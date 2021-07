¿Quién portará el '10' del América?

ABOGAN POR LA ‘10’ DEL AME PARA…

El ‘10’ quedó vacante en América tras la salida de mi compadre Gio. Pues ya me puse a preguntar a quién se lo podrían asignar, y tanto entre líderes del plantel como el cuerpo técnico no ven con malos ojos que sea un futbolista de casa, querido por la afición y que tiene lo que se necesita para dignificar el dorsal que ha dado más pena que gloria en los últimos años: Sebas Córdova.

En Coapa saben lo que pesa, más después de que Salvador Cabañas y Cuauhtémoc Blanco lo engrandecieron y luego nadie pudo con el paquete. Hace poco, en entrevista con mis cuates de RÉCORD, al ‘Maetro’ Reinoso le encantó que Sebas luciera su famoso mítico ‘8’; sin embargo, éste ya lo trae Fidalgo, así que Córdova bien podría llevarse la ‘10’.

BENDITA AUSTERIDAD

Final feliz en Cruz Azul, como te lo adelanté. Aquello de que no había dinero en las arcas de La Máquina y que por eso lo iban a comprar personajes como el hijo de mi cabecita de algodón o Salinas Pliego fue puro cuento de algún periodista sin algo mejor que hacer. La Cooperativa mantiene al equipo como uno de los más fuertes económicamente hablando, nada más revisen el plantel, pero con un cambio radical que se hace patente en esta ventana de transferencias: austeridad. Como te lo he contado en esta columna hace meses.

Las negociaciones para renovar fueron largas porque el despilfarro acostumbrado por los anteriores se acabó con el nuevo consejo que rige los destinos de la Cruz Azul, y ese mensaje querían mandar a la afición y al resto de protagonistas de esta industria. Así que aunque hay lana, ya no pueden aceptar lujos y gastos fuera de órbita. Bien ahí, celestes.

Ahora el único cabo suelto para amarrar es el tema de Orbelín, que no tiene contento a Álvaro Dávila, pues los zopilotes de otros equipos han hecho que Pineda y su gente suban sus pretensiones a la altura de lo que les han puesto en la mesa, especialmente desde el Norte. Aunque para poder convencerlo aún tienen unos meses más.

NUEVO JEFE EN LA ANGELÓPOLIS

En Puebla hay cambios en el organigrama, pues llega como el nuevo director general del club Ricardo Zayas, a quien el dueño de La Franja, Manuel Jiménez, conoció cuando cursó la Maestría de Negocios Internacionales de Futbol en el Instituto Johan Cruyff de México, de donde era el jefe. Es el puesto que dejó Rodrigo Incera en la Angelópolis, quien se marchó al Atlético de San Luis.

Zayas, quien daba asesoría a los tres clubes de Grupo Orlegi, ahora será el encargado de la administración del equipo poblano y de la parte deportiva, donde seguirá apoyándose de mi querido Búfalo Poblete, junto a Lalo Saracho. Tiempos de cambio en Puebla.

LA OFERTA DE DOÑA TELE EN LIGA MX

Ya que salió el calendario completo del Apertura 2021, se mantiene una sana repartición de las transmisiones de los partidos entre la baraja de televisoras en nuestro país, aunque se mantiene una clara mandona entre todas: TUDN, con más de 60 juegos y 29 por ciento de la señal de la Liga MX.

Después están TV Azteca, con 41 partidos (19 por ciento de las transmisiones), casi empatada con Fox Sports y Claro Sports, señales que comparten 40 juegos del torneo. Eso sí, los del Ajusco se mantienen como los amos del ‘Viernes Botanero’ que tan buen resultado les ha dado.

Más abajo está IzzI, el único que no comparte partidos con otras televisoras, con 12 cotejos, lo que representa apenas un 5 por ciento de las transmisiones. Al fondo Imagen con Querétaro e ESPN con Atlético de San Luis, que son ocho duelos del torneo, y que seguramente revenderán la señal de alguno a otro canal.

Lo que es un hecho es que compartir derechos por los partidos es una costumbre que va al alza, pues no solamente Fox y Claro van de la mano, sino que con Necaxa, Atlas y Bravos, TUDN y TV Azteca transmiten simultáneos sus juegos, y seguramente veremos otros más que aparezcan en el certamen, así como en la Liguilla.

EJEMPLO DE TÁCTICA PARA FIESTEROS

Por cierto que mi compadre Werever lanzó su podcast ‘Muy fuera de lugar’ en Spotify con una charla con Aimeé Álvarez, quien fue una de las invitadas de aquella fiesta de la selección que destapó TVNotas previo al Mundial de Rusia 2018 y reveló algunos detalles que me hicieron recordar la regada de los recientes pachangueros del América.

De entrada contó que la buscaron por Instagram y que así conoció a los jugadores, que en la fiesta, que por cierto inició con pretexto de festejar al Chicharito por su cumpleaños en aquella casa que rentaron, habían unas 40 chavas invitadas por los futbolistas, los seleccionados, meseros y el DJ; conforme fue avanzando la noche, empezaron a ligar varios y “fue escalando a algo que yo no quiero hacer”, es decir “si te quedabas ya sabías lo que te esperaba y con quién”, incluso con los casados, “ya se había armado”, pero que ella se retiró “temprano”, a las cinco de la mañana. Échenle oreja, hay cosas interesantes.

El tema que me llamó la atención es que Aimeé explica que desde la entrada, no sólo le pidieron dejar el celular, sino que las catearon, a ella y a sus dos amigas, justamente para que nada de lo que sucediera adentro se ventilara. Cosa que a nuestros amigos americanistas recién exhibidos no se les ocurrió.

CAE CABEZA MEDIÁTICA POR TIGRES-GATE

Y ya de salida, ya cayó otro producto del Tigres-gate, el exeditor de la sección deportiva del Reforma, Miguel Arizpe. En la auditoria que Cemex hizo en el club, salió que el encargado de Cancha a nivel nacional estaba en la nómina del club felino, además de que le pagaban las colegiaturas de sus hijas, así que cuando el alto mando se dio cuenta que le estaban picando los ojos, le pasaron las pruebas a sus jefes y en el grupo editorial le dieron gracias sin liquidación la semana pasada. Y aún faltan otras cabezas en el club. Menos, pero faltan.

Que alguien pierda su chamba será lamentable por el profesional, nunca se le desea a nadie. Miguel tiene capacidad para encontrar lugar, es un periodista frontal que no le tiembla escribir ni de sus colegas de profesión, así que ojalá que sea pronto. Desde acá, el deseo de que así sea.

