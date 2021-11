¿Qué frena el intercambio entre Córdova y Antuna?

LA TRABA DEL ‘TRUEQUE PROHIBIDO’

Y aquello que empezó como un rumor de ‘chuirer’, como una mala broma, resulta que es tan real como el pujante mercado de las criptomonedas: Chivas quiere a Córdova y el América está dispuesto a aceptar a Antuna. Parece Día de los Santos Inocentes, pero el trueque prohibido está por hacerse.

Todo está hablado entre clubes, incluso que no se filtrara nada a medios, sin embargo, ese acuerdo se rompió en la Perla Tapatía y desde allá llegó la avalancha. Marcelito Michel (ya me dijeron que no le ponga ‘Michelito’ porque es apellido) quiere a Sebas, está seguro que él podrá explotar su talento, y en Coapa, cuando le dijeron a Solari que si aceptaba al Brujo, aceptó por traer a alguien en lugar de Córdova, que al menos tenga sangre caliente.

En el Nido tienen claro que darle la ‘10’ a Sebas fue un error, a pesar de que el volante la quería y había prometido la luna y las estrellas en el campo si la portaba.

Pero, hay algo que aún atora la negociación, una traba de la que prácticamente depende que se haga: Antuna no termina por estar convencido de salir de la comodidad que significa estar en el Rebaño, además de tener que vivir en la Ciudad de México, donde tendrá más presión. Hay que recordar que Uriel tampoco quería dejar L.A. en su momento, donde finalmente alcanzó a tener a su bebé antes de aceptar emigrar a la Perla Tapatía. Veamos cómo termina.

SACUDIDA… A MEDIAS

Pasamos de temblor en temblor en Liga MX conforme avanza esta Liguilla. Pero no todos son de la misma magnitud. Hay los que apenas despelucan a alguno, como el de Toluca con Cristante o de Santos con Almada, y los que según activan alertas, pero son de mentira pues no pasa nada, como el de Rayados; y por supuesto, están los que se espera que muevan estructuras, pero que se quedan sólo en sacudir a unos cuantos jugadores, como el de Chivas… y ahora, el de América.

MOVIMIENTOS EN COAPA

En el Nido hubo regaños. Y varios. Me cuentan que hasta ayer por la noche llevaban ya tres reuniones entre directiva, cuerpo técnico y jugadores, incluidos juveniles que también fracasaron este torneo, recriminando lo sucedido y advirtiendo lo que pasará. Incluso, algo que no ha quedado tan claro, es que le advirtieron al grupo que no habrá vacaciones por ahora, es decir, se quedarán trabajando en el Nido por lo que resta del torneo. Ya hasta el 13 de diciembre podrán tomarse unos días de descanso.

Eso sí, de una vez lo pongo claro: no se van los Santiagos, ni Baños ni Solari. Por ahora. No es momento de moverlos, según considera el patrón y sus principales asesores, sin embargo, eso no quiere decir que no hubo ‘advertencia amistosa’, especialmente al técnico, al que ya le cantaron que o llega a la Final al menos, o se van a replantear darle pista el torneo que viene.

Ahora, donde sí habrá movimientos es en el plantel. Y no van a tardar tres semanas en tomar decisiones, como se leyó en el comunicado que mandó ‘La Directiva’, pues estos días sabremos las primeras bajas oficiales.

Te cuento los tres conceptos a evaluar para cepillar a futbolistas. Se irán, primero, los ‘displicentes’, es decir, los sobrados, los que creen que no los merece ni el aire. Luego, se van los ‘lesionados’, esos que nomás no salen del hule y que cuando regresan se vuelven a tronar. Y por último, los que estaban apuntados a ser ‘líderes’ y resultaron ovejas sin carácter. Seguro que tú ya ubicaste quiénes se acomodan en cada grupo.

YA LE AVISARON DE SU SALIDA

De la lista de salidas del Ame te adelanto al menos uno: Nico Benedetti. A tres años de su llegada al Nido, el Poeta nunca pudo despegar, se quedó en brillante promesa; cuando parecía tener la oportunidad de lucirse al salir de una lesión, pum, de inmediato ahí tronaba de vuelta.

Pues Benedetti fue de los primeros en recibir el mensaje de que no lo quieren más en Coapa y ahora sólo falta buscarle acomodo para que se consume su salida. Luce complicado que sea en el mercado mexicano, pues casi todos saben de su fragilidad, igual en la MLS, donde no pasaría jamás los exámenes médicos, así que la posibilidad es que vuelva a Sudamérica. Veamos.

HACE MUCHO PINTÓ SU CALAVERITA

Vaya día de cortar cabezas. Te cuento del caso de Almada con Santos. Pues la salida del uruguayo ya era strike cantado en Torreón, faltaba que terminara el torneo, independiente de cómo fuera.

El gran problema de Almada fue el protagonismo que adquirió en el último año, pues terminó chocando con las formas de los Orlegis, y lo peor, con el plantel, que le perdió la fe.

Fue un proceso positivo en general, siempre calificando y compitiendo, pero en los últimos torneos fue evidente que empezó a valerle aquello que piden en Santos, de buscar ‘las mejores prácticas’, y el caso de tanto lesionado ilustra el punto a la perfección. Desde el departamento de ciencias del deporte le avisaron de jugadores que estaban por tronar, a los que había que dar descanso o trabajo dosificado, pero a Almada le entró por un lado y le salió por el otro; dicho y hecho: cayeron en casacada por molestias musculares, esas que son previsibles. Tuvieron que echar mano de chavos y así les aceleraron el proceso para convertirse en titulares.

Empezó así a perder la confianza del plantel, se peleó con Alessio da Cruz, por ejemplo, y lo terminó separando, cepilló también a Ibargüen, otro caso que le pudo ayudar, pero se empecinó. El rompimiento fue clarísimo en el juego ante América, antes la obediencia era ciega, y en el Azteca cada jugador hizo lo que quiso. Así que, adiós Almada.

Ahora vienen los rumores que van a poner cualquier cantidad de técnicos en el banquillo de Torreón. El primero que ya aseguran que llega es Ambriz, uno de los se cotizarán este invierno, pero va de una vez: a Santos no le interesa un perfil como el de Nacho. No hay sondeo ni oferta. Ni la habrá.

LA JUGADA DE DOÑA TELE

Y de salida, te cuento de la alianza que hace TV Azteca con Grupo Lauman, el nuevo patrón de de Fox Sports, para el siguiente año, negociación interesante.

Resulta que desde el Ajusco, después del gran año que tuvieron, en el que de nuevo se consolidaron como mandones en transmisiones deportivas en abierta, dan un paso estratégico: sin tener que descapitalizarse comprando derechos a lo loco, lograron un acuerdo con FS para aprovechar sus eventos y comercializarlos. Jugada maestra.

Si llegan a levantar a un patrocinador que valga la pena, le darán una parte a FS y podrán pasarlo en abierta con los narradores de Azteca Deportes, es decir, ahora podrán vender lo que tiene el canal azul, desde los juegos de Liga MX hasta la Fórmula 1, de la Concachampions hasta la WWE, o de Grandes Ligas a los torneos alternativos de clubes de la UEFA. Sólo falta que llegue el cliente, que compre, que arreglen el evento en particular con FS y listo, tendremos señal desde el Ajusco. Vaya arreglo.

