Primero, mi Francolieber, lo del Volcán: San Nahuel es la razón principal por la que Tigres sigue en Semifinales; están por renovarlo un año más, pero qué cosa lo del Patón salvando a su equipo. Y luego, lo de Alexis Vega, MVP del Clausura. Lindo inicio de Semifinales. Y ahora sí, lo del Ame, que hoy visita a Cruz Azul en la otra serie...

Para los antis que friegan con que el patrón Azcárraga hizo que FIFA les abriera la puerta del Mundial de Clubes tras cortar al León por la multipropiedad: desde Lausana... digo, desde Miami... digo, la sede de Infantino se trasladó estos días a Asunción, Paraguay, por el Congreso fifero, llegó a Coapa la confirmación de que el Playoff contra el LAFC será en la ciudad del rival, en Los Ángeles. Increíble.

No está definido aún el estadio, pues la directiva mexicana volvió a protestar y pedir que al menos no sea en el Banc of California, casa de los aurinegros, pero está claro que es strike cantado que sí se jugará ahí. ¿Así o más ventaja para los gringos? Casi no se nota que Trump ya es el mejor amigo de Infantino. Qué raro ayudan al América, ¿no?

SE INVENTAN MÁS PUESTOS

Ya metidos en el tema del Congreso fifero, pues están todas las federaciones para votar comisiones, definir propuestas y escuchar el informe anual. México incluido, pero sigue el cambiadero de puestos ante FIFA.

Mikel Arriola ya está en Paraguay como Presidente de FMF, no con el puesto de Alto Comisionado Interino, herencia del revoltijo que dejó La Bomba. ¿Y El Pentatleta Sisniega, que en México tiene el cargo de Presidente de FMF? Pues brilla por su ausencia en el ámbito internacional.

Pues para este viaje se inventaron un cargo para el hijo del representante Enrique Nieto, del mismo nombre, que en las oficinas de Toluca es encargado de asuntos internacionales, pero ante el mundo Fifero ahora es ‘Secretario General Adjunto’. La casa está en desorden con la reestructura que abandonó Juan Carlos Rodríguez, pero sí son buenos para guardar las apariencias hacia afuera.

RAYADOS MANOSEA TÉCNICOS AJENOS

La prensa amiga de Chivas salió con bombo y platillo a asegurar que Domenec Torrent ya era el técnico del Guadalajara, pues fue el elegido por Mier y Manzo, pero no se preocuparon por preguntar al entorno del catalán si ya había aceptado. Ayer se enteraron de que el extimonel del San Luis rechazó al Rebaño porque no encontró condiciones y que al mismo tiempo tenía otras ofertas. Como la de Rayados.

El Monterrey, como todos en el futbol mexicano, sabía que Torrent negociaba con Chivas, pero aun así, el Tato Noriega volvió a reunirse con Dome para avanzar en la propuesta para dirigir a Rayados. Se llaman códigos, no estar pedaleando bicicletas ajenas, pero en el club albiazul no los conocen. Porque no es el único.

Noriega viajará junto a Héctor Lara y Sebastian Luri a reunirse en Buenos Aires con más candidatos, entre ellos buscan a Eduardo Berizzo, aun estratega del León. El Toto quiere seguir con La Fiera a pesar de no tener Mundial de Clubes, está por arreglarse con la directiva esmeralda, incluso ya lo hizo público. Pero esto tampoco le importa a Rayados. Los códigos en esa parte de Monterrey no existen.

CUIDADO CON LAS RATAS DEL BEIS

Y ya de cierre, mi querido Francolieber, si vas al Estadio Harp Helú a ver a los Diablos Rojos, que sea con mucho cuidado. Me contaron que esta temporada está desatada la delincuencia, incluso en la entrada principal al recinto, en la Puerta 8.

Las ratas tienen bien armado el modus operandi: se colocan en este ingreso durante la llegada de la mayoría de aficionados (aplican la misma a la salida); en el tumulto, se van metiendo entre las filas, entre los empujones y cercanía, para acercar manos a celulares y carteras ajenas. Ya se volvió algo común. ¿Y la policía? Claro que está presente, pero no hace nada a pesar de las quejas.

Por si fuera poco, la promesa de quitar a los acomodadores que hacen su agosto en las filas de los estacionamientos vive sólo en el recuerdo, pues que solo meten coches en la fila y se llevan su lana, ya quedó en el olvido, pues por una lana siguen dejando pasar a los que no quieren hacer fila. Así que aguas para ir al beis en la CDMX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA VS LAFC: ANTECEDENTES ENTRE ESTOS DOS EQUIPOS