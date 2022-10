Pumas aún no le llega al precio a Tuca Ferretti

HAY OTRO BARATO

Pues no hay arreglo aún con Ferretti. El Tuca le dejó al Inge Silva las pretensiones que ya te conté y la Universidad no le llega aún, al menos al momento de mandar esta columna. Me cuentan que el brasileño estaba que tronaba, pues le ofrecían “lo mismo que en 2009”.

Así que si no le echan ganas con Tuca, ¿a quién puede llamar Pumas que sí sea ‘bueno, bonito y barato’? Pues no hay mucho, pero al menos barato está el Jimmy Lozano. Resulta que lo que le pagaban en Necaxa es similar a lo que Universidad le dio a Lilliini: en Aguas no le daban ni medio melón de los gringos al año, sino 450 mil dolarucos por temporada larga.

Así que si en Cantera quieren a fuerza a un ‘excampeón’ auriazul, ahí está Jaime y su cuerpo técnico internacional, que ya te conté que no lo va a dejar aunque le haya causado más de un conflicto, incluida la salida del Necaxa.

SENTENCIADO SIN TÍTULO

Y ya sobre técnicos, te cuento que hoy que inicia la serie entre Pachuca y Tigres, Almada sigue a pie de campaña para irse a la Selección y conquistar el título de Liga Meme X justo antes del Mundial en el que se despedirá el Tata, le sumará bonos.

Del otro lado, te cuento que el Piojo Herrera tiene toda la presión encima, pues es inminente su salida de San Nicolás de los Garza,

SE RECUPERA EN CASA

Por cierto que me dormí y el Inge De Luisa ya me ventaneó el Franco de que Raúl está de rehabilitación en México. Resulta que desde la semana pasada, el Wolverhampton se dio por vencido para recuperar a Jiménez antes del Mundial, y como el Tri lo quiere sí o sí en Qatar y estaban en constante comunicación, le propuso llevar el proceso de la pubalgia de este lado del charco, guiado por un grupo de especialistas médicos de Los Ángeles. El jugador y el club inglés aceptaron de inmediato. Por supuesto que su casa fue la mejor opción para trabajar: las instalaciones del América, en donde se le ha visto los últimos días, incluido ayer que partieron el pastel de aniversario. ¡Con todo, goleador!

LA INFLUENCIA FAMILIAR

De la salida de mi Richie Peláez, que te adelanté que era parte de la sacudida que venía en el Rebaño, pues ya el propio directivo destapó públicamente que Amaury, junto a sus hermanas, Kenya y Yelena, así como su cuñado Diego (esposo de esta última), son parte del Consejo Directivo que no sólo determina los destinos de Omnilife, sino también del Guadalajara. Ya en el club, existe otro Comité, del que era cabeza Marcelito Michel Leaño, para definir temas más específicos de Chivas, pero los que mandan son los Vergara desde la cúpula. Todo esto para el que no lo tiene claro, como el Community Manager del Rebaño, quien se puso a repartir en redes como si el horno estuviera para sus chistes.

El club va por un reemplazo del puesto de Peláez y no será fácil, pues buscan un perfil de alto calibre. Mientras tanto, se quedan encargados del changarro Mariano Varela y el otro cuñado de Amaury, Alejandro Manzo, el esposo de Kenya, quien funge como el secretario técnico de Chivas, básicamente el que organiza los temas de logística.

Así que no será un familiar quien opere como mi Richie, pero sí influyen desde sus trincheras sobre el futuro del equipo mexicano más popular.

DEL REBAÑO A DOÑA TELE

Y Peláez no terminaba de ser cepillado por los Vergara cuando ya tenía chamba en puerta. En cuanto este Comité Directivo le comunicó a mi Richie que quedaba fuera del Rebaño, entre los primeros a los que anunció la novedad fue a sus exjefes en Doña Tele, y de inmediato vino la propuesta para volver a la pantalla.

La cadena que ya le puso la oferta fue ESPN, para que Peláez los acompañe al Mundial, aunque no tengan derechos de transmisión, pero para que esté en la mesa con Alvarito Morales y armen el circo que tanto le gusta ahora al canal deportivo. Se va a poner bueno con Faitelson y Joserra de frente de nuevo.

Además, Richie ya presumió que es ‘Cinco Copas’, una como jugador, otra como directivo y tres como comentarista. Pues va por la sexta con ‘El Líder Mundial’.

SIN SHOOTING POR ENFERMEDAD

Por cierto que varios me preguntaron si André Marín tampoco estaría en la cobertura de Faaaax Sparts en Qatar, porque el comentarista no sale en los promocionales del canal azul, pero la idea es que sí alcance a volver para estar en las mesas de debate que se armarán desde la CDMX.

Recuerda que ya te platiqué que está en rehabilitación por su problema, por eso no pudo salir para el shooting que se realizó hace algunos días con el talento de Fox Sports, pero la directiva confía que su elemento más caro salga a tiempo para comentar lo que suceda por tierras mundialistas. Ojalá. Con todo, André.

