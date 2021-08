Pumas forzó 'renuncia' de Chucho Ramírez

NO RENUNCIÓ

Lo hicieron ‘renunciar’. Jesús Ramírez no se va de Pumas por convicción propia, más bien lo invitaron a salir voluntariamente a la fuerza. Que mejor cabeza que la de Chucho para ponerla en bandeja de plata al monstruo de mil cabezas que pide sacrificios en el Club Universidad, pues su nombre retumba en el ánimo de la afición, por la falta de resultados y las tristes contrataciones.

Nadie en el club tenía idea de la salida. Ni siquiera el propio presidente deportivo. Desde Rectoría vino la propuesta, Polo Silva la comunicó a Ramírez, la negociaron y aceptó sin tardarse. Ya se habían acumulado varios temas.

Hace meses te escribí en esta columna que la salida de Chucho era cuestión de tiempo, por los movimientos que junto a su hijo había hecho en Cantera con contrataciones juveniles, como lo hizo en su época en el América. Pero lo aguantaron, hasta ayer. Hay una teoría de qué fue la gota que derramó el vaso y me la contaron dos orejas desde dentro del club: que Ramírez estaba metiendo la mano a la oferta que acercó el representante de Freire para salir al Crotone de Italia. No gustó a la alta esfera y el Rector aceptó aprovechar el momento para cepillarlo de una vez, que sea el que pague los platos rotos sin exhibirlo. Sin embargo, es una teoría a la que le faltan aún argumentos para poder asegurarla. Ahí la dejo y traeré más info.

Lo único seguro, es que Chucho es hoy el chivo expiatorio en Pumas, aunque dudo que los reclamos paren a pesar de que ya hicieron un cambio. Eso sí, lo que sucede ahora es que el que sigue para pedir su cabeza ante malos resultados es Polo Silva, pues acaba de perder a uno de los escudos que lo protegían.

LE REGRESARÁN EL GOLPE A KURI Y PONDRÁN LANA

Ya que mi compadre El Fantasma destapó que la lucha de Kuri contra Doña Fede e Irarragorri sigue viva, y que explicó que en las oficinas de Toluca se fueron contra la afianzadora Sofimex porque no han podido cobrar tras la desafiliación del Veracruz, para pagar a los que les quedó debiendo el exdueño de los Tiburones, te cuento más.

Mi Phantom puso que la FMF ya va tarde para la denuncia, pero me enteré que no es así. El problema es que la afianzadora no cumplió con su función, pues ellos aseguran que Kuri lo hizo imposible, que les ‘desapareció’ los terrenos y bienes que había dejado en garantía para cobrar y después pagar. No cumplieron y Doña Fede se dio cuenta, ingresó un par de reclamos dentro de los 180 días que se estipula, así que aunque la denuncia la puso meses después, está en fechas correctas para buscar ganarle a la afianzadora.

Ahora, lo bueno del embrollo es que después de que la FMF puso hace año y medio aquellos 12 melones nacionales para apoyar a jugadores con adeudos, ahora a la Asociación del Patea-balones ya le avisaron que ahí viene un segundo ‘adelanto’ mientras se resuelve el pleito por cobrar la fianza; será dinero directamente del bolsillo de Doña Fede, bajo el riesgo que implica no saber cómo terminarán. Ya te cuento la siguiente semana de lo que sigue peleando el exdiputado de Orizaba contra el futbol mexicano.

NO PUEDE CELEBRAR POR COMPLETO

Por cierto que tras el regreso de Renato con el América, la felicidad no ha sido completa, pues Ibarra tiene que sortear justo ahora complicaciones musculares otra vez, tras sentir un ‘pinchazo’ en el muslo ante Xolos, que le provocó un sabor agridulce: anotó y explotó, pero llegó la molestia a su cuerpo a bajarle el ánimo.

Hay que recordar que antes de que fuera separado del equipo en marzo del 2020 por la acusación de violencia familiar, fue operado del aductor; su paso por Coapa ha estado marcado a estar casi siempre con ‘pinzas’ por este tipo de dolencias. Esta semana no ha trabajado al parejo y tras la revisión médica del martes pasado, le aconsejaron llevársela con calma y no agravar su situación con un desgarre que pudiera ser de peores consecuencias. Así que, a esperar. Otra vez.

DOÑA LIGA LES DEBE SU E-SUELDO

Para quien no se enteró, hubo versión e-sports del MLS AllStar, se realizó el domingo en una eliminatoria que agrupó a los mejores gamers de los equipos del torneo gringo junto a artistas, fans y exjugadores como Pável Pardo y el Matador Hernández, quien participó con al Campeón de la pasada eLiga MX, Rapid Bunny de Timber Sports, que representa al Atlético de San Luis. En esta clase de dinámicas sí que nos dan la vuelta los vecinos del norte; además, el premio que se llevaron los embajadores del Galaxy de cinco mil billetes verdes fue donado a caridad.

Pues esto lo saco a colación porque resulta que ya son muchas las quejas que me llegan de gamers que participaron en esta eLiga MX, que se armó desde las oficinas de Toluca, de que no les han pagado. Así como lo lees.

Cuando Doña Liga decidió crear este proyecto con profesionales de la consola y no con futbolistas, lo centralizó, es decir, se encargaría del sueldo de estos gamers, no los clubes, para no tener pretexto de que alguno no tendría con qué meter participante. Pero tras esta ‘ideota’, que culminó en mayo pasado, es día que no han pagado. A nadie.

La primera que salió a ventilarlo fue aquella jugadora que se volvió polémica por la goleada que le acomodaron con el Mazatlán, Ale Zamudio, mejor conocida en el mundillo virtual como ‘Gucciha’. Pero me llegaron más quejas de otros participantes y lo confirmé, es general; no tarda en estallarle a Doña Liga. Veamos.

AHORA SÍ, POR LA BUENA PARA TNT

Pues TNT Sports sí se puso las pilas para contratar talento finalmente. Primero te cuento que se lleva a uno de los narradores con más chispa y futuro en este país: El Pollo Ortiz, un valor que Televisa desperdició hace años y que se escuchaba muy poco en la señal de Fox Deportes en el gabacho. Éxito, mi Raoul, la vas a romper.

Y luego, están por informar a la que sería la gran contratación de la cadena que transmitirá este año La Shampions en exclusiva, la comunicadora con mayor talento y conocimiento futbolero para narraciones de estas tierras, además de carisma y una voz sensacional, y que no necesita poner como pretexto que la crítica llega por ser mujer, ¡porque recibe más elogios que reproches! Una señora del micrófono hecha y derecha, y eso que está muy chava: Majo González. Si Warner hace bueno el fichaje, con ella ahora sí serán un deleite las transmisiones del torneo más espectacular de clubes. ¡Con todo!

AHÍ LA LLEVA ALVARITO MORALES

Y ya de salida, qué tremendo gusto me dio saber que mi compadre don Álvaro Morales, Conde de Coapa y estandarte del Líder Mundial, ya está mejor luego de pasarla feo por el maldito bicho que azota al mundo. Ya pronto lo verán más activo en la pantalla y hasta en redes sociales, y eso es para aplaudirle. Desde estas líneas, un abrazo enorme.

