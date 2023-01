Pumas adelantó pago semestral a Dani Alves

PERDIERON EL ADELANTO

Ya lo sospechábamos todos, pero me fui de espaldas al saber oficialmente la cifra multimillonaria que pagaba Pumas a Dani Alves: ¡6.1 melones de los nacionales al mes! Para poder compararlo son 3.5 de los gringos al año, una cifra que hoy solamente la supera un jugador de Liga MX, Gignac con Tigres. Ya sin Memo Ochoa ni el francés Thauvin, Dani Alves sería el segundo mejor pagado. Y por increíble que suene, esto no es lo más impactante del caso.

Resulta que para convencer al brasileño de volver a Cantera después del Mundial 2022, los Pumas hicieron otra locura: ¡le adelantaron el pago del semestre! Así como lo lees. Insólito.

Para poder hacerlo, el Club Universidad recurrió a sus patrocinadores, especialmente a Nike, que aceptó entrarle al inusual pago. Pumas no podía solo. Pues después de ser aprehendido y en pleno juicio, en Cantera decidieron que es culpable y el abogado del club encontró la cláusula infalible para cortarlo. Pasó lo que sabemos y ahora traen una gran bronca: con la empresa de la palomita.

Resulta que como parte del pago de Pumas a Nike por poner la millonada para traer a Dani Alves, había muchas acciones ligadas al jugador, pero ahora con el corte que dieron desde cantera, la empresa gringa, que es el principal patrocinador, está que no la calienta ni el sol por là decisión, las formas y no ve cómo va a ‘recuperar’ ese dineral. Nunca había estado tan mal la relación entre los felinos y la firma gringa. Y no se ve cómo se van a arreglar.

AHORA SÍ, BLINDADO

Sigo pensando que el América va a levantar en un par de jornadas y que lo visto en las primeras tres es un espejismo. Para lograrlo será clave lo que haga su mejor jugador: don Álvaro Fidalgo Fernández, el mago asturiano que ahora sí está blindado.

La semana pasada, las Águilas hicieron oficial la extensión de contrato por un año, hasta 2026, pero lo que no se dijo es que también ajustaron la cláusula de rescisión, ¡a 15 melones de los europeos! Es decir, para que alguien se lo quiera llevar deberá pagar esta cantidad, que no es una locura para el mercado europeo, pero es suficiente para que en Coapa queden satisfechos con una buena plata por si un europeo se anima a llevárselo. Es más, me parece hasta barato. Al tiempo.

INSISTEN EN LA BOMBA

Cruz Azul no se rinde por un nuevo delantero, pero no hay con queso las quesadillas. Y no por lana, sino por talento para negociar.

El mercado de pases internacional está cerca de cerrarse y la directiva esta que se come las uñas, como el Potro Gutiérrez. Tras las frustraciones de Suárez y Enner, en la Noria no quitan el dedo de renglón y me aseguran que harán lo imposible por un refuerzo en la artillería.

Me cuentan que en el caso del brasileño Raniel, su esposa no quiere venir a México y esto es determinante para que el permanezca con Santos. Por si fuera poco, para el otro que le gusta al técnico, el también brasileño Pedro Raúl, los celestes tendrían que pagar una cláusula de salida elevadísima. Eso sí, el jugador no está conforme con lo que le paga Vasco da Gama. El tiempo está en contra.

ENGAÑÓ A PERIODISTAS

Vaya indignación con el demonio que se aprovechaba de chavos en Puebla, pero que ya afortunadamente detuvieron y está en proceso de ser refundido en la cárcel. Un malnacido.

Lo que no puedo entender todavía es como engañó a casi todos, incluidos expertos del periodismo, como el periódico Central y Grada de la capital poblana, que se cansaron de publicar portada asegurando que trabajaba con La Franja, pero que ya expusieron mis compás de RÉCORD que tomarse fotos era la parte de su maquiavélica estrategia para seguir engañando a inocentes y cometer sus fechorías.

Por fortuna el club y los papás trabajaron junto a las autoridades de la Angelópolis para detenerlo y que ya no pueda abusar del sueño de chicos de convertirse en futbolistas. Enorme acierto mi querida Franja.

LA NUEVA DOÑA TV

Y ya de salida, te cuento que sigue el juicio al alto ejecutivo mexicano de Fox Sports por el FIFAgate, Carlos Martínez, acusado de corrupción y sobornos, y que Alejandro Burzaco sigue hundiendo con sus declaraciones en contra. Mañana empiezan los testimonios a favor.

Mientras, en México el canal deportivo azul está buscando cuál nombre ponerle a Fox Sports, ya que no puede ocuparlo por la venta de Disney a Grupo Lauman, porque era el caso de monopolio con ESPN. Pues me contaron que el nombre que va ganando en la carrera es el de la propiedad de podcast deportivo del mismo Martínez, es decir FutVox. Veamos.

