

La directiva poblana lo ha estado enamorando en las últimas semanas, le manda mensajes de cariño constantes haciéndole saber que lo quieren en el club, que lo necesitan y que harán todo lo que esté en sus manos para que se mantenga en la Angelópolis.

Así que, ¡América ponte bien abusado!, porque sí aún quieres a Larcamón te va a salir bastante caro y tendrías que superar económica y deportivamente este ambicioso proyecto que le planteó el Puebla. ¡Ay nanita!, ¿en qué terminará esta historia del líder de los Larcaboys?.

MAÑOSA COMPENSACIÓN

Y bueno, les cuento que en la Comisión de Árbitros que comanda mi amigo Arturo Brizio Carter, no terminan los problemas. Ahí les va. Resulta que la Liga Em Ex le pidió (más bien, le exigió) a los silbantes que los juegos tengan más minutos efectivos de juego.

Y es que hasta hace poco se perdía mucho tiempo en las tediosas revisiones del VAR (esas que mi amigo Brizio llama revisiones silenciosas en sus videos semanales); es decir, la orden fue clara: hay que subir el promedio de minutos efectivos, en los que el balón está en juego.

Peeeero lo que hicieron los árbitros fue que, en lugar de bajarle al tiempo a las revisiones del VAR, están agregando más minutos de compensación en todos los duelos. Sí, así como lo leen, mis Franks. Es ahí donde compensan, pero están generando que los partidos se vuelvan más laaargos, pero así sienten ellos que están cumpliendo con lo que les ordenó nuestra querida Liga MX. ¿Cómo la ven?.

BONILLA DEJÓ SU BASURA

Si creían que el tema de Querétaro y la batalla campal que se armó en las tribunas entre las aficiones de Gallos y Atlas ya había acabado... ¡nanay!. Ahí les va la muestra clara de que no es así.

Y es que en la Liga MX están muy, muy molestos con el buen Enrique Bonilla, exmandamás del circuito, porque literal dejó un des...orden ahí adentro. Me explico. Al buen Kike se le recuerda, no de manera agradable, por haber dejado en la liga recuerdos oscuros como los de Veracruz, Fidel Kuri, la venta de Lobos BUAP a Juárez...

Pero, aunque ya no encabece la liga, dejó la 'colita' del problema en Querétaro. Y es que Bonilla fue quien autorizó que Greg Taylor, Manuel Velarde y Gabriel Solares fueran los 'dueños' de Gallos, aunque todo esto fue sin que se diera el cambio en el título de afiliación ante la FMF, que avala como real propietario a Grupo Caliente.

Por cierto, actualmente Enrique Bonilla y Ana Peniche, exdirectora jurídica de la FMF, tienen una empresa de asesoría ubicada en Polanco, llamada Cléver Sport Business Intelligence. ¿Asesorarán equipos de la liga?.

CASTILLO NO PIENSA RENDIRSE

El destino dio un giro radical en la carrera futbolística del delantero chileno Nicolás Castillo a partir de que sufrió un cuadro de trombosis en el 2020, mismo que puso en riesgo su vida y, con el paso de los meses, su fuerza de voluntad fue abismal para regresar a las canchas, pero no suficiente.

La carta del ariete andino sigue perteneciendo a las Águilas del América y tras su corta aventura por Brasil y posteriormente por Necaxa, no hubo mucho que rescatar y fue desligado súbitamente del conjunto de los Rayos al no poder demostrar en la cancha y entrenamientos una capacidad satisfactoria como se le conocía antes de la enfermedad.

Hasta la fecha, no piensa tirar el arpa y me cuentan que sigue aferrado a sobresalir de nuevo en el futbol profesional y su agente y representante sigue movido por tierras sudamericanas y la MLS. A ver si le alcanza a Nico... pero por ahora, el retiro no pasa por la mente del exgoleador de los Pumas de la UNAM.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LARCAMÓN AFIRMÓ QUE PUEBLA NO MERECÍA PERDER CONTRA ATLÉTICO DE SAN LUIS.