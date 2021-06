¿Qué acuerdo hicieron Chivas, Getafe y JJ para que saliera Macías?

GANARON TODOS

Chivas se avivó y Macías no se le fue gratis. Resulta que a mi Jay Jay le quedaba sólo un año de contrato, es decir, hasta junio de 2022, lo que implica que en seis meses podía empezar a negociar con cualquier conjunto europeo que estaba interesado en sus servicios y brincar el charco gratis el siguiente verano. Ese era el plan del delantero y su gente si el Guadalajara no le ayudaba a salir, como le prometió Amaury a José Juan.

Pero el Rebaño no se durmió. Después de que se enteró que el Getafe, a través de Míchel, se había fijado en JJ, incluso que ya había hablado con el goleador rojiblanco, la directiva tapatía le propuso llegar a un arreglo para que saliera ya, pues el club madrileño no está interesado en pagar la carta de Macías, de más de 10 millones de euros, y no tuviera que esperar a que terminara su contrato.

Así que llegaron a un gran arreglo donde ganan las tres partes: Chivas manda a ‘préstamo’ al jugador a cambio de un pago elevado, más de lo acostumbrado en este tipo de transacciones, además de que se queda con un porcentaje de su carta ante una futura venta; Getafe gana al jugador a bajo costo, que llega para este torneo y que podrá vender después; Macías ya no vuelve a Chivas, sino que cumple este verano su tan anhelado sueño europeo. Jugada maestra en una transacción en la que los tres pudieron quedarse con manos vacías y que salieron ganones todos.

¿RELEVO ROJIBLANCO?

Me cuentan que traen a un delantero que promete, que desde que lo llevó Higuera al Rebaño trae la pólvora contenida y que confían que explote este torneo. Me dicen que se llama Oribe.

VENDEN A UN LÍDER A FALTA DE LANA

Me refiero al caso de Vigón, al que Pumas venderá a Tigres y que hoy mismo se hará oficial. Resulta que Mau Culebro tenía como uno de los últimos encargos de Herrera conseguir a un mediocampista ofensivo como Juan Pablo, pero al tener cubiertas las plazas de foráneos, pues tenía que ser del mercado local.

Empezaron con la opción favorita del Piojo: Orbelín, pero al quedarle sólo seis meses de contrato con Cruz Azul y no haber renovado, prefieren esperar a que Pineda quede libre en diciembre para incorporarlo gratis en lugar de pagar hoy el doble de costo de Vigón que pide La Máquina.

Culebro habló al Club Universidad para pedir precio desde la semana pasada, y ya este miércoles el representante de Vigón, Lalo Hernández, mandó a Cantera la oferta de los felinos, pues le interesa mucho la transeferencia, ya que el sueldo de JP en San Nicolás se va a duplicar. Para un jugador de casi 30 años de edad, lograr un incremento así es espectacular.

Hablaron entre directivas y acordaron ya el traspaso, de casi cinco melones de los verdes. En Pumas saben que pierden a un jugador con liderazgo, pero necesitan el dinero, así que la operación no fue complicada.

Es más, los Felinos del Pedregal ya sondearon entre sus canteranos para ver el reemplazo, incluso ya empezaron a preguntar por algún préstamo a otros clubes, como a Toluca, pues quieren a préstamo a Kevin Castañeda, un futbolista de caractarísticas similares a las de Juan Pablo, que le pega con fierro de larga distancia y es mucho más joven. Eso sí, cojea del mismo pie que Mozo a la hora de la pachanga.

MÁS SONDEOS DESDE CANTERA

Y de una vez te pongo el tema en la mesa: Pumas también está buscando opciones en defensa en otros clubes, ante la posible baja de un elemento clave para Lillini. Pero esa, será otra historia. Pronto.

MÁS EFECTOS DEL TIGRES-GATE

Para seguirme con mis Ti-gue-res, que cómo dan de qué escribir en últimas fechas, resulta que finalmente Toño Sancho sí se va a quedar como Vice, como quiso Mau Culebro, a pesar de que la alta plana de Cemex lo quería cepillar como en su momento a Garza y al Tuca. Por eso el conjunto felino está en busca del bueno para que sea el nuevo director deportivo del equipo.

Eso sí, me contaron que lo único que les prohibieron, para evitar que Sancho siga filtrando a la prensa amiga, es que ya no entre a las reuniones importantes con la cementera, que mejor opere desde sus oficinas bajo el control de Culebro. Así que a pesar de saber que tienen ‘al enemigo en casa’, el nuevo presi felino decidió quedárselo cerca.

