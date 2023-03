Rafa Puente se puso bravo al ser destituido

PURA FINA PERSONA

No puedo con el coraje aún de que México se quedara tendido en el campo rumbo a la Final del Clásico Mundial de beisbol. Nos emocionó como hace mucho ni el futbol lo hacía. Pero lo que vende es el deporte de las patadas, así que me arranco con el Noti-Pumas en medio de la crisis.

SE PUSO BRAVO

La salida de Rafita Puente estaba cantada, pero se puso bravo al final. Se llenó de declaraciones con ‘lugares comunes’, pero el domingo se pasó, primero con eso de que “la afición tiene el derecho a manifestarse como crea” a pesar de que le vaciaron cinco litros de cerveza en vaso; después se aventó la joya de la corona, la que lo terminó por condenar con la directiva: “nunca digo que se toca fondo porque nunca sabes si puedes ir más abajo”. Para enmarcar.

Como te adelanté este partido era punto de inflexión, pero no era cese automático, pues seguía su defensor en Cantera, el Doc Mejía Barón; sin embargo, Rafa se peleó precisamente contra el directivo que lo protegía. Me cuentan que después del partido, en el análisis posterior, el Junior se gritoneó con el vicepresidente deportivo de Universidad. El único que nunca entendió el mal trabajo fue precisamente el Junior.

QUE SE QUEDEN

Ahora, sobre las renuncias de la directiva. Primero te cuento que no es la primera vez que el Doc le dice al Rector que si tiene tele, ahí se ve. Me cuentan que al menos dos veces aseguró que si era necesario se marchaba de cantera. La novedad es que ahora se sumó el Inge Silva, quien también avisó que ponía su cabeza en bandeja para salvar la crítica.

Pero a ambos, el Doctor Graue les pidió paciencia, que esperen un poco más. No quiere hacer cambios por ahora: quiere mantener el control un rato más, pues ambos son de su confianza. Hay que recordar que a final del año cambia el Rector de la UNAM, por lo que faltan casi dos años para que el nuevo mandamás de la Máxima Casa de Estudios se meta de lleno con Pumas. Así que el actual prefiere que no le muevan por ahora.

Lo que sí hay aspirantes a tomar la silla que hoy tiene el Inge Silva; ya habrá tiempo para enlistarlos. Quien está para quedarse como interino es Miguel Robles, actual vicepresidente administrativo del club, pero no es de las confianzas del Rector Graue, así que es otra razón para no hacer cambios hoy.

EMPEORAN SU IMAGEN

Para cerrar el Noti-Pumas, los videos de Palermo Ortiz enfiestando mientras no juega, con unas guapas y amigos en jacuzzi y baile en el antro. Me cuentan desde el club que no ven porqué investigar.

Ortiz no entrenó en la semana, como tampoco lo hicieron los cepillados Caicedo y Ruvalcaba, y aunque no hay postura oficial de que esté lesionado, me aseguran que no está listo físicamente. Encima, Palermo afirma que esos videos son muy viejos. El problema no es que se divierta, sino la imagen que proyecta durante la crisis deportiva y de conducta del equipo, que le siguen echando tierra; encima, Arturo tienen una acusación de violencia de género, que aunque sigue anónima, los raspa, empeora la opinión pública sobre el Club Universidad.

FIESTA TRAS GOLEADA

Otro al que captaron feliz de la vida a pesar de caer en Clásico de Clásicos y en casa, fue a Alexis Vega, quien fue exhibido en video en redes sociales echando relajo con cuates después de la goleada del América. ¿Tiene algo de malo? Pues no en cuanto al reglamento interno de Chivas, pero por supuesto que afecta la imagen pública del jugador y de un equipo que fue humillado en el partido más trascendente de la temporada. ¿O no?

LE LLAMARON LA ATENCIÓN

Del otro lado, me quito el sombre ante Henry Martín y sus pantalones de festejarle a Chivas como lo hizo en su casa. Pero hubo a quien no le gustó en la alta plana del Ame. Baños recibió mensaje desde la esfera superior para decirle al delantero que le bajara, así que el presi águila le llamó la atención al acabar el partido. Ya después se vio muy elegante al ofrecer disculpas a cualquiera que estuviera ofendido. Pero la ‘marcada de territorio’ estaba hecha y estoy seguro que muchos americanistas lo siguen aplaudiendo. Y los seguidores del Rebaño no lo olvidarán.

COMES Y TE VAS

Otra de conducta: la de Ronaldinho en Querétaro, quien regresó con bombo y platillo a La Corregidora para ser testigo de la reapertura de la tribuna, pero resulta que como sus viejas costumbres, se fue durante el descanso. Le valió sombrilla ver el resto del encuentro.

Me contaron que quien hizo el contrato fue el gobierno de Querétaro, le pagaron nomás 150 mil dolarucos para volver, pero nunca pusieron en negro y blanco que debía quedarse todo el partido, por lo que a R10 se le hizo fácil hacer acto de presencia y marcharse.

LE TOCÓ A LA BOTARGA

Para cerrar con las joyitas de comportamiento, lo de la botarga de Tigres en el Clásico Regio, que se aventó una seña de bajísimo nivel contra un aficionado del Monterrey en la tribuna del Volcán. Una rayita más, pero para la institución felina, que cómo lucha por mantener su imagen ejemplar, pero sus integrantes no le ayudan.

En lo que deciden qué sanción será la adecuada, el botarguero que hizo la finura que quedó en video está suspendido. Bien ahí, porque necesitan lavar a profundidad la percepción pública de los Ti-gue-res.